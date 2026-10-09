அதிமுகவின் கொங்கு கோட்டையை தகர்த்த தவெக! வீழ்ச்சிக்கு பின்னால் உள்ள காரணங்கள் இவைதானா?

அதிமுகவின் கொங்கு கோட்டையை தகர்த்த தவெக! வீழ்ச்சிக்கு பின்னால் உள்ள காரணங்கள் இவைதானா?
அதிமுக கொங்கு மண்டலத்தில் கட்சியின் தூண்களாக விளங்கிய எஸ்.பி. வேலுமணி, தங்கமணி போன்ற மூத்த நிர்வாகிகள் இத்தேர்தலில் வேலை செய்யாததே இந்த தோல்விக்கு முதன்மையான காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : October 9, 2026 at 8:08 PM IST
-BY எஸ்.சீனிவாசன்
தமிழக அரசியல் களம் என்றும் கண்டிராத ஒரு அதிர்ச்சி திருப்பத்தை கொங்கு மண்டலம் சந்தித்துள்ளது. அதிமுகவின் பாரம்பரிய எஃகு கோட்டையாகக் கருதப்படும் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் தொகுதி இடைத்தேர்தலில், அக்கட்சி எதிர்பாராத விதமாக மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
தவெக வேட்பாளர் சத்யபாமா 66,586 வாக்குகள் பெற்று அபார வெற்றி பெற்றார். திமுக 56,757 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்திலும், அதிமுக 44,874 வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டது.
தவெக எழுச்சி; அதிமுக வீழ்ச்சி
இதுவே, கடந்த 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட இதே சத்யபாமா, 81,100 வாக்குகளை பெற்றிருந்தார். அதன்படி பார்த்தால், இந்த முறை அதிமுக வாக்குகள் கிட்டத்தட்ட 14,000 குறைந்துள்ளது.
அதுவே, தவெக கடந்த முறை பெற்ற வாக்குகள் - 46,438. இந்த முறை தவெக பெற்ற வாக்குகள் - 66,841. அதாவது, தவெக வாக்குகள் 20,403 அதிகரித்துள்ளது. திமுக கடந்த முறை 64,373 வாக்குகளை பெற்றது. இந்த முறை திமுக பெற்ற வாக்குகள் - 57,370. திமுக வாக்குகள் - 7,003-ஆக குறைந்துள்ளது.
திமுகவை விட பின்தங்கிய அதிமுக
அதிமுகவின் பிரதான வாக்கு வங்கியாக விளங்கும் கொங்கு வேளாளக் கவுண்டர்கள் மற்றும் பட்டியலின மக்கள் கணிசமாக உள்ள இத்தொகுதியில், அதிமுக அடைந்துள்ள இந்த சரிவு, தமிழக அரசியலில் பெரும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது. மதுராந்தகத்தில் திமுக கடந்த தேர்தலை விட சுமார் 4% வாக்கு வீழ்ச்சியை மட்டுமே சந்தித்த நிலையில், அதிமுக 11% வாக்கு வீழ்ச்சியை சந்தித்துள்ளது.
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வாக்குவங்கியை இழுத்த தவெக
தாராபுரத்தில் திமுக தனது வாக்குகளில் 32% பங்கை தக்க வைத்து, ஓரளவுக்குத் தனது இருப்பை நிலைநிறுத்தியது. ஆனால், அதிமுக இங்கு அதிர்ச்சிகரமாக 15% வாக்கு வீழ்ச்சியைச் சந்தித்து, மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டது. இந்த வாக்கு சதவீத வீழ்ச்சிகள், அதிமுக பாரம்பரிய ஆதரவு வாக்குகள் எங்கே சென்றன என்ற கேள்விக்கு விடையளிக்கின்றன. வெறும் 4 மாத காலத்தில், அதிமுகவின் வாக்கு வங்கியை தமிழக வெற்றி கழகம் மிகத் துல்லியமாகத் தன் பக்கம் நகர்த்தியுள்ளதை இந்த தேர்தல் முடிவு புள்ளிவிவரங்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன.
