50 புரோட்டா சாப்பிட்டால் ரூ.5001 பரிசு: திரைப்பட பாணியில் நடந்த போட்டி

புதுக்கோட்டை: 50 புரோட்டா சாப்பிட்டால் 5,001 ரூபாய் பரிசு என திரைப்பட பாணியில் நடந்த போட்டியில் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஏராளமானாரோ கலந்து கொண்டனர்.
நடிகர் சூரி நடித்த 'வெண்ணிலா கபடி குழு' திரைப்படத்தில் புரோட்டா சாப்பிடும் போட்டி காட்சி இடம் பெற்று, சினிமா ரசிகர்களிடையே கலகலப்பை ஏற்படுத்தியது. அதே போன்று புதுக்கோட்டையில் புரோட்டா சாப்பிடும் போட்டி நடைபெற்றது.
புதுக்கோட்டை, திலகர் திடல் அருகே உள்ள தனியார் உணவகத்தை பிரபலப்படுத்தும் விதத்தில் அதன் உரிமையாளர், பொதுமக்களை கவருவதற்காக 50 புரோட்டா சாப்பிடுவதற்கு 5,001 ரூபாய் பரிசு மற்றும் 500 ஊக்கத் தொகையுடன் வழங்கப்படும் என கடை முன்பு விளம்பர பலகை வைத்தார்.
இந்த நிலையில், நேற்று 50 புரோட்டா சாப்பிடும் போட்டி துவங்கியது. இந்த போட்டி துவக்கத்திலேயே 30-க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த போட்டியில் 12 வயது சிறுவர் முதல் 60 வயது முதியவர் வரை கலந்து கொண்டனர்.
இரண்டு இரண்டு புரோட்டாவாக ஊழியர்கள் இலையில் வைக்க குருமா உள்ளிட்டவர்களை ஊற்றி போட்டியாளர்கள் சாப்பிட்டனர். ஆனால் ஒரு சிலர் ஐந்து, 10 என புரோட்டாக்கள் சாப்பிட்டு முடிப்பதற்குள்ளையே சாப்பிட முடியாமல் திணறி போட்டியிலிருந்து வெளியேறினர்.
போட்டியிலிருந்து வெளியேறியவர்கள் சாப்பிட்ட புரோட்டாவிற்கு பணத்தை கொடுத்து விட்டுச் சென்றனர். மேலும் போட்டியாளர்களுக்கு செரிமானம் ஆவதற்காக பன்னீர் சோடா உள்ளிட்டவை உணவகத்தின் சார்பில் வழங்கப்பட்டது.
இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்ட முத்து என்பவர் 40 பரோட்டா வரை கஷ்டப்பட்டு சப்பிட்டார், ஆனால் 50 பரோட்டா சாப்பிட முடியாத சூழ்நிலையில் சாப்பிட்ட 40 புரோட்டாவிற்கு பணத்தை கொடுத்து விட்டுச் சென்றார். மேலும் கடையின் முன்பு நின்ற ஊழியர் 50 புரோட்டா சாப்பிட்டால் 5,001 ரூபாய் பரிசு என பொதுமக்களை கூவி கூவி அழைத்தது சாலையில் சென்றவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.
இந்த போட்டி குறித்து கடையின் உரிமையாளர் ஆன்டோ ஜோசப் கூறுகையில், "வெண்ணிலா கபடி குழு படத்தில் நடிகர் சூரி நடித்திருப்பார். அந்த படத்தில் பரோட்டா கடையில் 50 புரோட்டா சாப்பிட்டால் சாப்பிடும் புரோட்டாவிற்கு பணம் தர வேண்டாம் என காட்சி இருக்கும். அதனால் தான் பரோட்டா சூரி என அவருக்கு பெயர் வந்தது. புரோட்டாவும் பிரபலமானது.
அதே போல், எங்கள் கடையில் புரோட்டாவை பிரபலப்படுத்தும் விதத்தில் இது போன்று போட்டி வைத்தோம். இந்த அறிவிப்பை பார்த்து முதல் நாளில் 30-க்கும் மேற்பட்டோர் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர். ஆனால் யாரும் வெற்றி பெறவில்லை" என தெரிவித்தார்.