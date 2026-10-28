தேனி சிறையில் இருந்து தப்பிய கைதிகள்; தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிறைச்சாலைகள் எப்படி இயங்குகின்றன?
மத்திய சிறைகளின் நிர்வாகத்தை சிறைக் கண்காணிப்பாளர்களும், பெண்கள் தனிச்சிறைகளை, அந்தந்த இடங்களின் நிர்வாக அமைப்புக்கு ஏற்ப பெண் சிறைக் கண்காணிப்பாளர்களும், மாவட்ட சிறைகளை கூடுதல் சிறைக் கண்காணிப்பாளர்களும் கவனிக்கின்றனர்.
Published : October 28, 2026 at 8:20 PM IST
-BY எஸ்.உசேன்
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் காவலர்களை தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல, இந்திய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. தேசிய செய்தித் தொலைக்காட்சிகளில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக இதுதான் தலைப்பு செய்திகளாக எதிரொலித்து வருகிறது. நேற்று வரை 15 கைதிகள் பிடிபட்ட நிலையில், இன்று மீதமுள்ள இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
சில தினங்களுக்கு முன்புதான் சென்னை புழல் சிறையில் இருந்து 2 கைதிகள் தப்பினர். அந்த அதிர்வலைகள் அடங்குவதற்குள்ளாகவே தேனி சிறையில் நடைபெற்ற இந்த சம்பவம் காவல்துறை மீதும், சிறைத்துறை மீதும் கடும் விமர்சனங்கள் எழுவதற்கு வித்திட்டுள்ளது. மேலும், சிறைச்சாலைகளின் பாதுகாப்பை பற்றியும் கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
இந்நிலையில், தமிழக சிறைத்துறை யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது? தமிழ்நாட்டில் எத்தனை மத்திய, மாநில சிறைச்சாலைகள் உள்ளன? அவற்றின் பாதுகாப்பு எவ்வாறு உறுதி செய்யப்படுகிறது? என்பதை பற்றி இங்கு பார்க்கலாம்.
யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் தமிழக சிறைத்துறை?
தமிழக அரசின் உள், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறையின் கீழ் சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறை செயல்பட்டு வருகிறது. காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு நிகரான பதவி நிலையில் உள்ள இந்தியக் காவல் பணி அதிகாரியே இந்த துறைக்கு தலைமை இயக்குநராக உள்ளார். அவருக்கு உதவியாக தலைமையகத்தில் ஒரு சிறைத்துறைத் தலைவரும், 5 சரகங்களில் சரக சிறைத்துறைத் துணைத் தலைவர்களும் பணியாற்றுகின்றனர்.
அது என்ன 5 சரகங்கள்?
சென்னை, வேலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, கோயம்புத்தூர், மதுரை ஆகிய 5 சரகங்களாக சிறைத்துறை நிர்வாகம் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய சிறைகள், மாவட்டச் சிறைகள், கிளைச் சிறைகள், தனிக் கிளைச் சிறைகள் , திறந்தவெளிச் சிறைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான சிறைகள் தனித்தனி நிர்வாகப் பொறுப்புகளின் கீழ் இயங்குகின்றன.
மத்திய சிறைகளின் நிர்வாகத்தை சிறைக் கண்காணிப்பாளர்கள் கவனிக்கின்றனர். பெண்கள் தனிச்சிறைகள், அந்தந்த இடங்களின் நிர்வாக அமைப்புக்கு ஏற்ப பெண் சிறைக் கண்காணிப்பாளர்கள் அல்லது பெண் கூடுதல் சிறைக் கண்காணிப்பாளர்களின் தலைமையில் செயல்படுகின்றன. மாவட்ட சிறைகள் கூடுதல் சிறைக் கண்காணிப்பாளர்களால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.
அவர்களே தங்களது கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள கிளைச் சிறைகள், தனிக் கிளைச் சிறைகள் மற்றும் திறந்தவெளிச் சிறைகளின் நிர்வாகத்தையும் மேற்பார்வையிடுகின்றனர்.
தமிழகத்தில் மொத்தம் எத்தனை சிறைகள்?
