வெற்றிமாறன் உதவி இயக்குநர் மரண வழக்கில் சினிமாவை மிஞ்சிய திரைக்கதை - நீதிமன்ற உத்தரவின் முழு விவரம்
Published : October 14, 2026 at 6:44 PM IST
- By சசிக்குமார்
"அந்த நள்ளிரவில், தடுப்புகளுடன் கூடிய சாலையில் வாகனங்கள் மிக மெதுவாக நகர்ந்து கொண்டிருந்தன. அப்போது தான் அந்த ஆரஞ்சு நிற கார் மிக வேகமாக வந்தது. ஆனால் அது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வேகம் அல்ல. அந்த கார் முன்னால் சென்ற இரு சக்கர வாகனத்தை இலக்கு வைத்து, பின்னால் இருந்து மிக வேகமாக மோதியது. அந்த வாகனத்தை அப்படியே இழுத்துச் சென்று அங்கு அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த செங்கல் மீது மோதியது. அத்தோடு நிற்காமல், கார் சற்று பின்னோக்கி வந்து, இரு சக்கர வாகனத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து கிடந்த இளைஞர் மீது ஏறிச் சென்றது..."
காவல் துறையினர் விசாரணை கோப்பில் 'மதுபோதை விபத்து' என்று எழுதப்பட்டிருந்த வழக்கின் பின்னணியில் இருந்த கொடூரமான கொலை தொடர்பான சிசிடிவி காட்சி பார்ப்போரை அதிர வைத்துள்ளது. அந்த காட்சியில் சரண்ராஜ் என்ற திரைத்துறை உதவி இயக்குநர் துடிதுடித்து உயிரிழந்து கொண்டிருந்தார்.
சென்னை 16-வது கூடுதல் அமர்வு நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி சஞ்சய் பாபா, 2026 ஆகஸ்ட் 27 அன்று வழங்கிய 35 பக்கங்கள் கொண்ட தீர்ப்பில் எழுதப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கை பின்நோக்கிப் பார்க்கலாம்.
ஒரு தாயின் துணிச்சலும் மனம் தளராத போராட்டமும்
விழுப்புரத்தை சேர்ந்த மாரியம்மாள் தனது மகன் சரண்ராஜ் திரைத்துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என நினைத்ததால் மகிழ்ச்சியுடன் அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். பொருளாதாரரீதியாக ஓரளவு வசதியான அந்த குடும்பத்தில், சரண்ராஜின் சினிமா ஆசைக்கு யாரும் தடைபோடவில்லை.
ஆனால் சென்னையில் உதவி இயக்குநராக பணியாற்றி வந்த அவர் 2023 ஜூன் 7 அன்று இரவு 11:52 மணியளவில் மரணமடைந்தார். இதற்கு காரணம், 'சாலை விபத்து' என கிண்டி காவல் துறை பதிவு செய்த வழக்கு எண் 306/2023 கூறுகிறது. இந்த வழக்கில் கூறப்படும் சட்டப் பிரிவுகளான 279 பொது வழியில் அதிவேகமாகவும் அஜாக்கிரதையாகவும் வாகனத்தை ஓட்டுதல், பிரிவு 304(ii) மரணத்தை விளைவிக்கக் கூடும் என்ற அறிவோடு, ஆனால் கொலை செய்யும் நோக்கமின்றி செய்யப்படும் மரணம் (குற்றமிலா மரணம்), பிரிவு 337 அஜாக்கிரதையான செயலால் மற்றவர்களின் உயிருக்கு ஆபத்து அல்லது காயம் ஏற்படுத்துதல் மற்றும் பிரிவு 185 (Motor Vehicles Act) மதுபோதையில் வாகனம் ஓட்டுதல் ஆகியவை அதையே ஆமோதிக்கின்றன.
ஆனால் தனது மகனின் மரணம் திட்டமிட்ட படுகொலை என உணர்கிறார் மாரியம்மாள். தனது மகனிடம் பணம் வாங்கி திரும்பத்தராதவர்கள் மீதான அவரது சந்தேகம், உறவினர்கள் உதவியுடன் ஒரு புலன் விசாரணையாக மாறுகிறது. காவல் துறையினர் சேகரிக்கத் தவறிய தடயங்கள் மாரியம்மாளின் கைகளுக்கு கிடைக்கின்றன.
