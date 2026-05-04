ஓசூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: ஓசூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் எஸ்.ஏ சத்யா, அதிமுக சார்பில் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி, தவெக சார்பில் வேந்தர்கரசன், நாதக சார்பில் ஸ்டாலின் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 1:16 AM IST

ஓசூர் (கிருஷ்ணகிரி): 2024ஆம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் கிருஷ்ணகிரி தொகுதிக்குட்பட்ட ஓசூரில் காங்கிரஸ் வெற்றிபெற்றுள்ள நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தலிலும் திமுக கூட்டணி வெற்றியை தக்க வைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

2026ஆம் ஆண்டுக்கான சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவானது ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதுவரை இல்லாத வகையில் தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வரலாற்றில் முதன்முறையாக 85.15% வாக்குகள் பதிவாகி இருக்கின்றன. வாக்கு சதவீதம் அதிகரித்ததற்கு எஸ்.ஐ.ஆர் முக்கிய காரணமாக சொல்லப்பட்டாலும், கடந்த காலங்களை விட தற்போது இளைஞர்கள் அதிகளவில் அரசியலில் ஆர்வம் காட்டுவதே காரணம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

எப்படியாயினும், இன்னும் சற்று நேரத்தில் தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகவுள்ளன. கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் அனைவராலும் நன்கு அறியப்பட்ட ஓசூர் தொகுதியின் நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

மூன்று மாநிலங்களின் எல்லையில் அமைந்திருக்கிறது ஓசூர் தொகுதி. தமிழகத்தின் முக்கிய தொழில் நகரமாக விளங்கி வரும் இந்த பகுதியில் தான், உலக புகழ்பெற்ற டைட்டன் கைக்கடிகாரம், ஆப்பிள் ஐ போன் உற்பத்தி செய்யும் டாடா எலக்ட்ரானிக்ஸ், டிவிஎஸ், அசோக் லேலண்ட் உள்ளிட்ட பன்னாட்டு தொழிற்சாலைகள் அமைந்திருக்கின்றன.

ஓசூரில் தமிழ், கன்னடம் மற்றும் தெலுங்கு என 3 மொழி பேசும் மக்கள் அதிகம் வசிக்கின்றனர். இங்கு ஆண்கள் 1,69,890, பெண்கள் 1,70,07, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 72 என மொத்தம் 3,40,036 வேட்பாளர்கள் உள்ளனர். இந்த முறை தேர்தலில் இங்கு பதிவான வாக்கு சதவீதம் 80.34%.

நடந்து முடிந்துள்ள தேர்தலில் திமுக சார்பில் எஸ்.ஏ சத்யாவும், அதிமுக சார்பில் பாலகிருஷ்ண ரெட்டி என்பவரும், தவெக சார்பில் வேந்தர்கரசன் என்பவரும், நாதக சார்பில் ஸ்டாலின் என்பவரும் போட்டிட்டுள்ளனர். இவர்களையும் சேர்த்து மொத்தம் 13 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட இத்தொகுதியில் யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற கேள்வி எழுந்திருக்கிறது.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் திமுகவைச் சேர்ந்த ஒய். பிரகாஷ், 47.65% வாக்குகள் பெற்று வெற்றியை கைப்பற்றிய போதிலும் இந்த முறை அவருக்கு திமுகவில் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இந்த தொகுதியில் 2016ஆம் ஆண்டு தேர்தலில் அதிமுகவைச் சேர்ந்த பாலகிருஷ்ணன் ரெட்டி வெற்றி பெற்றிருந்தார். அவருக்கு இம்முறை மீண்டும் அக்கட்சியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

2011இல் ஓசூர் தொகுதியில் காங்கிரஸ் சார்பில் போட்டியிட்ட கே. கோபிநாத், தன்னை எதிர்த்து போட்டியிட்ட தேமுதிகவைச் சேர்ந்த ஜான் தீமோத்தியை 14,152 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றிருந்தார். இந்த தேர்தலில் 4 முனை போட்டி என்று கூறப்பட்டாலும், ஓசூரை பொறுத்தவரை, திமுக - அதிமுக இடையேதான் நேரடி போட்டி நிலவுகிறது.

எனவே இம்முறை மீண்டும் இந்த தொகுதியை யார் பிடிக்கப்போகிறார் என்பது இன்னும் சற்று நேரத்தில் தெரிந்துவிடும்.

ஓசூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021ஒய். பிரகாஷ்திமுக
2016பாலகிருஷ்ணன் அதிமுக
2011கே. கோபிநாத்காங்கிரஸ்

