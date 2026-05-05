ETV Bharat / state

முதல் தேர்தலிலேயே தவெக அபார வெற்றி பெற்றது எப்படி?

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் முதல்முறை களம் கண்ட தவெக 108 தொகுதிகளை கைப்பற்றி அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது.

தவெக தலைவர் விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 5, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

- By எஸ்.உசேன்

சென்னை: களம் கண்ட முதல் சட்டமன்றத் தேர்தலிலேயே திமுக, அதிமுக என்ற இரண்டு பெரிய திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்தி, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தவெகவின் வெற்றிக்கான காரணங்கள் குறித்து இங்கு காண்போம்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற்றது. இதற்கான வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ம் தேதி நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. இதில் தமிழ்நாட்டையே ஆச்சரியப்படுத்தும் விதத்தில் தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. ஆட்சி அமைக்க 118 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்படும் நிலையில், தொங்கு சட்டசபை அமையும் என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது.

தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரையில் திமுக - அதிமுக கட்சிகளே தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வந்த நிலையில், இரண்டு திராவிடப் பழம்பெரும் கட்சிகளை ஓரங்கட்டி தவெக வெற்றி பெற்றுள்ளது. திராவிடக் கட்சிகளுக்கு மட்டும் அல்லாமல் திமுக, அதிமுக உடன் இணைந்து போட்டியிட்ட கூட்டணி கட்சிகளையும் களங்கடித்துள்ளது.

தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியான உடனே காங்கிரஸ், மதிமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மனிதநேய மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளோடு, தேமுதிகவையும் சேர்த்து சக்திவாய்ந்த கூட்டணியை திமுக அமைத்தது.

அதேபோல், அதிமுக தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் பாஜக, அன்புமணி தலைமையிலான பாமக, அமமுக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், இந்திய ஜனநாயக கட்சி, புதிய நீதி கட்சி, தமிழக மக்கள் முன்னேற்ற கழகம், பெருந்தலைவர் மக்கள் கட்சி உள்ளிட்டவை இடம்பெற்றிருந்தன.

இதனிடையே நாம் தமிழர் கட்சி வழக்கம்போல் தனித்து களம் காண்போம் என அறிவித்தது. ஆனால் முதன்முறை களம் காணும் தவெக பகிரங்கமாக கூட்டணிக்கு அழைப்பு விடுத்தது. ஆட்சியிலும் அதிகாரத்தில் பங்கு தருவோம் என்று தவெக கூறியும், ஒரு கட்சியும் கூட்டணிக்கு செல்லவில்லை. இதையடுத்து தவெகவும் தனித்தே தேர்தலில் களம் கண்டது.

கருத்துக் கணிப்பு முறியடிப்பு

இந்த தேர்தல் நான்கு முனைப் போட்டி என முடிவான பின்னர், வாக்குப்பதிவை தொடர்ந்து வெளியான கருத்துக் கணிப்புகளில் பெரும்பான்மையானவை திமுக, அதிமுகவிற்கு ஆதரவாகவே அமைந்தன. கருத்துக்கணிப்புகளை எல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளி தவெக 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இந்த மகத்தான வெற்றிக்கு காரணத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தால், மாற்றம் மட்டுமே பதிலாக வருகிறது.

மாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைந்த காரணிகள்

தமிழகத்தின் மறைந்த முதல்வரான ஜெயலலிதாவிற்கு பிறகு ஆட்சிக்கு வந்த எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆட்சிக் காலத்தில், அதிமுக பல்வேறு பிரிவுகளாக பிரிந்தன. பல முக்கிய தலைவர்கள் அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறி திமுக, தவெக கட்சிகளில் இணைந்தனர். இது மாவட்ட அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி, அதிமுகவின் வலிமையை குறைத்தது. அதிமுகவின் தோல்விக்கு இது ஒரு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.

இதேபோல், திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான ஆட்சியிலும் போதைப் பழக்கம், சட்டம் - ஒழுங்கு சீர்கேடு என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டன. திமுகவின் தோல்விக்கு இதுவும் ஒரு முக்கிய காரணம் என கூறப்படுகிறது.

