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ஓய்வு பெற்ற தமிழாசிரியர் வீட்டில் 45 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் திருட்டு

நகை திருட்டு சம்பவம் தொடர்பாக திருவிடைமருதூர் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

45 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் திருட்டு
45 லட்சம் மதிப்பிலான தங்க நகைகள் திருட்டு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2026 at 7:18 PM IST

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தஞ்சாவூர்: ஓய்வு பெற்ற தமிழாசிரியர் வீட்டில் 45 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகள் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கும்பகோணம் அருகே திருவிடைமருதூர் காவல் சரகம், புளியம்பேட்டை வ.உ.சி. நகரில் ஓய்வு பெற்ற தமிழாசிரியர் செல்வராஜ் (வயது 78) என்பவர் மனைவியுடன் வசித்து வருகிறார். இவரது வீட்டில் கண்காணிப்பு கேமரா வசதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், இவரது மனைவிக்கு உடல்நல குறைவு ஏற்பட்டதால், திருச்சியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு சிகிக்சைக்காக இருவரும் கடந்த ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி வீட்டை பூட்டி விட்டு சென்றுள்ளனர்.

இவர்கள் வீட்டை பூட்டி விட்டு சென்ற போதும், தங்களது செல்போன் வாயிலாக, வீட்டின் நிலையை திருச்சி மருத்துவமனையில் இருந்தவாறு கண்காணித்து வந்துள்ளனர். இதற்கிடையே இன்று (ஆகஸ்ட் 16) காலை திடீரென கண்காணிப்பு கேமரா இணைப்பு தங்கள் செல்போனில் தடைப்பட்டதால், அதிர்ச்சியடைந்த செல்வராஜ் உடனடியாக, தங்களது எதிர் வீட்டினரை அழைத்து தங்கள் வீட்டை பார்த்து வருமாறு கூறியுள்ளார்.

அவர்கள் வந்து பார்த்த போது, வீட்டின் கதவு உடைக்கப்பட்டு கேமராக்கள் சேதமுற்று இருப்பதை கண்டு திடுக்கிட்டு உடனடியாக இது குறித்து செல்வராஜிடம் தெரியப்படுத்தி உள்ளனர். இதனையடுத்து அவர் தனது உறவினர்களை வீட்டிற்கு நேரில் சென்று பார்க்க வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் தமிழாசிரியர் வீட்டில் சென்று பார்த்தபோது, ஓய்வு பெற்ற தமிழாசிரியர் செல்வராஜ் வீட்டில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரூபாய் 45 லட்சம் மதிப்பிலான 33 சவரன் தங்க நகைகள், அரைக்கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் ரூபாய் 50 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை கொள்ளையடிக்கப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, இச்சம்பவம் தொடர்பாக செல்வராஜின் உறவினர்கள் உடனடியாக திருவிடைமருதூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தனர். காவல் ஆய்வாளர் மீனா தலைமையிலான காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்து தங்க நகைகள் மற்றும் வெள்ளிப்பொருட்கள் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்தனர்.

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இச்சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறையினர் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதுடன், தஞ்சாவூரில் இருந்து தடயவியல் கைரேகை ஆய்வு பிரிவு ஆய்வாளர் கவிதா தலைமையிலான காவல்துறையினரும், மோப்பநாய் லியோவும் வரவழைக்கப்பட்டது தீவிர விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

ஓய்வுபெற்ற தமிழாசிரியரின் வீட்டில் கண்காணிப்பு கேமரா வசதி இருந்தும், இரு நாட்கள் மட்டும் பூட்டப்பட்டிருந்த வீட்டில் இருந்து ரூபாய் 45 லட்சம் மதிப்பிலான 33 சவரன் தங்க நகைகள், அரைக்கிலோ வெள்ளி பொருட்கள் ரூபாய் 50 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவற்றுடன் மர்ம கும்பல் வீட்டில் பொருத்தப்பட்டிருந்த கண்காணிப்பு கேமராக்களை சேதப்படுத்தியும், காட்சிகள் பதிவாகும் டி.வி.ஆர். சாதனத்தையும் சேர்த்து திருடி இருப்பது அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும் அதிர்ச்சியினையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது

TAGGED:

GOLD JEWELLS THEFT
POLICE INVESTIGATION
TAMIL TEACHER HOUSE THEFT
தமிழாசிரியர் வீட்டில் கொள்ளை
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