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தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான அமித் ஷாவின் வாக்குறுதியை எப்படி நம்புவது? அமைச்சர் அருண்ராஜ் கேள்வி

தொகுதி மறுவரையறை எப்போது வேண்டுமானாலும் கொண்டுவரப்படலாம் என்ற அச்சம் நிலவுவதாக அமைச்சர் விஸ்வநாதன் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Tamilnadu Assembly)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 4:20 PM IST

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சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான அமித்ஷாவின் வாக்குறுதியை எப்படி நம்புவது? என அமைச்சர் அருண் ராஜ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக சட்டப் பேரவையில் தீர்மானத்தின் மீது பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தென் மாநிலங்களில் தொகுதி மறுவரையறையின் போது பிரதிநிதித்துவ விகிதாச்சாரம் குறையாது என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உறுதி அளித்துள்ளார் என கூறினார்.

இதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் அருண் ராஜ், "முன்னாள் பிரதமர் நேரு, எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் தென் மாநிலங்களில் இந்தி திணிக்கப்படாது என வாக்குறுதி அளித்திருந்தார். நேரு அளித்த வாக்குறுதியைக் கூட நம்மால் நிறைவேற்ற முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. அப்படியிருக்கும் போது, அமித் ஷா அளித்துள்ள வாக்குறுதி எந்த அளவுக்குக் காப்பாற்றப்படும் என்பதை நம்மால் உறுதியாகக் கூற முடியாது. அரசியல் சாசனத்தில் என்ன இருக்கிறதோ, அதுதான் நிரந்தரமானது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார்.

இதற்கு பதில் அளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, "உள்துறை அமைச்சர் தமிழ்நாட்டின் 7.18 சதவீத பிரதிநிதித்துவ விகிதாச்சாரம் குறையாமல் பார்த்துக்கொள்ளப்படும் என உறுதியளித்திருக்கிறார். இதை நம்பவில்லை என்றால், சட்டமன்றத்தில் அமைச்சர்கள் அளிக்கும் உறுதிமொழிகளையும் எப்படி நம்புவது? உறுதிமொழி அளித்தால், அதை நம்பித்தான் ஆக வேண்டும்" என்றார்.

இறுதியாக பேசிய உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், "சபையில் ஒரு அச்சம் நிலவுகிறது. தொகுதி மறுவரையறைக்கும், பணமதிப்பிழப்புக்கும் ஒரு ஒற்றுமை உள்ளது. பணமதிப்பிழப்பை பிரதமர் அறிவித்த போது, நிதியமைச்சர் உள்ளிட்ட முக்கிய அதிகாரிகளையும், கலந்து ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. மாறாக, எந்தவிதமான விவாதங்களும் இல்லாமல், இரவு நேரத்தில் திடீரென அறிவித்தார்.

அதே போன்ற அச்சம் தான் தற்போது ஏற்பட்டுள்ளது. தொகுதி மறுவரையறை எப்போது வேண்டுமானாலும் கொண்டுவரப்படலாம் என்ற அச்சம் நிலவுகிறது. அதன் அடிப்படையில் தான் இந்தத் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது" என்றார்.

செளமியா அன்புமணி பேட்டி

இதனிடையே, சட்டப் பேரவை வளாகத்தில் பாமக எம்எல்ஏ சௌமியா அன்புமணி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "தொகுதி மறுவரையறை செய்யும் போது தமிழகத்திற்கு அதிக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கிடைக்க மாட்டார்கள் என்ற சந்தேகம் அரசுக்கு எழுந்துள்ளது. கடந்த ஆட்சிக் காலத்தில் நடைபெற்ற அனைத்து கட்சிக் கூட்டத்திலும், தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பாக அனைவரும் ஒரே கருத்தைத்தான் தெரிவித்தனர்.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் தொகுதி மறுவரையறை மேற்கொண்டால், தென்னக மாநிலங்களின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிடும் என்ற அச்சம் உள்ளது. மக்கள்தொகையை நாம் கட்டுப்படுத்தியுள்ளோம். ஆனால் வடமாநிலங்களில் மக்கள்தொகை கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை.

இந்த விவகாரம் தொடர்பாக மத்திய உள்துறை அமைச்சர் நாடாளுமன்றத்தில் எந்த மாநிலமும் பாதிக்கப்படாது என்று வாக்குறுதி அளித்துள்ளார். அதை தான் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

தொகுதி மறுவரையறை சட்டம் கொண்டுவரப்பட்டால், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை 50 சதவீதம் வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. அதே போல், மகளிருக்கு 33 சதவீத இடஒதுக்கீடு கிடைக்கும். இதன் மூலம் நாடாளுமன்றத்தில் பெண் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் மக்கள்தொகை எண்ணிக்கை மாறுபட்டு உள்ளது. எனது தொகுதியில் மட்டும் மூன்று லட்சம் மக்கள் உள்ளனர். அதிக மக்கள்தொகை கொண்ட கிராமங்கள் இருப்பதால், ஒவ்வொரு மக்கள் பிரதிநிதியும் ஒரு முறை மட்டுமே அங்கு செல்லக்கூடிய சூழ்நிலை உள்ளது. நிர்வாகரீதியாக அதிகமான மக்கள் பிரதிநிதிகள் இருந்தால், மக்களின் பிரச்சினைகளை எளிதில் தீர்க்க முடியும்.

தொகுதி மறுவரையறை தொடர்பான சட்டத்திற்கு மத்திய அரசை நாங்கள் ஆதரித்ததற்கு முக்கிய காரணம், பெண்களுக்கு அதிக அளவில் அரசியல் பங்களிப்பு கிடைக்கும் என்பது தான். மக்கள்தொகை அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதற்கேற்ப நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது. இதனால் மக்களின் பிரச்சினைகளை நாடாளுமன்றத்தில் பேச முடியாத நிலை உள்ளது.

தென்னகத்திலிருந்து நரசிம்மராவ், தேவகவுடா உள்ளிட்டோர் பிரதமர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். முதலமைச்சர் எப்படி சட்டமன்றத்தில் மக்களுக்கு உறுதிமொழி அளிக்கிறாரோ, அதேபோல மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா கூறும் வார்த்தைகளையும் உறுதிமொழியாகத்தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

TAGGED:

AMIT SHAH
CONSTITUENCY REDELINEATION
அமைச்சர் அருண்ராஜ்
MINISTER ARUNRAJ

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