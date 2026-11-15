எல்-நினோ தாக்கத்தால் விவசாயத்திற்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள்- கோவை வேளாண்மை பல்கலை. பேராசிரியர்கள் எச்சரிக்கை
எல்-நினோ தாக்கம் காரணமாக சில சமயங்களில் அதிதீவிர மழைப்பொழிவு இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வயல்களில் தண்ணீர் தேங்காதவாறு சரியான வடிகால் வசதிகளை செய்துகொள்ள வேண்டும் என்று பேராசிரியர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளனர்.
Published : November 15, 2026 at 6:38 PM IST
-By. எஸ்.சீனிவாசன்
எல்-நினோ தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால் இனி வரும் காலங்களில், சராசரியை விட 1 -2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புள்ளது என்று கோவை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் காலநிலை ஆராய்ச்சி மைய பேராசிரியர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
எல்-நினோ தாக்கம் காரணமாக இந்த ஆண்டு தென்மேற்கு பருவமழை சரிவர கிடைக்காததால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான அணைகள் நீரின்றி குட்டை போல் காட்சி அளிக்கின்றன. ஒரு சில அணைகளில் மட்டுமே நீர் இருப்பு உள்ளது. இதனால் விவசாயம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. வறட்சி காரணமாக அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் அதிகரித்துள்ளது.
இந்த சூழ்நிலையில் தற்போது தொடங்கி உள்ள வடகிழக்கு பருவமழை, சில பகுதிகளில் மாறுபட்டாலும், மேற்கு மண்டல மாவட்டங்களில் இயல்பை விட அதிகமாக மழை பெய்து வருவதாக கோவை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் காலநிலை ஆரய்ச்சி மையம் தெரிவித்துள்ளது.
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இதுகுறித்து அந்த ஆராய்ச்சி மையத்தின் தலைவர் சத்தியமூர்த்தியை 'ஈடிவி பாரத் தமிழ்' ஊடகம் சார்பில் சந்தித்தோம். அப்போது பேசிய அவர், கோயம்புத்தூர் உள்ளிட்ட மேற்கு மண்டலப் பகுதிகளில் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் மழை நல்ல முறையில் கை கொடுத்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம், கடலூர், திருவள்ளூர் மற்றும் தெற்கு மண்டலத்தின் சில மாவட்டங்களைத் தவிர, ஏனைய மாவட்டங்களில் மழை இயல்பான அளவிலும், சில இடங்களில் அதைவிடக் கூடுதலாகவும் பதிவாகியுள்ளது.
அதிகப்படியான மழை பெய்யும் காலங்களில் விவசாயிகள் பண்ணைக்குட்டைகள் மற்றும் நீர் சேமிப்பு முறைகள் மூலம் நீரைச் சேகரித்து வைக்க வேண்டும். மழை இல்லாத காலங்கள் மற்றும் வரும் டிசம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு மழையின் அளவு குறைய வாய்ப்புள்ளதால், அப்போது இந்தச் சேமிப்பு நீரைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும். விவசாயிகள் பயிர் மூடாக்கு, சொட்டு நீர் பாசனம் போன்ற நவீன முறைகளைக் கையாண்டு நீர்ப்பாசனம் செய்து, சீதோண சூழலைச் சமாளிக்க வேண்டும்" என்றார்.
அவரைத் தொடர்ந்து, கோவை வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் காலநிலை ஆராய்ச்சி மையத்தின் இணைப் பேராசிரியர் தீபாகரனை சந்தித்தோம். அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த ஆண்டு மழைப்பொழிவில் வடகிழக்கு பருவமழை 45 சதவீதப் பங்களிப்பை வழங்குகிறது. தமிழ்நாட்டின் சராசரி வடகிழக்கு பருவமழை அளவு 480 மி.மீ.
நடப்பாண்டில் செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபர் மாதங்களில் கடலோர மாவட்டங்கள் தவிர மற்ற அனைத்து இடங்களிலும் சராசரி மழையை ஒட்டியும், சில இடங்களில் சராசரிக்கு அதிகமாகவும் மழை பெய்துள்ளது.
