தனியார் நிறுவன விடுதி குளியலறையில் கேமரா? - பெண் பணியாளரிடம் போலீசார் தீவிர விசாரணை

அதே நிறுவனத்தில் பணிபுரியும் பெண்ணே குளியலறைக்குள் கேமரா வைத்தது விசாரணையில் தெரியவந்ததால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

தர்ணாவி்ல் ஈடுபட்ட பெண் பணியாளர்கள் (ETV Bahrt)
கிருஷ்ணகிரி: டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ் தொழிற்சாலையில் பணிபுரிந்து வருகிற பெண் தொழிலாளர்கள் தாங்கள் தங்கியிருக்கும் விடுதி முன்பு திடீரென தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் அந்த பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஓசூர் அடுத்த கெலமங்கலம் அருகேயுள்ள திம்ஜேப் பள்ளி பகுதியில் ஐஃபோன் உதிரி பாகங்களை உற்பத்தி செய்யும் டாடா நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் 30 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆண், பெண் தொழிலாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். இங்கு பணியாற்றி வருகிற பெண் தொழிலாளர்கள் தங்குவதற்காக தொழிற்சாலைக்கு அருகாமையில் நாகமங்கலம் என்ற பகுதியில் அடுக்குமாடி விடுதிகள் கட்டப்பட்டுள்ளன. இந்த விடுதிகளில் 7 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் தங்கியுள்ளனர்.

இந்நிலையில் கடந்த 2 தினங்களுக்கு முன்பு இந்த விடுதியின் எட்டாவது மாடியில் அமைந்துள்ள 4 பேர் தங்கியுள்ள அறையின் குளியல் அறையில் ரகசிய கேமராக்கள் வைக்கப்பட்டு படம் பிடிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதை அந்த அறையில் தங்கியிருந்த பெண் கண்டறிந்து, தனது தோழிகளிடமும் கூறியுள்ளார். இந்த தகவலானது மற்ற பெண்கள் மத்தியில் பரவ, ஒரு கட்டத்தில் விடுதி மேலாளரிடம் இப்பிரச்சனையை கொண்டு சென்றுள்ளனர். விடுதி மேலாளர் விசாரணை மேற்கொண்டதில் ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நீலு குமாரி (வயது 23) என்ற பெண் குளியல் அறையில் கேமரா பொருத்தியது தெரிய வந்தது.

பாதுகாப்புப் பணியில் போலீசார்
பாதுகாப்புப் பணியில் போலீசார் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதனையடுத்து ரகசிய கேமரா வைத்த பெண் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்து, நேற்றிரவு (நவ.04) 2 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண் தொழிலாளர்கள் ஒன்று திரண்டு, விடுதி முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இச்சம்பவம் குறித்து தகவலறிந்து விடுதிக்குச் சென்ற ஓசூர் சார் ஆட்சியர் ஆக்ரிதி சேத்தி மற்றும் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தங்கதுரை ஆகியோர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பெண் தொழிலாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.

ஆனால் பேச்சுவார்த்தையில் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படாததால் போரட்டமானது இரவு முழுவதும் நீடித்தது. ஒரு கட்டத்தில் சமரசம் ஏற்படவே, அதிகாலை 4 மணி அளவில் தொழிலாளர்கள் அனைவரும் கலைந்து விடுதிக்குள் சென்றனர். ஆனால் 60 பேர் மட்டும் விடுதி வார்டன் மீது புகார் வைத்து அவரை மாற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி தொடர்ந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

இதனால் அங்கு பாதுகாப்புக்காக 50க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். பெரும்பாலான தொழிற்சாலைகள் மற்றும் பெரு நிறுவனங்கள் தங்களிடம் வேலை செய்கிற பெண்களுக்கு விடுதி வசதிகளையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. இதனை நம்பி பல்லாயிரக்கணக்கான பெண்கள் வேலைக்குச் செல்கின்றனர். இந்நிலையில் விடுதி குளியலறைக்குள் அங்கு வேலை செய்யும் பெண்ணே கேமரா வைத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

