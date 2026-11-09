மதுபாட்டில் திரும்ப பெறும் திட்டத்திற்கு எதிராக நட்சத்திர ஓட்டல்கள் சார்பில் உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல்
கூடுதல் வரி விதிப்பதன் மூலம் மது பாட்டில்களின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையை உயர்த்துவது, பொழுதுபோக்கு மன்றங்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஹோட்டல்களின் வணிகத்தைப் பாதிக்கும் என மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : November 9, 2026 at 10:46 PM IST
சென்னை: தமிழகத்தில் காலி பாட்டில்களைத் திரும்பப்பெறும் திட்டத்தில் அதிகபட்ச சில்லரை விலை ரூ.10 உயர்த்தப்பட்டதற்கு எதிராக நட்சத்திர ஓட்டல்கள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு மன்றங்கள் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் காலி மதுபாட்டில்களைத் திரும்பப் பெறும் திட்டம் தொடர்பான அரசின் அறிவிப்பில், 2026 நவம்பர் 1-ஆம் தேதி முதல் ஒரு பாட்டிலுக்கு 10 ரூபாய் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக நல வரி விதிக்கப்பட்டு, மதுபாட்டில்களின் அதிகபட்ச சில்லறை விற்பனை விலை உயர்த்தப்பட்டது.
இந்த அறிவிப்பை எதிர்த்து தங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு மதுபானம் விற்கும் தனியார் கிளப்புகள் மற்றும் மதுக்கூடங்களில் மதுபானம் விற்கும்/ஹோட்டல் அறைகளில் வாடிக்கையாளர்களுக்குப் பரிமாறும் நட்சத்திர ஹோட்டல்கள் ஆகியவற்றை உறுப்பினர்களாக கொண்ட எஃப்.எல்.2, எஃப்.எல்.3 மற்றும் நட்சத்திர ஓட்டல்கள் ஆகியவற்றின் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
அந்த மனுவில், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சலுகைக் கட்டணம் மற்றும் உரிமக் கட்டணமாக டாஸ்மாக் நிறுவனத்திடம் செலுத்தி மதுபானங்களை கொள்முதல் செய்து விற்பனை செய்துவருகிறோம். உறுப்பினர்கள் மதுபானத்தை மன்றத்துக்குள்ளே அருந்தவோ? அல்லது வீட்டிற்கு எடுத்துச் செல்லவோ? உரிமை உள்ளது. அவர்களின் வீடுகளுக்குச் சென்று காலிபாட்டில்களை சேகரித்து, ஒப்படைப்பது சிரமமாக உள்ளதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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கூடுதல் வரி விதிப்பதன் மூலம் மது பாட்டில்களின் அதிகபட்ச சில்லறை விலையை உயர்த்துவது, பொழுதுபோக்கு மன்றங்கள் மற்றும் நட்சத்திர ஹோட்டல்களின் வணிகத்தைப் பாதிக்கும். சேவை வரி கூட செலுத்த வேண்டிய பொறுப்பில் இல்லாத நிலையில், கூடுதல் வரியை விதிக்க முடியாது என்றும் மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.