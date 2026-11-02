ஓசூரில் சினிமா பாணியில் இன்ஸ்டா மூலம் மாணவியை பழக வைத்து நிலத்தரகர் கடத்தல் - ரூ. 3 லட்சம் பறித்த 5 பேர் கைது
விசாரணையில் கெலமங்கலத்தை சேர்ந்த ஹரிகரன் (22) தன்னுடன் பழகி வந்த மாணவியை, நவீனுடன் இன்ஸ்டா மூலமாக பழக வைத்து பணம் பறிக்க திட்டமிட்டது போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
Published : November 2, 2026 at 3:28 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: ஓசூர் அருகே 'பச்சைக்கிளி முத்துச்சரம்' திரைப்பட பாணியில், திருமணமான நபருடன் இன்ஸ்டா மூலம் பழகி, சிக்க வைத்து, காரில் கடத்திச் சென்று ரூ. 3 லட்சம் பறித்த கும்பலை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
ஓசூர் அருகே கெலமங்கலத்தை அடுத்த தம்மண்டரப்பள்ளி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நவீன் (25). இவர், நிலத்தரகர் தொழில் செய்து வருகிறார். இவருக்கு திருமணமாகி 5 ஆண்டுகள் ஆன நிலையில், இவருடன் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக 20 வயது கல்லூரி மாணவி
பழகி வந்துள்ளார்.
கடந்த 23 ஆம் தேதி நவீன், அந்த கல்லூரி மாணவியுடன் ஓசூர் அருகே உள்ள கெலவரப்பள்ளி அணை பகுதிக்கு வந்துள்ளார். அணைப் பகுதியில் இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்த போது, திடீரென்று அங்கு 5 பேர் காரில் வந்திறங்கினர்.
அவர்களில் ஒருவர், நவீனிடம் "எனது தங்கையை எப்படி இங்கு அழைத்து வந்தாய்? என் தங்கையுடன் நீ எப்படி பேசலாம்?" என்று மிரட்டி உள்ளார். ஒரு கட்டத்தில் 5 பேரும் சேர்ந்து, நவீனையும் கல்லூரி மாணவியையும் காரில் ஓசூர் அருகே உள்ள பைரமங்கலம் பகுதிக்கு கடத்தி சென்று, நவீனிடம் பணம் கேட்டு மிரட்டி உள்ளனர். நவீனிடம் பணம் இல்லாததால், அவர் அணிந்திருந்த தங்க நகைகளை அடகு வைக்க செய்து, அதன் மூலம் கிடைத்த 3 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை பறித்து சென்றுள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, நவீன், ஓசூர் நல்லூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். அந்த புகாரின் பேரில், போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். விசாரணையில் கெலமங்கலத்தை சேர்ந்த ஹரிகரன் (22), அந்த கல்லூரி மாணவியுடன் பழகி வந்துள்ளது தெரியவந்தது.
தன்னுடன் பழகி வந்த மாணவியை, நவீனிடம் இன்ஸ்டாகிராம் மூலமாக பழக வைத்து பணம் பறிக்க திட்டமிட்டதும் போலீஸ் விசாரணையில் தெரியவந்தது. 3 லட்சம் ரூபாய் பணம் பறித்தது மட்டுமின்றி, மேலும் பணம் பறிக்கலாம் என்று அவர்கள் திட்டம் தீட்டி வந்ததும் தெரியவந்தது.
இது தொடர்பாக, பணம் பறித்த கெலமங்கலத்தை சேர்ந்த ஹரிகரன் மற்றும் அவரது நண்பர்களான அர்பாஸ் (21) பாலாஜி (23) நவீன் குமார் (24) மகேந்திரன் (26) ஆகிய 5 பேரையும் நல்லூர் போலீசார் கைது செய்து விசாரணைக்கு பின் நீதிமன்ற காவலுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு ஓசூர் கிளை சிறைச்சாலையில் அடைத்தனர். இதனிடையே தலைமறைவான கல்லூரி மாணவியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.