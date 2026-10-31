கும்பகோணத்தை அதிர வைத்த கொள்ளை - வங்கதேச மாமியார், சென்னை மருமகன் கைது
திருமணத்திற்குப் பிறகு மருமகன் குணசேகரனையும், மகளையும் வங்கதேசத்திற்கு அழைத்துச் செல்வதற்காக, மருமகனுடன் சேர்ந்து ஹானா பேகம் திருட்டு சம்பவங்களில் ஈடுபட்டுள்ளார்.
Published : October 31, 2026 at 10:30 PM IST
தஞ்சாவூர்: கும்பகோணம் அருகே பூட்டிய வீட்டின் பின்புற கதவை உடைத்து பீரோவில் இருந்த 30 பவுன் நகைகள், கால் கிலோ வெள்ளி பொருட்கள், இரண்டரை லட்சம் ரூபாய் ரொக்கம் ஆகியவற்றை திருடிச் சென்ற மாமியார் மற்றும் மருமகனை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்துள்ளனர்.
கும்பகோணம் அருகேயுள்ள புளியம்பேட்டை ராஜலட்சுமி நகரில் வசித்து வருபவர்கள் கார்த்திக் - விஜயலட்சுமி தம்பதி. கணவர் கார்த்திக், முத்துப்பிள்ளை மண்டபம் பகுதியில் ஆண்கள் அழகு நிலையம் நடத்தி வருகிறார்.
கடந்த 23-ம் தேதி காலை கார்த்திக்கும் அவருடைய மனைவியும் வெளியே சென்றனர். மதியம் 2 மணிக்கு கார்த்திக்கின் மனைவி வீடு திரும்பியுள்ளார். வெளிப்புற கதவு திறக்காததால் ஜன்னல் வழியே எட்டிப் பார்த்தபோது, வீட்டின் பின்புற கதவு உடைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
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இதையடுத்து, கார்த்திக்கிற்கு தகவல் தெரிவிக்கவே, அவர் விரைந்து வந்து, உள்ளே சென்று பார்த்தபோது படுக்கை அறையில் இருந்த பீரோ, இரும்பு மேஜையின் டிரா ஆகியவை உடைக்கப்பட்டு அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த 30 பவுன் தங்க நகைகள், கால் கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள், இரண்டரை லட்ச ரூபாய் ரொக்கப் பணம் ஆகியவை திருடப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதுகுறித்து கார்த்திக், திருவிடைமருதூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார். அதன் அடிப்படையில், திருவிடைமருதூர் டிஎஸ்பி அழகேசன் இரண்டு தனி படைகள் அமைத்து, இத்திருட்டு சம்பவம் குறித்து விசாரணையை முடுக்கி விட்டார். இதற்கிடையே, அந்தப் பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து பார்த்தபோது, சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் நடந்து செல்வது பதிவாகி இருந்தது. அதன் அடிப்படையில் போலீசார் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தினர். விசாரணையில் அவர்கள் வங்கதேசத்தை சேர்ந்த ஹானா பேகம் (59) மற்றும் அவரது மருமகனான சென்னை சூளைமேட்டை சேர்ந்த குணசேகரன் (40) என்பது தெரிய வந்தது.
வங்கதேசத்தை சேர்ந்த ஹானா பேகத்தின் மகள் பேஸ்புக்கில் குணசேகரனுடன் பழக்கமாகி இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. திருமணத்திற்குப் பிறகு குணசேகரனையும் அவரது மனைவியையும் வங்கதேசத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல ஹானா பேகம் முயன்றுள்ளார். அவ்வாறு செல்வதற்கு பணம் தேவைப்பட்டதால் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டு பணம் சம்பாதிக்கலாம் என மாமியாரும், மருமகனும் சேர்ந்து திட்டமிட்டுள்ளனர்.
அதன் அடிப்படையில் கும்பகோணத்தை தேர்வு செய்து இருவரும் சென்னையிலிருந்து கும்பகோணம் வந்து பல பகுதிகளில் சுற்றி உள்ளனர். அவ்வாறு சுற்றியபோது புளியம்பட்டை பகுதியில், கார்த்திக்கின் வீடு பூட்டி இருப்பதை நோட்டமிட்டு, பின்புற கதவை உடைத்து திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது காவல்துறை விசாரணையில் தெரியவந்தது.
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திருவிடைமருதூர் காவல் துறையினர், புளியம்பேட்டையில் உள்ள பல சிசிடிவி கேமராக்களை ஆய்வு செய்து சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில், இருவர் சுற்றி திரிவதை அறிந்து விசாரணை முன்னெடுக்கும் போது, குணசேகரன் ஏற்கனவே பல குற்ற சம்பவங்களில் ஈடுபட்டவர் என்பது தெரியவந்துள்ளது. திருடப்பட்ட நகைகள், பணம் ஆகியவற்றை இவர்களிடம் இருந்து போலீசார் மீட்டுள்ளனர். திருட்டு சம்பவம் நடந்த ஒரு வாரத்திற்குள் திருட்டில் ஈடுபட்டவர்களை பிடித்த திருவிடைமருதூர் காவல் துறையினரை அப்பகுதி மக்கள் வெகுவாக பாராட்டுகின்றனர்.