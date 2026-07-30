குதிரை பேர வழக்கு: காவல் நிலையத்தில் இதுவரை செந்தில் பாலாஜி ஆஜராகவில்லை என தகவல்
திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி தினமும் ஆஜராகி கையொப்பமிட வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
Published : July 30, 2026 at 5:37 PM IST
சென்னை: தவெக எம்.எல்.ஏ. குதிரை பேர வழக்கில் செந்தில் பாலாஜி இன்று (ஜூலை 30) இதுவரை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகவில்லை எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் நிபந்தனையுடன் கூடிய முன்ஜாமீனை முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு வழங்கியது. அதன்படி, செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோர் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் தினமும் காலை, மாலை ஆகிய இருவேளையும் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
இதன் அடிப்படையில், கடந்த ஐந்து நாட்களாக சென்னை திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி, அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோர் ஆஜராகி கையொப்பமிட்டு வந்தனர். கையொப்பமிட ஆஜரான செந்தில் பாலாஜிடமும், அசோக் குமாரிடமும் குதிரை பேர வழக்கு தொடர்பாக திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் தினமும் விசாரணை நடத்தி வந்தனர்.
இந்நிலையில், ஆறாவது நாளான இன்று (ஜூலை 30) செந்தில் பாலாஜி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராக வேண்டும். ஆனால், இதுவரை அவர் ஆஜராகவில்லை எனவும், அதற்கான காரணம் தெரியவில்லை என்றும் காவல் நிலைய தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம், இந்த வழக்கிற்காக சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் தங்கி இருந்துதான் தினமும் காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜி ஆஜராகி உள்ளார். இன்று செந்தில் பாலாஜி மருத்துவமனைக்கு சென்றிருப்பதால் தற்போது வரை ஆஜராகவில்லை என்ற தகவலும் வெளியாகி உள்ளது. இருப்பினும் இதுகுறித்து செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் அளிக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதனிடையே, டாஸ்மாக் முறைகேடு வழக்கில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை விசாரணை தொடர்பாக செந்தில் பாலாஜி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்ஜாமீன் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனுவை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது. இதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய செந்தில் பாலாஜி தரப்பினர் தீவிர ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக தெரிகிறது.
இந்த நிலையில், குதிரை பேரம் வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமார் இன்று காலை ஆஜராகி உள்ளார்.