இனி வரும் டிசம்பர் மற்றும் ஜனவரி மாதங்களில் மழை சற்று குறைய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் நவம்பர் மாதத்திற்கான சராசரி மழை அளவு சீராகக் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மழை இல்லாத இடைவெளிகளில் விவசாயிகள் பயிர் மூடாக்கு முறைகளைக் கையாளலாம்.
தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் கிடைக்கும் நுண்ணுயிரியை இலைகளில் தெளிப்பதன் மூலம், பயிர்களின் வறட்சியைத் தாங்கும் திறன் அதிகரிக்கிறது. இது இலைகளில் பச்சையத்தைப் பாதுகாத்து, ஒளிச்சேர்க்கை தடைபடாமல் பார்த்துக்கொண்டு பயிரைக் காப்பாற்றுகிறது. அந்தந்த பயிர்களுக்கு ஏற்றவாறு பல்கலைக்கழகத்தில் கிடைக்கும் கிராப் பூஸ்டர்களைப் பயன்படுத்தி விளைச்சலைப் பாதுகாக்கலாம்.
அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கு மாவட்டம் வாரியாக மழை எவ்வாறு இருக்கும் என்ற விவரங்களைத் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம் தொடர்ந்து வழங்கி வருகிறது.
விவசாயிகள் வானிலை சார்ந்த இடர்பாடுகளைத் தவிர்க்க, தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தின் 'தானியங்கி வானிலை சேவை' கைபேசி செயலியைப் பயன்படுத்தலாம்.
இந்த செயலியில் விவசாயிகள் தங்கள் பயிர் வகை மற்றும் விதைக்கப்பட்ட தேதியைப் பதிவு செய்வதன் மூலம், மழை நிலவரம், வானிலை நிலவரம் மற்றும் செய்ய வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்த தகவல்களை முன்கூட்டியே பெற்று அதற்கேற்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள முடியும்.
தமிழகத்தில் கடந்த 11-ஆம் தேதி வரை பெய்ய வேண்டிய சராசரி மழையளவுடன் ஒப்பிடும்போது, தற்போது வரை சுமார் 2 சதவீதம் கூடுதலாக மழை பெய்துள்ளது. சராசரி மழைப்பொழிவு இருப்பதால் மாநிலம் முழுவதும் பயிர்கள் நல்ல முறையில் வளர்ச்சி அடைந்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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பயிர் பருவங்களில் தொடர்ச்சியாக சில வாரங்கள் வறண்ட காலம் நிலவினால், நீர்ப்பாசனம் தேவைப்படும் இடங்களில் உடனடியாக நீர்ப்பாசனம் செய்ய வேண்டும். மண்ணில் இருந்து அதிகப்படியான ஈரம் வெளியேறாமல் இருக்கப் பயிர் மூடாக்குகள் அல்லது நெகிழித் தாள்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
எல்-நினோ தாக்கம் காரணமாக சில சமயங்களில் அதிகப்படியான தீவிர மழைப்பொழிவு இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எனவே, வயல்களில் தண்ணீர் தேங்காதவாறு சரியான வடிகால் வசதிகளைச் செய்து கொள்ள வேண்டும்.
டிசம்பர் மாதத்திற்குப் பிறகு, பகல்நேர நீராவிப்போக்கைத் தவிர்க்கும் வகையில் மாலை நேரங்களில் நீர்ப்பாசனம் செய்வது நல்லது. ஒரே நேரத்தில் அதிக தண்ணீரைப் பாய்ச்சுவதைத் தவிர்த்து, குறைந்த அளவில் அடிக்கடி நீர்ப்பாசனம் செய்யலாம். முடிந்தவரை சொட்டுநீர் பாசன முறையைப் பின்பற்றுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
பசிபிக் பெருங்கடல் பகுதியில் எல்-நினோ தாக்கம் அதிகரித்து வருவதால், வரவிருக்கும் காலங்களில் வெப்பநிலையின் அளவு உயரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதுதொடர்ந்தால் வரவிருக்கும் கோடைக்காலம் சற்று தீவிரமாக இருக்கக்கூடும். சராசரியை விட 1 அல்லது 2 டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பநிலை உயர வாய்ப்புள்ளது" என்று தெரிவித்தார்.