களத்திற்கு வராத மூத்த தலைவர்கள்
அதிமுக கொங்கு மண்டலத்தில் கட்சியின் தூண்களாக விளங்கிய எஸ்.பி. வேலுமணி, தங்கமணி போன்ற மூத்த நிர்வாகிகள் இத்தேர்தலில் வேலை செய்யாததே இந்த தோல்விக்கு முதன்மையான காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. பூத் கமிட்டிகளை பலப்படுத்துவது, தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்துவது மற்றும் வாக்காளர்களை வாக்குச்சாவடிக்கு அழைத்து வருவது போன்ற அடிப்படைத் தேர்தல் பணிகளில் மூத்த தலைவர்கள் போதிய அக்கறை காட்டவில்லை என்ற அதிருப்தி தொண்டர்களிடையே எழுந்துள்ளது.
குறைவாக மதிப்பிட்ட தவெக
தலைமைகளுக்கு இடையேயான உட்கட்சிப் பூசல்கள் காரணமாக, சில மூத்த நிர்வாகிகள் தேர்தல் பிரசாரங்களில் தங்களை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்ளாமல் ஒதுங்கியே இருந்தனர். எஸ்.பி. வேலுமணி போன்ற செல்வாக்குமிக்க வலுவான தலைவர்கள், கொங்கு மண்டல தேர்தல் வியூகங்களை சரியாக வகுக்க தவறியதுடன், மாற்று முகாம்களின் எழுச்சியை மிகக் குறைவாக கணித்துவிட்டனர்.
மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய சாதி வாக்குகள்
இது, எதிரணியினர் அதிமுகவின் வாக்குகளை சுலபமாக கவர வழிவகுத்தது. தாராபுரம் தொகுதியில் அதிக எண்ணிக்கையில் உள்ள கொங்கு வேளாளக் கவுண்டர்கள் மற்றும் பிற பிற்படுத்தப்பட்ட வாக்காளர்களின் மனநிலையில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றமே அதிமுக பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது.
பாரம்பரியமாக அதிமுகவின் பக்கமே பெருமளவில் களமிறங்கும் வேளாளக் கவுண்டர் சமுதாய வாக்குகள், இம்முறை ஒரே அணியில் குவியாமல் சிதறியுள்ளது. இளைஞர்கள், முதல்முறை வாக்காளர்கள் மற்றும் அதிமுகவின் அதிருப்தி வாக்குகளைத் தன் பக்கம் ஈர்ப்பதில் தவெக மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டுள்ளது.
பலமான எச்சரிக்கை
நான்கு மாத கால இடைவெளியில் அதிமுகவின் சரிவை தனக்கான வாய்ப்பாக மாற்றியதில் தவெகவின் பிரசார வியூகம் பெரும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. தாராபுரம் இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் அதிமுகவிற்கு ஒரு சாதாரணத் தோல்வி மட்டுமல்ல; அது கட்சியின் எதிர்காலத்திற்கு விடுக்கப்பட்ட பலமான எச்சரிக்கையாகும். மூத்த தலைவர்கள் களத்தில் பணியாற்றாததும், உட்கட்சிப் பூசல்களும் கட்சியின் வாக்கு வங்கியை குறைத்துள்ளதாக கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
தகர்ந்ததா கோட்டை?
'கொங்கு மண்டலம் அதிமுகவின் கோட்டை' என்ற பிம்பம் தகர்ந்துள்ள நிலையில், கட்சித் தலைமை தனது உட்கட்சி சிக்கல்களைக் களைந்து, இழந்த செல்வாக்கை மீட்டெடுக்க உடனடி மாற்றங்களைச் செய்யாவிட்டால், வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தல் மற்றும் பொதுத் தேர்தல்களிலும் இந்த சரிவு தொடர்வது தவிர்க்க முடியாததாகிவிடும் என எச்சரிக்கின்றனர் அரசியல் நிபுணர்கள்.