டிவியை ஆன் செய்த அடுத்த நொடியே இடிந்து விழுந்த வீடு - சென்னையில் சம்பவம்

சமையல் எரிவாயு கசியும் வாசனை வந்தால், எந்த ஸ்விட்சையும் ஆன் செய்யவோ, ஆஃப் செய்யவோ கூடாது என தீயணைப்பு துறையினர் எச்சரிக்கின்றனர்.

சிலிண்டர் வெடித்ததில் இடிந்து விழுந்த வீடு
சிலிண்டர் வெடித்ததில் இடிந்து விழுந்த வீடு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 8:58 AM IST

சென்னை: கேஸ் சிலிண்டரில் இருந்து எரிவாயு கசிந்து கொண்டிருந்த நிலையில், டிவியை ஆன் செய்தததால் சிலிண்டர் வெடித்து வீடே இடிந்து விழுந்த அதிர்ச்சி சம்பவம் சென்னையில் அரங்கேறியுள்ளது.

வீட்டு உபயோகப் பொருட்களில் மிக மிக கவனமாக கையாள வேண்டிய ஒன்று கேஸ் சிலிண்டர். ஏனெனில், சிலிண்டருக்குள் இருக்கும் எரிவாயுவான பெட்ரோலியம் கேஸ் எளிதில் தீப்பற்றக் கூடியது. இவ்வாறு கேஸ் சிலிண்டர் கசிந்து பெரும் விபத்துகளும், உயிரிழப்புகளும் நேரிட்டுள்ளன. எனவே, சிலிண்டரில் இருந்து எரிவாயு கசிவு உள்ளதா என குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிசோதித்து கொள்ள வேண்டும் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்நிலையில், கேஸ் சிலிண்டர் விஷயத்தில் ஏற்பட்ட சிறு கவனக்குறைவால், சென்னையில் ஒரு பயங்கர சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விவரத்தை பார்ப்போம்.

சென்னை விருகம்பாக்கம் நாராயணசாமி தெருவில் வசித்து வருபவர் பெருமாள் (55). கட்டட வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு ஆஷா என்ற மனைவியும், இரண்டு மகன்கள் மற்றும் மகள்கள் உள்ளனர். நாராயணசாமி தெருவில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் இரவு வீட்டின் முதல் தளத்தில் பெருமாள் மகன் சேதுவும், மகளும் தூங்கிக் கொண்டிருந்தனர்.

அப்போது தரைதளத்தில் இருந்த பெருமாள், தூக்கம் வராத காரணத்தால் டிவியை ஆன் செய்துள்ளார். அடுத்த நொடியே சமையலறையில் இருந்த சிலிண்டர் பலத்த சத்தத்துடன் வெடித்து சிதறியது. என்ன நடக்கிறது என சுதாரிப்பதற்குள்ளாக, சிலிண்டர் வெடித்த அதிர்வில் அவர்களின் மொத்த வீடும் அப்படியே இடிந்து விழுந்தது. இதில் வீட்டில் இருந்து அனைத்து பொருட்களும் சேதமடைந்தன.

எனினும், அதிர்ஷ்டவசமாக இந்த விபத்தில் பெருமாளுக்கும் அல்லது அவரது குடும்பத்தினருக்கும் பெரிய அளவில் காயம் ஏற்படவில்லை. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக விருகம்பாக்கம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர். திடீரென வீடு இடிந்து விழுந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பேசுபொருளாகியுள்ளது.

சிலிண்டரை பாதுகாப்பாக கையாளும் வழிமுறைகள்

சிலிண்டரை பயன்படுத்தி சமையல் செய்பவர்கள் பெரும்பாலும், சமைத்து முடித்ததும் வெறும் அடுப்பை மட்டுமே ஆஃப் செய்வார்கள். இது தவறு. அடுப்பை ஆஃப் செய்த பிறகு, சிலிண்டரையும் ஆஃப் செய்ய வேண்டும்.

சிலிண்டரையும், அடுப்பையும் இணைக்கும் குழாயில்தான் பெரும்பாலும் எரிவாயு கசிவு ஏற்படும். எனவே, அந்த குழாயை ஒரு குறிப்பிட்ட மாத இடைவெளியில் சோதித்துக் கொள்ள வேண்டும்.

சிலிண்டர் இருக்கும் இடத்தை ஜன்னல்களை திறந்து வைத்திருப்பது சிறந்தது. எரிவாயு கசியும் வாசனை வந்தால், முதலில் வீட்டில் உள்ள அனைத்து ஜன்னல்களையும் திறந்து வைக்க வேண்டும். அந்த சமயத்தில், எந்த ஸ்விட்சையும் ஆன் செய்யவோ, ஆஃப் செய்யவோ கூடாது. அதிலிருந்து வரும் சிறு தீப்பொறி கூட பெரிய விபத்தை ஏற்படுத்திவிடும் என தீயணைப்புத் துறையினர் அறிவுறுத்துகின்றனர்.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