இந்ந சூழ்நிலையில், புதிய கட்சியான தவெகவின் தலைவர் விஜய், திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றுச் சக்தி, திமுகவை வீழ்த்த வந்த தூயச் சக்தி என மக்களிடையே பிரச்சாரம் செய்தார். திரையுலக கவர்ச்சியுடன் விஜய் செய்த ஒவ்வொரு செயல்களும், பிரச்சாரமும் மக்களிடையே எளிதாக சென்றடைந்ததையே தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன. மிக முக்கியமாக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நான் இருக்கிறேன், 234 தொகுதிகளிலும் நான் தான் நிற்கிறேன் என நினைத்து வாக்களியுங்கள் என விஜய் கூறியது மக்கள் மனதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

திராவிட கட்சிகள் வீதியில் இறங்கி வாக்குகள் கேட்ட நேரத்தில், தவெகவிற்காக ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருந்த விஜய் ரசிகர்கள், தொண்டர்கள், குழந்தைகள் வரை அனைவரும் அவர்களின் குடும்பத்தில் இருந்த வாக்குகளை சேகரித்துள்ளனர். இவை விஜய்க்கு பெரிதும் உதவியுள்ளது. தவெகவிற்கு போடும் ஒவ்வொரு வாக்கும் விஜய்க்கு போடுவதாகவே எண்ணி மக்கள் வாக்களித்தாக தெரிகிறது.

விஜய் தனது பிரச்சாரத்தில் யாரையும் பெரிதாக எதிர்க்காமல் திமுகவை மட்டும் தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்தார். இரண்டு பேருக்கு இடையேதான் போட்டியே, “ஒன்னு தவெக, இன்னொன்று திமுக” என கூறியது, திமுகவிற்கு மாற்று விஜய்தான் என்ற எண்ணத்தை மக்களிடையே உருவாக்கியுள்ளதையும் தேர்தல் முடிவுகள் காட்டுகின்றன.

இதையும் படிங்க: 3.52 விழுக்காடு மட்டுமே வித்தியாசம் - மனம் தளரமாட்டோம் என மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி

திமுகக்கு எதிரான பேச்சை தொடர்ந்து விஜய் முன்வைத்து வந்த நிலையில், திமுக அவருக்கு எதிராக பதில் அளிக்கவில்லை. மாற்றாக தமிழ்நாடு vs டெல்லி என்ற கோணத்தில் பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டது. பாஜக நாட்டை ஆளக்கூடாது என்ற விதத்தில் மக்களிடையே பேசியது, அவர்களுக்கு நாடாளுமன்ற மக்களவை தேர்தலில் வெற்றி பெற வாய்ப்பாக அமைந்தது. ஆனால், அந்த யுக்தி சட்டமன்றத் தேர்தல் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. அதிமுக கூட்டணியை விமர்சித்து எதிர்த்த திமுக, வலுவான தவெகவை எதிர்க்கவில்லை. இவையே, தவெகவின் வரலாற்று வெற்றிக்கு முக்கிய காரணங்களாக பார்க்கப்படுகிறது.

தமிழக வரலாற்றில் திமுக, அதிமுக மாறி மாறி ஆட்சி அமைப்பதே வழக்கம். எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா மட்டும் தொடர்ந்து 2 முறை ஆட்சியை அமைத்துள்ளனர். திமுக தொடர்ந்து 2வது முறை ஆட்சியை அமைத்த வரலாறு இல்லை. இந்த தேர்தலில் திமுக பலமான கூட்டணி அமைத்தால் மீண்டும் ஆட்சி அமைக்கும், மக்கள் மாற்றத்தை விரும்புகிறார்கள், அதற்கான வாய்ப்பு அதிமுகவிற்கே உள்ளது என கூறிய அரசியல் விமர்சகர்கள் தவெக வாக்குகளை மட்டுமே பிரிக்கும் என தெரிவித்து வந்தனர். இந்நிலையில் மாற்று என்பது திமுகவிலிருந்து அதிமுக இல்லை, மாற்று என்பது புதிய கட்சி என மக்கள் முடிவு செய்து, தவெகவை வெற்றி பெற வைத்துள்ளனர் என்பதே நிதர்சனமாக மாறியுள்ளது.

TAGGED:

TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
VIJAY TVK TAMIL NADU ELECTION 2026
தவெக தமிழக தேர்தல் வெற்றி
தவெக வெற்றியின் முக்கிய காரணங்கள்
HOW DID VIJAY TVK WINS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.