முதலில் சம்பவம் நடந்த இடத்தை உறவினர்கள் சிலருடன் சென்று அவர் பார்வையிட்டார். விபத்து நடந்த இடம் விருகம்பாக்கத்தில் உள்ள ஆற்காடு சாலை. வடபழனியிலிருந்து போரூர் செல்லும் சாலையில், விருகம்பாக்கம் மார்க்கெட் திருப்பத்திற்கு சற்று முன்னதாக இந்த விபத்து நடந்துள்ளது.
விபத்து நிகழ்ந்த நேரத்தில் மெட்ரோ ரயில் வேலை நடந்து கொண்டிருந்தது. தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்ட அப்பகுதியில் அதிவேகமாக கார் செல்ல வாய்ப்பே இல்லை என்பதை உணர்ந்த அவர், ஏதோ விபரீதம் நடந்துள்ளது என்று யூகித்து கொண்டார்.
இதனையடுத்து சம்பவம் நடந்த இடத்தின் அருகே உள்ள ஹார்டுவேர் மற்றும் நகைக்கடையில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகளை சுமார் 90 நாட்கள் தொடர் முயற்சிக்குப் பிறகு வாங்கினார்.
சிசிடிவி காட்சியில் இருந்தது என்ன?
வீட்டிற்கு வந்த பிறகு, மகன் உயிரிழந்த காட்சி இடம் பெற்ற சிசிடிவி காட்சிகளை கண்ணீருடன் பார்த்து கொண்டிருந்த போது, சம்பவ இடத்தில் சரண்ராஜின் நண்பர்களாக குடும்பத்துக்கும் அறிமுகமானவர்கள் இருந்ததை அவர் அடையாளம் கண்டார். தனது வீட்டு விசேஷங்களில் சரண்ராஜின் நண்பர்களாக அறிமுகமாகி, விருந்து சாப்பிட்ட சில நபர்களை அவரால் அடையாளம் காண முடிந்தது. இவர்களின் புகைப்படங்களையும் அவரது வழக்கறிஞர் ஈடிவி பாரத்திடம் பகிர்ந்து கொண்டார்.
விபத்து ஏற்படுத்திய இடத்தில் சிலருடன் சரண்ராஜ் உரையாடியது போன்ற காட்சியை தான் கண்டதாக மனுவில் மாரியம்மாள் கூறுகிறார். விபத்து நடந்த இடத்தில் இருந்து 300 முதல் 400 மீட்டர் தூரத்தில் இரு பிரபல மருத்துவமனைகள் இருப்பதால் தன்னை காப்பாற்றுமாறு நண்பர்களிடம் சரண்ராஜ் கேட்டதாக தான் அறிந்து கொண்டேன் என கூறுகிறார் மாரியம்மாள்.
ஆனால் சரண்ராஜின் உயிர் பிரியும் வரை அங்கேயே சுமார் 30 நிமிடங்கள் நின்ற நபரை பழனியப்பன் என தான் அடையாளம் கண்டதாக கூறுகிறார் மாரியம்மாள். என்ன நடந்தது என்பதை சம்பவ இடத்தில் இருந்தவர்கள் மற்றும் சரண்ராஜின் பிற நண்பர்களிடம் கேட்டறிந்த பின் பரிதவித்துப் போனார் மாரியம்மாள்.
விபத்தில் சிக்கிய ஒருவருக்கு யாரென்றே தெரியாத அந்த வழியாக செல்பவர்கள் உதவும் இன்றைய கால கட்டத்தில், நண்பர்களாக இருந்தும் சரண்ராஜை ஏன் அவர்கள் காப்பாற்றவில்லை என்ற கேள்வி அவரது மனதை குடையத் தொடங்கியது. ஒருவேளை இப்படி நடந்திருக்குமோ? என அவரது மனம் கடல் அலையில் சிக்கிய சிறு பொருளாக பரிதவித்தது.
நீதிக்கான போராட்டத்தைத் தொடங்கிய மாரியம்மாள்
பின்னர் தான், நீதிக்கான போராட்டத்தை தொடங்கினார் மாரியம்மாள். ஒருபுறம் மகனை இழந்த ஆறா துயரம், மறுபுறம் செல்வாக்குமிக்க குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களுக்கு துணையாக நின்ற அதிகார வர்க்கம் என அனைத்தையும் எதிர்த்து தனி ஒரு பெண்ணாக அவர் களம் இறங்கினார்.