தமிழகத்தில் சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்தப் பணிகள் துறையின் கீழ் மொத்தம் 125 சிறைகள் மற்றும் சீர்திருத்த மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. அவற்றின் வகைகள் மற்றும் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு:
9 மத்திய சிறைகள், 5 பெண்கள் தனிச்சிறைகள், 13 மாவட்டச் சிறைகள், 82 ஆண்கள் கிளைச் சிறைகள், 8 பெண்கள் கிளைச் சிறைகள், 2 ஆண்கள் தனிக் கிளைச் சிறைகள், 2 பெண்கள் தனிக் கிளைச் சிறைகள், 3 திறந்தவெளி சிறைகள், 1 இளம் குற்றவாளிகள் சீர்திருத்த மையம், இவற்றின் மொத்த அங்கீகரிக்கப்பட்ட கைதிகள் தங்கும் கொள்ளளவு 24,148 ஆகும்.
தமிழகத்தில் 9 மத்திய சிறைகள்
1. மத்திய சிறை-I, சென்னை
2. மத்திய சிறை-II, சென்னை
3. மத்திய சிறை, வேலூர்
4. மத்திய சிறை, கடலூர்
5. மத்திய சிறை, சேலம்
6. மத்திய சிறை, கோயம்புத்தூர்
7. மத்திய சிறை, திருச்சிராப்பள்ளி,
8. மத்திய சிறை, மதுரை
9. மத்திய சிறை, பாளையங்கோட்டை
பெண்களுக்கான 5 தனிச்சிறைகள்
சென்னை, வேலூர், கோயம்புத்தூர், திருச்சிராப்பள்ளி மற்றும் மதுரை ஆகிய இடங்களில் பெண்களுக்கான தனிச்சிறைகள் செயல்படுகின்றன.
13 மாவட்டச் சிறைகள்
செங்கல்பட்டு, தருமபுரி, விழுப்புரம், நாகப்பட்டினம், கோபிச்செட்டிப்பாளையம், திருப்பூர், புதுக்கோட்டை, திண்டுக்கல், தேனி, விருதுநகர், இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மாவட்டம் பேரூரணி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் ஆகிய இடங்களில் மாவட்டச் சிறைகள் அமைந்துள்ளன.
மத்திய சிறைகளும், பாதுகாப்பும்
மத்திய சிறைகளில் பல்வேறு வகையான தண்டனைக் கைதிகள், விசாரணைக் கைதிகள் மற்றும் தடுப்புக் காவலில் உள்ளவர்கள் அடைக்கப்படுகின்றனர். ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்கள், மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் சிறைத் தண்டனை பெற்றவர்கள், கடுமையான குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடையவர்கள், பாதுகாப்பு அடிப்படையில் தனிக் கண்காணிப்பு தேவைப்படுபடுபவர் ஆகியோர் மத்திய சிறைகளில் அடைக்கப்படுகின்றனர்.
நீதிமன்ற உத்தரவுகளின்படி சிவில் கைதிகளும் தங்க வைக்கப்படுகின்றனர்.விசாரணைக் கைதிகள் மற்றும் நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளவர்கள் நடைமுறையில் உள்ள வகைப்பாட்டு விதிகளின்படி பிரிக்கப்பட்டு வைக்கப்படுகின்றனர். வெளிநாட்டு கைதிகள், விசாரணைக் கைதிகள் மற்றும் நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளவர்கள் சென்னை புழல் சிறை வளாகத்தில் உள்ள சிறைகளிலும் தங்க வைக்கப்படுகின்றனர்.
உயர் பாதுகாப்புப் பிரிவுகள்
கடுமையான குற்றங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வழக்குகளில் தொடர்புடைய கைதிகளைக் கண்காணிப்பதற்காக, அனைத்து மத்திய சிறைகளிலும் உயர் பாதுகாப்புப் பிரிவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.இங்கு தங்க வைக்கப்படும் கைதிகள் தீவிரமாகக் கண்காணிக்கப்படுவதுடன், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடைமுறைகளின்படி பாதுகாப்புச் சோதனைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
மாவட்டச் சிறைகள் - கிளைச் சிறைகள்
மாவட்ட நீதிமன்றங்களால் மூன்று மாதங்களுக்கும் குறைவான சிறைத் தண்டனை விதிக்கப்பட்டவர்கள், விசாரணைக் கைதிகள் மற்றும் நீதிமன்றக் காவலில் உள்ளவர்கள் மாவட்ட சிறைகளில் அடைக்கப்படுகின்றனர். சாதாரண குற்ற வழக்குகளில் தொடர்புடைய விசாரணைக் கைதிகள் பொதுவாக கிளைச் சிறைகள் மற்றும் தனிக் கிளைச் சிறைகளில் தங்க வைக்கப்படுகின்றனர்.
