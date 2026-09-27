'ரமணா' பட பாணியில் இறந்த பெண்ணுக்கு சிகிச்சை? ஓசூரில் தனியார் மருத்துவமனை மீது உறவினர்கள் குற்றச்சாட்டு
ரூ.7 லட்சத்தை முழுமையாக பெற்ற பிறகே, செளந்தர்யா இறந்த தகவலை மருத்துவமனை நிர்வாகம் தங்களிடம் கூறியதாக அவரது பெற்றோரும், உறவினர்களும் குற்றம்சாட்டுகன்றனர்.
Published : September 27, 2026 at 10:42 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: ஓசூரில் 'ரமணா' பட பாணியில் இறந்த பெண்ணுக்கு தனியார் மருத்துவமனை சிகிச்சை அளித்து ரூ.7 லட்சம் வசூலித்ததாக அவரது உறவினர்கள் குற்றம்சாட்டி சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூரை அடுத்த ஓபேப்பாளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சங்கர் - நிர்மலா தம்பதியரின் மகள் சௌந்தர்யா (24). இவர் தருமபுரியில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் செவிலியராகப் பணியாற்றி வந்தார். இதனிடையே, கடந்த 24-ஆம் தேதியன்று தனது உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள செளந்தர்யா முயன்றுள்ளார்.
ஆனால், பெற்றோர்களும், உறவினர்களும் அவரை மீட்டு ஒசூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர். அங்கு செளந்தர்யா தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் (ICU) அனுமதிக்கப்பட்டார். அவருக்குத் தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் யாரையும் சௌந்தர்யாவை பார்க்க மருத்துவமனை நிர்வாகம் அனுமதிக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று மருத்துவமனைக்கு வந்த பெற்றோர், தங்களது மகளைப் பார்க்க அனுமதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி மருத்துவமனை நிர்வாகத்தினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அப்போது, சௌந்தர்யா சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துவிட்டதாக மருத்துவமனை தரப்பில் கூறப்பட்டதாக தெரிகிறது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த அவரது பெற்றோர்களும், உறவினர்களும் மருத்துவர்களிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். மேலும், செளந்தர்யா ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதை மறைத்து, சிகிச்சை அளிப்பது போல நாடகமாடி தங்களிடம் ரூ.7 லட்சம் வசூலித்ததாகவும் அவர்கள் குற்றம்சாட்டினர்.
ரூ.7 லட்சத்தை முழுமையாக பெற்ற பிறகே, செளந்தர்யா இறந்த தகவலை மருத்துவமனை நிர்வாகம் கூறியதாகவும் அவர்கள் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, மருத்துவமனை நிர்வாகம் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, செளந்தர்யாவின் உடலை வாங்க மறுத்து அவரது பெற்றோரும், உறவினர்களும் ஒசூர்-தேன்கனிக்கோட்டை சாலையில் மறியல் போராட்டத்திலும் ஈடுபட்டனர்.
இதனால் அப்பகுதியில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களிடம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகின்றனர்.