முதலமைச்சரின் தனிப்பிரிவு, காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் அலுவலகம் என அவர் தட்டாத கதவுகளே இல்லை. மனம் தளராமல், சம்பவம் நடந்த விருகம்பாக்கம் ஆற்காடு சாலையில் உள்ள ஒவ்வொரு வணிக நிறுவனங்களுக்கும் மீண்டும் ஏறி இறங்கி, பல்வேறு தரப்பட்ட சிசிடிவி காட்சிகளையும், டிஜிட்டல் ஆதாரங்களையும் திரட்டினார்.
இதனையடுத்து அவர் சென்னை அமர்வு நீதிமன்றத்தை நாடினார். நீதிமன்றத்திற்கு வரும் போது குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களே நேரடியாக பின் தொடர்ந்து மொபைலில் வீடியோ எடுத்ததாக கூறுகிறார் மாரியம்மாளின் வழக்கறிஞரான கவிதா.
இது தொடர்பாக, நம்மிடம் பேசிய அவர், 'சரண்ராஜின் மரணத்தை வெறும் வாகன விபத்தாக மாற்ற காவல் துறை முயற்சி செய்தது. சிசிடிவி காட்சிகளை முழுமையாக பார்க்காமலும், சாட்சிகளிடம் முறையாக விசாரணை செய்யாமலும், தவறுதலாக ஏற்பட்ட விபத்து என வழக்கை மூட நினைத்தது. சிசிடிவி காட்சியில் கார் சரண்ராஜ் மீது இரண்டாவது தடவை மோதுவதும் தெளிவாக உள்ளது.
மேலும், சரண்ராஜ் போரூர் - வடபழனி ஆற்காடு சாலை வழியாக வருமாறு துரைராஜ் வழிகாட்டியுள்ளார். மேலும், அங்கு உள்ள ஹார்டுவேர் கடை அருகே வந்தவுடன் சரண்ராஜை சைகை காட்ட சொல்லியுள்ளனர். அதை சாதாரணமாக எண்ணி சைகை காட்டிய சிறிது நேரத்திலேயே சரண்ராஜ் மீது பழனியப்பன் தனது காரை மோதியுள்ளார்.
சரண்ராஜின் செல்போனில் உள்ள ஆதாரங்களை அழிக்க தமிழரசன் முயற்சி செய்துள்ளார். செல்போனை எடுத்த தமிழரசன் 4 வாரங்களுக்கு பின்பு கிண்டி காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தார். அந்த போனில் எந்த ஒரு பைலை திறந்தாலும் அனைத்து ஆதாரங்களும் அழிந்து விடும் வகையில் ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தார். சரண்ராஜின் அம்மா மற்றும் அவரது மனைவி குழந்தைக்கு தொடர்ந்து மிரட்டல் இருந்ததால், இந்த சம்பவத்திற்கு பின் அவர்கள் வெளியூர் சென்று விட்டனர்' என்று கூறினார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களே மிரட்டிய போதும், காவல் துறையினர் அதை கண்டு கொள்ளாத நிலையிலும் அஞ்சாமல் நின்று, தன் மகனின் மரணத்திற்கு பின்னால் இருந்த சதித் திட்டத்தை நிரூபித்து காவல் துறையின் மோசடியை முறியடித்தார். ஒரு தாயின் இந்த அசாத்தியமான மற்றும் சமரசமற்ற சட்டப் போராட்டமே இந்த வழக்கில் மறுவிசாரணைக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட மிக முக்கிய காரணம்.
யார் இந்த சரண்ராஜ்?
தமிழ் திரையுலகில் வெற்றிமாறன் போன்ற முன்னணி இயக்குநர்களிடம் உதவியாளராக பணியாற்றி, தனது கடின உழைப்பால் வளர்ந்து வந்த ஒரு இளம் திறமைசாலி சரண்ராஜ். வெறும் கேமிராவுக்கு பின்னால் மட்டுமல்லாமல், வெள்ளித்திரையிலும் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்துள்ளார். தனுஷ் நடிப்பில் வெளியான ‘அசுரன்’, ‘வட சென்னை’ மற்றும் சூரி நடித்த ‘விடுதலை’ போன்ற வெற்றி மாறன் இயக்கிய திரைப்படங்களில் சிறு சிறு வேடங்களில் நடித்து, திரைத்துறையில் தனக்கென ஒரு அடையாளத்தை உருவாக்க முயற்சி செய்து வந்தவர்.