திறந்தவெளி சிறைகள்
சிவகங்கை மாவட்டம், கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சிங்காநல்லூர் மற்றும் சேலம் ஆகிய இடங்களில் திறந்தவெளிச் சிறைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. நன்னடத்தை, உடல்நலம், மனநலம் மற்றும் வேளாண்மைத் தொழில் அனுபவம் உள்ளிட்ட தகுதிகளைக் கொண்ட 21 முதல் 55 வயதுக்குட்பட்ட கைதிகள், தங்களது தண்டனைக் காலத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட பகுதியை நிறைவு செய்த பின்னர், தகுதி மற்றும் நடைமுறைகளின் அடிப்படையில் திறந்தவெளிச் சிறைகளுக்கு மாற்றப்படுகின்றனர்.தொழில் அனுபவம் மற்றும் மறுவாழ்வுக்கான வாய்ப்புகளை வழங்குவதே திறந்தவெளிச் சிறைகளின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இளம் குற்றவாளிகள் சீர்திருத்த மையம்
சென்னையில் செயல்பட்டு வரும் இளம் குற்றவாளிகள் சீர்திருத்த மையத்தில் 18 முதல் 24 வயதுக்குட்பட்ட முதன்முறை குற்றவாளிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் மீண்டும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் நடத்தை மாற்றம், திறன் மேம்பாடு மற்றும் சமூகத்தில் மீண்டும் இணைவதற்கான பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.
பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் தொழில்நுட்பங்கள்
சிறைகளில் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதற்கும், அனுமதியற்ற தொடர்புகள் மற்றும் குற்றச் செயல்களைத் தடுப்பதற்கும் நவீன தொழில்நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. சிறைகளுக்குள் அனுமதியற்ற கைப்பேசிப் பயன்பாட்டைத் தடுக்கும் நோக்கில் மேம்படுத்தப்பட்ட கைப்பேசி கண்டறிதல் மற்றும் சிக்னல் தடுப்பு தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
டிஜிட்டல் பூட்டு மற்றும் சாவி
சென்னை மத்திய சிறைகளிலும், சென்னை பெண்கள் தனிச்சிறையிலும் பாரம்பரிய பூட்டு மற்றும் சாவிக்கு பதிலாக, கடவுச்சொல் பாதுகாப்புடன் கூடிய மின்னணு பூட்டு மற்றும் சாவி மேலாண்மை அமைப்பு (Digital Lock and key system) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சென்னை மத்திய சிறை-I, சென்னை மத்திய சிறை-II மற்றும் சென்னை பெண்கள் தனிச்சிறை ஆகிய இடங்களில் முன்னோடித் திட்டத்தின் அடிப்படையில் இந்த அமைப்பு செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் 125 சிறைகள், 24,148 கைதிகளுக்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட தங்கும் கொள்ளளவு மற்றும் 5,489 பணியாளர்களைக் கொண்ட விரிவான நிர்வாகக் கட்டமைப்பு செயல்பட்டு வரும் நிலையில், சிறைகளின் பாதுகாப்பு, பணியாளர் பயிற்சி, கண்காணிப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் நவீனத் தொழில்நுட்பங்களின் பயன்பாடு ஆகியவை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யப்பட்டு மேம்படுத்தப்படுவது அவசியமாகிறது.
தேனி தேக்கம்பட்டி மாவட்ட சிறையில் நடைபெற்ற கைதிகள் தப்பிய சம்பவத்தை போல், மற்றொரு சம்பவம் இனியும் நடைபெறாமல் தடுக்க தொடர் கண்காணிப்பும், ஆய்வும் தேவைப்படுகிறது.