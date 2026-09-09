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கேரளா கார் விபத்து: மருத்துவர் ஃபேஸ்புக்கில் பதிவால் மீளா துயரில் மாணவர்களின் குடும்பம்

காவல்துறையினர்தான் இந்த உடற்கூராய்வு அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும். அப்படியிருக்கையில், மாணவர்களின் உடற்கூராய்வு அறிக்கையே இன்னும் வெளிவராத போது, மருத்துவர் எப்படி இவ்வாறு பொதுவெளியில் பதிவிடலாம்?

கேரள கார் விபத்தில் சிக்கி உருக்குலைந்து போன கார்
கேரள கார் விபத்தில் சிக்கி உருக்குலைந்து போன கார் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 7:08 PM IST

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- By இரா. சிவக்குமார்

எந்தவித ஆதாரங்களும், சான்றுகளும் இல்லாத வெற்று தகவல் ஒன்று, ஒரு சம்பவத்தின் மீதான பார்வையையும், கோணத்தையும் தலைகீழாக மாற்றிவிடும் என்பதற்கு கேரள மாநிலம் திருச்சூரில் அண்மையில் நிகழ்ந்த விபத்தே மிக மோசமான உதாரணம்.

மருத்துவர் ஒருவரின் அலட்சியமான செயல், ஏற்கனவே தங்கள் பிள்ளைகளை பறிகொடுத்து வேதனையில் உள்ள பெற்றோர்களின் நெஞ்சத்தை மேலும் ரணமாக்கி இருக்கிறது. அதை பற்றி கேட்டால், மேற்கொண்டு பேச கூட முடியாத அளவுக்கு சோகம் அவர்களின் நெஞ்சை அடைக்கிறது.

என்ன நடந்தது?

கேரளாவின் திருச்சூர் பைக்கமங்கலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடந்த செப்டம்பர் 4-ம் தேதி இரவு கோர விபத்து ஒன்று நிகழ்ந்தது.

சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த லாரி மீது கார் மோதியதில், அதில் இருந்த தமிழகத்தைச் சேர்ந்த விஷ்வா (சேலம்), சூர்யா (திண்டுக்கல்), ஜீவா (திண்டுக்கல்), யுவநிரஞ்சன் (திண்டுக்கல்), சந்தோஷ் (மதுரை), பிரசன்னா (மதுரை), ஜோசுவா கில்சன் (மதுரை), முரளிகிருஷ்ணன் (மதுரை) ஆகிய 8 கல்லூரி மாணவர்கள் உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

திண்டுக்கல் அருகே பி.எஸ்.என்.ஏ. பொறியியல் கல்லூரி மாணவர்களான இவர்கள், கேரளாவுக்கு சுற்றுலா சென்ற போது இந்த பயங்கர விபத்தில் சிக்கினர்.

லாரி மீது மோதியதில் உருக்குலைந்து அப்பளம் போல நொறுங்கிக் கிடந்த காரை வெட்டியே மாணவர்களின் உடல்களை பொதுமக்களும், போலீசாரும் வெளியே எடுத்ததாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த விபத்தின் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி, காண்போரின் நெஞ்சை பதற வைத்தது.

டாக்டரின் ஃபேஸ்புக் பதிவு

இந்நிலையில் தான், திருச்சூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் தடயவியல் துறைத் தலைவரான மருத்துவர் ஹிதேஷ் சங்கரின் ஃபேஸ்புக் பதிவு வெளியானது. அதில், முதற்கட்ட உடற்கூறாய்வு மதிப்பீட்டின்படி, மாணவர்கள் மது அருந்தியிருக்க வாய்ப்புள்ளதாக குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இது தான், இந்த விபத்து ஏற்படுத்திய தாக்கத்தை தலைகீழாக மாற்றியது. இந்த பதிவு செய்தி ஊடங்களிலும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி, மாணவர்கள் மது அருந்தியதே விபத்துக்கு காரணம் என்பது போன்ற தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது.

மருத்துவர் செய்தது சரியா?

பொதுவாக, ஒரு விபத்து நேரிட்டால் உயிரிழந்தவர்களின் உடல்கள் உடற்கூறாய்வுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். உடற்கூறாய்வு முடிந்து முழுமையான அறிக்கை வெளியான பிறகே, அவர்கள் உயிரிழந்தது எப்படி என்ற தகவல் வெளியிடப்படும்.

அதிலும், காவல் துறையினர் தான் இந்த உடற்கூறாய்வு அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும். அப்படியிருக்கையில், மாணவர்களின் உடற்கூறாய்வு அறிக்கையே இன்னும் வெளிவராத போது, மருத்துவர் எப்படி இவ்வாறு பொதுவெளியில் பதிவிடலாம்?

அதுவும் ஃபேஸ்புக்கில் மருத்துவர் ஒருவர், உடற்கூறாய்வின் முதற்கட்ட தகவல்களை பதிவிடலாமா? என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் கேள்வியாக உள்ளது.

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எப்படி தெரிய வந்தது?

இந்த விபத்தை பொறுத்தவரை, மாணவர்களின் உடல்கள் முழுவதுமாக சிதைந்திருப்பதாக தகவல் வெளியானது. மேலும், கார் உருக்குலைந்து மாணவர்களின் உடல் அங்கும் இங்குமாக சிதறி போய் கிடந்தது. அப்படி இருக்கையில், காரை ஓட்டியது யார் என போலீசார் எவ்வாறு கண்டறிந்தார்கள்? என்பது உள்ளிட்ட பல கேள்விகள் எழுகின்றன.

