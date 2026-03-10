சென்னையில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் உணவகங்கள் மூடப்படும் நிலை - ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் கவலை
தியாகராய நகரில் ஒருநாள் மட்டும் 5000 வாழை இலைகள் விநியோகம் செய்யப்படும் நிலையில், இன்று வெறும் 1500 இலைகள் மட்டுமே விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது என வாழை இலை வியாபாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 10, 2026 at 6:23 PM IST
சென்னை: சிலிண்டர் தட்டுப்பாடால் சென்னையில் உணவகங்கள் மூடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
மத்திய கிழக்கு நாடுகளான ஈரான், இஸ்ரேல் இடையே ஏற்பட்டுள்ள போர் பதற்றம் காரணமாக எரிபொருட்கள் தட்டுப்பாடு நாளுக்குநாள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அந்த வகையில் இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் விநியோகத்தில் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரான், இஸ்ரேல் இடையே ஏற்பட்டுள்ள போர் காரணமாக, கச்சா எண்ணெய் எடுத்துச் செல்லும் பாதையான ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மூடப்பட்டுள்ளது. இதனால் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்யும் நாடுகளில் உற்பத்தி குறைக்கப்பட்டு, கச்சா எண்ணெய்யின் விலை அதிகரித்துள்ளது.
இந்நிலையில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக பெங்களூருவில் இன்று முதல் உணவகங்கள் செயல்படாது என்று பெங்களூரு ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டிலும் இதே போன்று ஹோட்டல்கள் மூடப்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளது. சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக இரண்டாவது நாளாக ஓட்டல் உரிமையாளர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. வணிக சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு காரணமாக சென்னையில் உள்ள பல ஹோட்டல்களில் வெரைட்டி ரைஸ் இல்லையென போர்டு வைக்கப்பட்டு உள்ளது. இட்லி, ரொட்டி உள்ளிட்ட பொருட்களின் தயாரிப்பு நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள ஹோட்டல் உரிமையாளர் ராஜன் கூறுகையில், ”தனது ஹோட்டலில் சமையலுக்காக தினம்தோறும் ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் தேவைப்படும், ஆனால் தற்போது இரண்டு சிலிண்டர்கள் மட்டுமே கிடைக்கிறது. சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் மூன்று வேளை சமைப்பதை இரண்டு வேளையாக குறைத்துள்ளோம். மேலும் நாளை முதல் முழுவதுமாக சிலிண்டர்கள் கிடைக்காத நிலை ஏற்படக்கூடும். இதனால் வியாபாரம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கரோனா காலத்திலும் ஒருநாள் கூட கடை அடைக்காமல் ஹோட்டலை நடத்தினோம், ஆனால் சிலிண்டர் தட்டுப்பட்டால் ஹோட்டலை மூடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது” என தெரிவித்தார்
அதேபோல் வாழை இலை வியாபாரி சங்கரேஸ்வரன் பேசுகையில், ”சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் தியாகராய நகரில் மட்டும் 5க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் உணவு விநியோகம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. நாள் ஒன்றுக்கு தியாகராய நகரில் மட்டும் 5000 வாழை இலைகள் ஹோட்டல்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படுவது வழக்கம். இந்நிலையில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் இன்று வெறும் 1500 இலைகள் மட்டுமே விநியோகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டால் ஹோட்டல்கள் மட்டுமின்றி, ஹோட்டலை சார்ந்த மற்ற தொழில்களும் பாதிக்கப்படுகிறது” என வேதனை தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து சென்னை ஹோட்டல்கள் சங்க செயலாளர் ராஜ்குமார் கூறுகையில், ”போர் பதற்றம் காரணமாக ஏற்பட்டுள்ள சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை முடிவுக்கு கொண்டுவர பிரதமர், உள்துறை அமைச்சர், மற்றும் பெட்ரோலியத் துறை அமைச்சர்களுக்கும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருக்கும், ஹோட்டல் உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், எந்த வகையிலும் உணவகங்கள் மூடப்படாத நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்று, மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சிலிண்டர் தட்டுப்பாட்டை முடிவுக்கு கொண்டு வர உணவகங்களை எஸ்மா சட்டத்தின் கீழ் கொண்டு வரவேண்டும் என்றும் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளோம்” என்று தெரிவித்தார்.