சினிமா மீதான அளவிட முடியாத காதலால், நேரம் காலம் பார்க்காமல் உழைத்து வந்த இவருக்கு சந்தியா என்ற மனைவி உள்ளார்.
நண்பர்களே எதிரிகளாக மாறிய துரோகம்
சரண்ராஜிற்கு திரைத்துறையின் கலைப் பிரிவில் பணியாற்றிய பழனியப்பன், துரைராஜ் மற்றும் தமிழரசன் ஆகியோருடன் கடந்த 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக (2016 முதல்) நெருங்கிய நட்பு இருந்தது. ஆனால், இந்த நட்பே அவரது மரணத்திற்கு பாதையாக மாறும் என்று யாரும் கணிக்கவில்லை.
நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட வாட்ஸ் ஆப் உரையாடல்கள் மற்றும் தொலைபேசி அழைப்பு விவரங்களின்படி, நண்பர்கள் மூவரும் சரண்ராஜிடம் அடிக்கடி பெருமளவில் கடன் வாங்கியிருந்தனர்.
ஒரு கட்டத்தில், மனைவியின் நகைகளை அடகு வைத்து கூட சரண்ராஜ் நண்பர்களுக்கு கடன் கொடுத்துள்ளார். வாங்கிய கடனை திருப்பி தராமல் அவர்கள் ஏமாற்றி வந்ததால், சரண்ராஜின் குடும்பத்தில் பிரச்சினை ஏற்பட்டு அவருக்கு கடுமையான மன உளைச்சல் ஏற்பட்டுள்ளது.
2023 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் (ஜனவரி, பிப்ரவரி மாதங்களில்) இருந்து சரண்ராஜ், கொடுத்த பணத்தை பழனியப்பன், துரைராஜ் மற்றும் தமிழரசன் ஆகியோரிடம் திரும்ப கேட்டுள்ளார். அடிக்கடி பணத்தை திருப்பி கேட்கவே, அவரை தீர்த்துக் கட்ட இந்த 'நண்பர்கள்' சதித் திட்டம் தீட்டி இந்த கொடூரத்தை அரங்கேற்றியதாக கூறப்படுகிறது.
தீர்ப்பில் அம்பலமான காவல்துறையின் வஞ்சகம்
இந்த கொலையை விபத்தாக மாற்றி, குற்றவாளிகளுக்கு குறைந்தபட்ச தண்டனை கிடைக்கும் வகையில் ஜெ3 கிண்டி போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளர் அகிலா, தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தியதை நீதிபதி சஞ்சய் பாபா தனது 35 பக்க தீர்ப்பில் சுட்டிக் காட்டியுள்ளார்.
சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த நீதிபதி, 'பழனியப்பன் தெரியாமல் காரில் வந்து மோதி இருந்தால் அதே காரில் சரண்ராஜை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றிருப்பார். அவரது உயிர் பிரியும் வரை அங்கேயே சும்மா இருந்திருக்க மாட்டார். அதே காரில் துரைராஜ் மற்றும் தமிழரசன் ஆகியோர் இருந்ததும் சிசிடிவி காட்சியில் தெளிவாக தெரிகிறது' என்று தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'நண்பர்களாக இருந்தும் உயிருக்கு போராடிக் கொண்டிருந்த சரண்ராஜை காப்பாற்ற முயற்சி செய்யாமல் ஏன் அவர்கள் அமைதியாக இருந்தனர்?' என்று கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, 'சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றாமல், விபத்து என காவல் துறை வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளது' என்று காட்டமாக கூறியுள்ளார்.
'சரண்ராஜின் மனைவி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காதது மேலும் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியது' என்றும் நீதிபதி தனது உத்தரவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
'குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடம் இருந்து பணம் பறிக்கும் நோக்கத்தில் காவல் துறை சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்த வழக்கில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளது. 2023-ம் ஆண்டு ஜூன் 7 ஆம் தேதி இரவு 11.52 மணிக்கு நடத்த விபத்து குறித்து மறுநாள் 2 மணிக்கு கிண்டி காவல் துறை 4 பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிவு செய்தது. சரண்ராஜை ஏற்றிய கார், வேறு கார் பின்னால் இடித்ததால் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மோதியதாக கூறுவதற்கு ஆதாரங்கள் இல்லை' என்றும் நீதிபதி தீர்ப்பில் பதிவு செய்துள்ளார்.