கண்ணீரில் தத்தளிக்கும் குடும்பம்

இந்த நிலையில், உயிரிழந்த மாணவர்களில் ஒருவரான மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி அருகே அய்யன்கோட்டை கிராமத்தைச் சேர்ந்த முரளி கிருஷ்ணனின் குடும்பத்தினரை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் சந்தித்தோம்.

தந்தை இல்லாத குடும்பத்தில் முரளி கிருஷ்ணனை நம்பி மட்டுமே அவரது தாய் லதாவும், தங்கை அபிதாவும் இருந்துள்ளனர்.

மிகச் சிறிய வாடகை வீடு. முரளியின் தாயார் லதா, தனது மகனின் பாஸ்போர்ட் புகைப்படத்தையும், கல்லூரியில் அவர் வாங்கிய சான்றிதழ்கள் மற்றும் மெடலை கையில் வைத்துக் கொண்டு கண்ணீர் விட்டுத் தேம்பி அழுத நிலையில் அமர்ந்திருந்தார். அவரது தங்கை அபிதா, மதுரை திருப்பாலை அருகேயுள்ள யாதவா பெண்கள் கல்லூரியில் பி.காம் (சிஏ) இரண்டாம் ஆண்டு பயில்கிறார்.

5 வயதில் தந்தையின் மரணம்

முரளி கிருஷ்ணனுக்கு 5 வயது இருக்கும் போது, ஆடு மேய்க்கச் சென்ற அவரது தந்தை முருகன், இடி தாக்கி உயிரிழந்து போனார். மொத்தக் குடும்பத்தின் பாரமும் தாய் லதா மீது விழ, நூறுநாள் வேலை மற்றும் கிடைக்கின்ற கூலி வேலைகளுக்கு சென்று, அரும்பாடுபட்டு தனது இரு குழந்தைகளையும் படிக்க வைத்துள்ளார்.

'நம்பிக்கையுடன் இருந்தோம்'

'என் வீட்டுக்காரரு இறந்த பிறகு ரெண்டு புள்ளைகளையும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வளத்தேன். நாம தான் படிக்கல. நம்ம புள்ளைகளாவது படிக்கணும்கற வைராக்கியந்தான் இதுக்குக் காரணம். படிச்சு முடிச்சு குடும்பத்த நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வந்துருவான்னு நம்பிக்கையோட இருந்தப்போ இப்படி அநியாயமா விபத்துல இறந்துபோனத நெனச்சா தாங்க முடியலங்க. மக படிச்சு முடிச்ச பெறகு கல்யாணம் செஞ்சு குடுக்கணும்கறத நெனச்சா என்ன செய்யப்போறோம்னு தெரியல' என்கிறார் லதா மிகுந்த வேதனையோடு.

'பொய்யை பரப்புறாங்களே'

சென்னைக்கு வேலையாக சென்றிருந்த முரளியின் சித்தப்பா ஆனந்தக் கண்ணன் நம்மிடம் செல்பேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசினார். "முரளி ரொம்ப அமைதியான பையன் சார். எந்த கெட்ட பழக்கவழக்கங்களும் இல்லாதவன். கூட போன அந்தப் பசங்களும் அப்படி தான். அய்யங்கோட்டைக்குக் கூட இந்தப் பசங்க வந்திருக்காங்க. ஆனா, அவங்க குடிச்சிட்டு கார் ஓட்டுனதா பொய் செய்தி பரப்புறத நெனச்சா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு" என்றார்.

'கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் தேர்வு'

முரளியின் தங்கை அபிதா கூறுகையில், "முரளி படிக்கும் கல்லூரியில் நடைபெற்ற வளாக நேர்காணலில் (கேம்பஸ் இன்டர்வியூ) சென்னையில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்தில் வேலைக்காக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

அந்த மகிழ்ச்சியும் இந்த ட்ரிப்புக்குக் காரணம். ஆனால் இதுவே அவரது இறுதிப் பயணமாக மாறிவிட்டது. அப்பாவை இழந்த கஷ்டத்தில் வளர்ந்த முரளிக்கு எந்தவித கெட்ட பழக்க வழக்கங்களும் கிடையாது. டிப்ளமோ படித்த போதே பகுதி நேரமாக வேலைக்குச் சென்றுதான் படிப்பையும் குடும்பத்தையும் பார்த்துக் கொண்டார். எங்களுக்கு இருந்த ஒரே நம்பிக்கை அவர்தான். அவரும் இறந்தபிறகு எங்கள் குடும்பம் என்ன செய்யப்போகிறது என்பது தெரியவில்லை" என்கிறார் தழுதழுத்த குரலுடன்.

இறப்பை விட கொடுந்துயர்

பிள்ளைகளின் மரணம் எப்படிப்பட்ட துயரத்தைக் கொடுக்குமோ, அதை விட அவர்களின் இறப்பு குறித்து தவறான தகவல்கள் பரவுவது பெற்றோர் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கு மிகுந்த வலியை கொடுத்துள்ளது என்பதே உண்மை.

TAGGED:

KERALA
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