வி.எஸ்.பாபு உடல்நிலை - மருத்துவமனை வெளியிட்ட 'அப்டேட்'
மருத்துவக் குழுவினர் வி.எஸ்.பாபுவின் உடல்நிலையை தொடர்ந்து கண்காணித்து, தகுந்த சிகிச்சை வழங்கி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : September 17, 2026 at 1:32 PM IST
சென்னை: பெரம்பூர் தொகுதி தவெக எம்எம்ஏ வி.எஸ். பாபுவின் உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருப்பதாகவும், சிகிச்சைக்கு அவர் நல்ல முறையில் ஒத்துழைப்பை வழங்கி வருவதாகவும் மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வி.எஸ். பாபு, கடந்த செப்டம்பர் 9 ஆம் தேதி அன்று சுவாசக் கோளாறு காரணமாக சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில், தற்போது வி.எஸ். பாபுவின் உடல் நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்பட்டிருப்பதாக மருத்துவமனை தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிக்கை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
இது தொடர்பாக மருத்துவமனை வெளியிட்ட அறிக்கையில், வி.எஸ்.பாபுவுக்கு பல்வேறு மருத்துவத் துறைகளைச் சேர்ந்த நிபுணர்கள் அடங்கிய குழு தீவிர சிகிச்சை அளித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மேலும், வி.எஸ்.பாபுவின் உடல் நிலை தற்போது சீராகவும், திருப்திகரமாகவும் இருப்பதாக மருத்துவமனை அறிக்கை தெரிவிக்கிறது. அத்துடன், சிகிச்சைப் பெற்று வரும் வி.எஸ். பாபு, மருத்துவர்களின் அனைத்து விதமான சிகிச்சை மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு நல்ல முறையில் ஒத்துழைப்பு வழங்கி வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.