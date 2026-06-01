குதிரை பேர புகாரில் அதிமுக நீதிமன்றம் சென்றால் சட்டப்படி எதிர்கொள்வோம்; அமைச்சர் நிர்மல் குமார் 'தில்' பேட்டி

மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு எந்தவொரு முயற்சி எடுத்தாலும் அதனை தமிழக அரசு சட்டப்பூர்வமாக தடுக்கும் என்று அமைச்சர் நிர்மல் குமார் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - கோப்புப்படம்
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் - கோப்புப்படம்
Published : June 1, 2026 at 7:19 PM IST

சென்னை: தவெக குதிரை பேரம் நடத்தியதாக கூறி, அதிமுக நீதிமன்றம் சென்றால் அதனை சட்டப்பூர்வமாக எதிர்கொள்வோம் என்று அமைச்சர் நிர்மல்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக மின்சாரம் மற்றும் சட்டத் துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார், சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள தனது அறையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில், "கடந்த காலங்களைப் போல் அல்லாமல் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியில் நீதிமன்றங்களில் நீதிபதிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியாயமான முறையில் மெரிட் அடிப்படையில் உச்சநீதிமன்றம் மற்றும் உயர்நீதிமன்றம் வழங்கிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

எந்த விதத்திலும் சாமானிய மக்கள் மற்றும் ஏழை மக்களுக்கு தீர்ப்பு தாமதமாக வரக்கூடாது என்ற நோக்கத்தில் செயல்படுகிறோம். நீதிபதிகள் நீதிமன்றங்களை சிறப்பாக வழிநடத்த அரசு வழக்கறிஞர்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும்.

கடந்த காலங்களில் பல கோடி ரூபாய் கொட்டிக் கொடுத்து உயர் பதவிகள் பெறப்பட்டன. ஆனால், கடந்த சில நாட்களாக தற்காலிகமாக வழக்கறிஞர்களை மெரிட் அடிப்படையில் நியமித்து வருகிறோம். 40 வருடங்களுக்கு பிறகு மெரிட் அடிப்படையில் நீதிபதிகள் நியமிக்கப்படுவது மகிழ்ச்சியாக உள்ளது என பல முன்னாள் நீதிபதிகள் என்னிடம் தெரிவித்தனர். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆட்சியில், லஞ்சம், லாவண்யம் எந்த இடத்திலும் இருக்காது.

பல அழுத்தங்கள் வந்தாலும் நாங்கள் நேர்மையாக செயல்படுவோம். உச்சநீதிமன்றம் ஏற்கனவே கொடுத்துள்ள வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றுவோம். ஒரு மாத காலத்திற்குள் அனைத்தும் நியமனங்களும் செய்யப்படும்.

தேங்கி கிடக்கும் வழக்குகள் விரைவாக முடிக்கப்படும். அரசு வழக்கறிஞர்களை அரசு தான் நியமிக்கும். உயர்நீதிமன்றம், உச்ச நீதிமன்றம் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை கொடுத்திருந்தாலும் அரசு வழக்கறிஞர்களை அரசுதான் நியமிக்கும்" என்று தெரிவித்தார்.

மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக அரசின் சட்ட நடவடிக்கை தொடர்பான கேள்விக்கு, "மேகதாது அணை கட்டுவதற்கு கர்நாடக அரசு எந்தவொரு முயற்சியை எடுத்தாலும் அரசு சட்டபூர்வமாக அதனை தடுக்கும். அதற்கான முயற்சிகளை முதலமைச்சர் எடுத்து வருகிறார்" என்று தெரிவித்தார்.

தவெக பேரம் செய்ததாக ஆளுநரிடம் அதிமுகவினர் புகார் கொடுத்தது தொடர்பான கேள்விக்கு, "அதிமுக ஏன் பிளவு பட்டது என அக்கட்சியினரே சொல்லி விட்டனர்.

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியும், திமுக தலைவர் ஸ்டாலினும் இணைந்து ஆட்சியமைக்க முயற்சி செய்ததால்தான் அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்தனர். திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குடும்பமும் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் குடும்பமும் ஆட்சியை கைப்பற்ற முயற்சி செய்தபோது இந்த பிரச்சனை நடந்துள்ளது.

இது, அதிமுக, திமுக மற்றும் திமுக கூட்டணி கட்சிகளுக்குப் பிடிக்கவில்லை. ஆகவேதான் அதனை விரும்பாமல் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் வெளியே வந்துள்ளனர். அதுதான் நடந்த உண்மை.

எம்எல்ஏக்கள் தங்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்தது அவர்களின் தனிப்பட்ட முடிவு. தங்கள் கட்சித் தலைவரை நம்பி பயணிக்க முடியாது என அவர்கள் கட்சியில் இருந்து வெளியே வந்து பதவியை ராஜிநாமா செய்தனர். நாங்கள் எங்கும் எந்த பேரமும் பேசவில்லை..

திமுகவில் உள்ள கூட்டணி கட்சிகளும் இதன் காரணமாகத்தான் வெளியே வந்தன. தவெகவுக்கு எந்த இடத்திலும் பேரம் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் ஆதரவு பெற்று ஆளுநரிடம் கடிதம் கொடுத்தோம். தவெக குதிரை பேரம் நடத்தியதாக கூறி அதிமுக நீதிமன்றம் சென்றால் அதனை சட்டபூர்வமாக எதிர்கொள்வோம்" என்றார்.

