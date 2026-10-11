வெடித்து சிதறிய எரிவாயு சிலிண்டர்கள் - 5 சவரன் தங்க நகைகள், ரொக்கம் எரிந்து நாசம்
சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த கிறிஸ்தவர்கள், சிலிண்டர்கள் வெடிப்பு சத்தத்தைக் கேட்டு அலறியடித்துக் கொண்டு வெளியேறினர்.
Published : October 11, 2026 at 9:27 PM IST
சென்னை: முகப்பேர் பகுதியில் குடிசை வீட்டில் ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வெடித்து சிதறின. 5 சவரன் தங்க நகைகள், ரூபாய் 1.60 லட்சம் ரொக்கம் எரிந்து நாசமாகின.
சென்னை முகப்பேர் மேற்கு பகுதியில் வசித்து வருபவர் கீதா (வயது 40). இவர் தனது மகன், மகளுடன் மாடியின் மேல் தளத்தில் குடிசை வீட்டில் வசித்து வருகிறார். அதே பகுதியில் கீதா பூ வியாபாரம் செய்து வருகிறார். இந்த நிலையில், இன்று (அக்.11) காலை கீதா மற்றும் அவரது மகன் வெளியே சென்றிருந்த நிலையில் மகள் மட்டும் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்துள்ளார். அப்போது, வீட்டில் இருந்து திடீரென கரும்புகை வெளியேறியுள்ளது. இதைக் கண்டு அச்சமடைந்த சிறுமி, உடனடியாக வீட்டைவிட்டு வெளியேறியுள்ளார்.
இதையடுத்து, சில நிமிடங்களிலேயே வீடு முழுவதும் தீ மளமளவெனப் பரவி கொழுந்துவிட்டு எரியத் தொடங்கியுள்ளது. அப்போது வீட்டிற்குள் இருந்த இரண்டு சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள், ஒன்றன் பின் ஒன்றாகப் பயங்கர சத்தத்துடன் வெடித்துச் சிதறின. சிலிண்டர்கள் வெடித்த சத்தத்தைக் கேட்ட அக்கம் பக்கத்தினர் அதிர்ச்சியடைந்து அங்கிருந்து ஓட்டம் பிடித்தனர்.
அதேபோல், சம்பவம் நிகழ்ந்த பகுதிக்கு அருகே இருந்த சிஎஸ்ஐ தேவாலயத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த கிறிஸ்தவர்கள், சிலிண்டர்கள் வெடிப்பு சத்தத்தைக் கேட்டு அலறியடித்துக் கொண்டு வெளியேறினர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இது குறித்து பொதுமக்கள் அளித்த தகவலின் அடிப்படையில் தீயணைப்பு வாகனங்களுடன் விரைந்து வந்த அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை மற்றும் ஜெ.ஜெ. நகர் தீயணைப்பு வீரர்கள், தண்ணீரைப் பீய்ச்சியடித்து தீயைக் கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். சில மணி நேரத்திற்கு பிறகு தீ முழுவதும் அணைக்கப்பட்டது. இருப்பினும், வீட்டில் பீரோவில் வைக்கப்பட்டிருந்த 5 சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் ரூபாய் 1.60 லட்சம் ரொக்கம் மற்றும் வீட்டில் இருந்த பொருட்கள் அனைத்தும் தீயில் எரிந்து நாசமானது.
தீ விபத்து குறித்து வழக்குப்பதிவுச் செய்த காவல்துறையினர், தீ விபத்து எதனால் ஏற்பட்டது? தீ விபத்துக்கான காரணம் என்ன? மின்கசிவுக் காரணமா? வீட்டில் பட்டாசுகள் இருந்தனவா? போன்ற பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
தீ விபத்து சம்பவத்தில் வீட்டில் இருந்த சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் அடுத்தடுத்து வெடித்த சம்பவம், அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.