'கார் முதலில் ஒரு கார் மீது மோதி விட்டு பிறகு பைக் மீது மோதியதாக இன்ஸ்பெக்டர் அகிலா எஃப்.ஐ.ஆர் மற்றும் இறுதி அறிக்கையில் எழுதினார். ஆனால், மோதியதாக கூறப்படும் அந்த காரை 122 நாட்கள் (4 மாதங்கள்) தாமதமாகவே (9.10.2023 அன்று) ஆய்வுக்கு அனுப்பியுள்ளார்.
அதில் காருக்கு எந்த சேதமும் இல்லை என்று தெரிந்த பிறகும், நீதிமன்றத்தை ஏமாற்ற காவல் ஆய்வாளர் அகிலா, திட்டமிட்டுப் பொய் வழக்கை ஜோடித்தார்' என்று நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'விபத்து நடப்பதற்கு முன்பே அங்கே போக்குவரத்தை சீரமைத்து கொண்டிருந்த சீருடை அணிந்த போலீசாரை சாட்சியாக சேர்க்காமல், ஆய்வாளர் அகிலா திட்டமிட்டு தவிர்த்துள்ளார்' என்றும் தீர்ப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
'விபத்து நடந்த அடுத்த நாள் காலை (08.06.2023) 8 மணியளவில், பிணவறையில் வைத்து சரண்ராஜின் மனைவி சந்தியாவிடம் ஏற்கனவே போலீசாரால் எழுதப்பட்டிருந்த ஒரு காகிதத்தில் அவசர அவசரமாக கையெழுத்து பெற்று, அதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தியுள்ளனர்' என்றும் நீதிபதி தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
'இத்தகைய மனிதாபிமானமற்ற காவல் அதிகாரிகள் இந்த சமூகத்திற்கும், சட்ட அமைப்பிற்கும், அப்பாவி குடிமக்களுக்கும் பெரும் அச்சுறுத்தல். தாங்கள் நினைத்ததை செய்யலாம், தாங்கள் சட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர்கள் என்று இவர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்' என்று நீதிபதி தனது தீர்ப்பில் மிக கடுமையாக எச்சரித்துள்ளார்.
நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே தாய்க்கு விடப்பட்ட மிரட்டல்
சரண்ராஜின் தாயார் மாரியம்மாள், மகனின் மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு மனு தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றத்திற்கு வந்த போது, குற்றம்சாட்டப்பட்ட பழனியப்பனும் துரைராஜும் அவரை பின் தொடர்ந்து வந்து, அச்சுறுத்தும் நோக்கில் மொபைல் போன்களில் வீடியோ எடுத்துள்ளனர். இது குறித்து 2025 அக்டோபர் 8 அன்று டி-1 வடக்கு கடற்கரை காவல் நிலையத்தில் மாரியம்மாள் புகார் அளித்தும், போலீஸார் எப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்யாமல், தொழில்நுட்பக் காரணங்களை கூறி வழக்கை தட்டிக் கழித்து குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்டதையும் நீதிபதி தீர்ப்பில் வெளிச்சம் போட்டு காட்டியுள்ளார்.
35 பக்கத் தீர்ப்பின் முக்கிய அம்சங்கள்
நீதிபதி சஞ்சய் பாபா தனது தீர்ப்பில், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் தரப்பு வாதங்களை சட்டப்படியாக தகர்த்தெறிந்துள்ளார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பில், 'வழக்கின் சாட்சி விசாரணைகள் முடிந்து இறுதி வாதங்களுக்கு வந்து விட்ட நிலையில், இந்த நேரத்தில் மறுவிசாரணை கோர முடியாது. இது விரைவான விசாரணையை பாதிக்கும்' என்று வாதிடப்பட்டது. ஆனால், இதனை நிராகரித்த நீதிபதி சஞ்சய் பாபா, உச்ச நீதிமன்றத்தின் பல்வேறு முக்கியத் தீர்ப்புகளை (Satishkumar Nyalchand Shah, Hansabhai Valibhai Qureshi மற்றும் Om Prakash Narang வழக்குகள்) சுட்டிக் காட்டினார். 'விசாரணையில் குறைபாடு என்பது வழக்கின் எந்த கட்டத்தில் தெரிய வந்தாலும், உண்மைகளை கண்டறிந்து நீதியை நிலைநாட்ட நீதிமன்றத்திற்கு முழு அதிகாரம் உண்டு. குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டு, சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டாலும் அது மறுவிசாரணைக்கு முட்டுக்கட்டையாக இருக்க முடியாது' என்று தெளிவுபடுத்தினார்.
மேலும், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் தரப்பில், 'மனுதாரர் (தாய்) இந்த வழக்கில் நேரடி புகார்தாரரோ அல்லது சாட்சியோ இல்லை. எனவே இவருக்கு இந்த மனுவை தாக்கல் செய்ய தகுதி (Locus Standi) இல்லை' என வாதிடப்பட்டது. இதற்கும் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளை மேற்கோள் காட்டிய நீதிபதி சஞ்சய் பாபா, 'பாதிக்கப்பட்ட ஒரு தாயின் குரலுக்கு நீதிமன்றம் செவி சாய்க்க வேண்டும். அநீதி எங்கு இழைக்கப்பட்டிருந்தாலும் அதை இரும்புக்கரம் கொண்டு ஒடுக்க வேண்டியது நீதிமன்றத்தின் கடமை. எனவே பாதிக்கப்பட்ட தாய்க்கு மறுவிசாரணை கோர முழு உரிமை உண்டு' என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
நீதிமன்றம் பிறப்பித்த முக்கிய உத்தரவுகள்
சரண்ராஜின் தாயார் மாரியம்மாள், அச்சுறுத்தல்களையும் கடந்து தனி ஆளாக கடைகளில் இருந்து திரட்டிய சிசிடிவி மற்றும் டிஜிட்டல் ஆதாரங்களை அடிப்படையாக வைத்து இந்த வழக்கில் நீதிபதி தீர்ப்பளித்துள்ளார்.
வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி சஞ்சய் பாபா வழங்கிய முக்கிய உத்தரவுகள் வருமாறு:
- நீதிமன்றத்தை ஏமாற்றி, குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற முயன்ற இன்ஸ்பெக்டர் அகிலா மீது கடுமையான துறைரீதியான மற்றும் சட்டப்பூர்வ ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை எடுக்க தமிழ்நாடு காவல்துறை தலைமை இயக்குநருக்கு உத்தரவு
- மேலும், உடனடியாக அவரது புலனாய்வுப் அதிகாரங்கள் பறிக்கப்பட்டு, குறைந்தது 3 ஆண்டுகளுக்கு அவர் எந்தவொரு குற்றப் புலனாய்வுப் பணிகளிலும் ஈடுபடக் கூடாது.
- முந்தைய கறைபடிந்த விசாரணையை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம், ஒரு நேர்மையான மற்றும் திறமையான புதிய அதிகாரியை நியமித்து இந்த வழக்கை கொலை வழக்காக விரிவாக மறுவிசாரணை செய்ய வேண்டும்.
- புதிய புலனாய்வு அதிகாரி விசாரணையை விரைந்து முடித்து, 60 நாட்களுக்குள் கூடுதல் இறுதி அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.
நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்து பேசிய சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் வழக்கறிஞர் மா.பா.தங்கவேல், 'பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆதரவாக இருக்க வேண்டிய காவல் துறை கடமையை செய்வது இல்லை. இது போல நூற்றுக்கணக்கான சம்பவங்கள் உள்ளன. சாமானியர்களின் பாதுகாவலன் என்பது மாறி, பணம் படைத்தவர்களுக்கு மட்டுமே ஆதரவாக காவல் துறை செயல்படுகிறது.
காவல் துறையில் இருப்பவர்கள் சட்டத்திற்கு மேலானவர்கள் இல்லை. அவர்களுக்கு உச்சபட்ச அதிகாரம் வழங்கப்படவில்லை. அவர்களும் சட்டத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் தான்' என தெரிவித்தார்.
மகனை இழந்த ஒரு தாயின் கண்ணீரும், அவர் திரட்டிய உண்மையான ஆதாரங்களும் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களும், அவர்களுக்கு துணை நின்ற அதிகார வர்க்கத்தையும் வீழ்த்த முடியும் என்பதை சரண்ராஜ் வழக்கில் நீதிபதி சஞ்சய் பாபா வழங்கிய இந்த 35 பக்க உத்தரவு நிரூபித்துள்ளது.
காவல்துறை மற்றும் திரைத்துறை வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய சரண்ராஜ் கொலை வழக்கில் மறுவிசாரணைக்கு வழிவகுத்த இந்த தீர்ப்பு, எளிய மக்களுக்கான நீதி சட்டத்தின் முன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.