குதிரைப் பேர வழக்கு: 2 பேரை காவலில் எடுத்து சென்னை போலீசார் தீவிர விசாரணை
குதிரைப் பேர வழக்கில் நரேஷ் மூலம் தான் பணப்பரிமாற்றங்கள் நடந்துள்ளது காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : July 24, 2026 at 6:32 PM IST
சென்னை: குதிரைப் பேர வழக்கில் இரண்டு பேரை ஒருநாள் காவலில் எடுத்து திருவல்லிக்கேணி காவல் துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதியின் தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் பேரம் பேசி ஆட்சிக் கவிழ்ப்பதற்காக சதி திட்டம் தீட்டியதாக கூறப்பட்ட விவகாரம், தமிழ்நாடு அரசியலில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த விவகாரம் தொடர்பாக யூடியூபர் மற்றும் ஐடிபிஎஸ் என்ற கருத்துக் கணிப்பு நிறுவனம் நடத்தி வந்த திருநாவுக்கரசு, நரேஷ் உள்பட 14 பேரை திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக் குமார் ஆகியோருக்கு நிபந்தனைகளுடன் கூடிய முன்ஜாமீனை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியிருந்தது. கைதானவர்களிடம் நடத்திய விசாரணையில் பல அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
திருநாவுக்கரசு சில நபர்களுடன் இணைந்து சட்டமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பின்போது தவெக எடுக்கும் நிலைப்பாட்டுக்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் என்றும், அவ்வாறு செய்தால் ரூபாய் 35 கோடி வழங்குவதாக பேரம் பேசப்பட்டிருப்பதும் தெரிய வந்தது. அவ்வாறு செயல்பட மறுத்ததால் எதிர்விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று மிரட்டல் விடுத்ததாகவும் தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா புகார் அளித்திருந்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் கைதான கும்பலிடம் போலீசார் நடத்திய விசாரணையில், 'மேகாலயா புராஜக்ட்' என்ற பெயரில் சுமார் 15 தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களைப் பெருந்தொகைக் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி ஆட்சியின் நிலைத்தன்மையைச் சீர்குலைக்கும் வகையில் சதித் திட்டம் தீட்டப்பட்டதாக தெரிய வந்துள்ளது. கைதானவர்களிடம் கைப்பற்றப்பட்ட செல்ஃபோன்களை சைபர் பகுப்பாய்விற்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதில் பெறப்பட்ட ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் காவல்துறையினர் தங்களது நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இதனிடையே, இந்த வழக்கு தொடர்பாக மதுரையைச் சேர்ந்த 3 பேரை பிடித்து திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் ரகசிய இடத்தில் வைத்து விசாரணை நடத்தினர். இவர்களிடம் இருந்து ரூபாய் 56 லட்சம் காவல்துறையினரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. எம்எல்ஏக்களை விலைக்கு வாங்குவதற்கு இடைத்தரகர்களாகச் செயல்பட்டவர்களை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து கைது செய்து வருகின்றனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள பணம் ஹவாலா பணமாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்தின் பேரில் காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தினர்.
தீபம் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தை நடத்தி வந்த சரவணன், கருணாநிதி ஆகிய இருவர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில் அந்த நிறுவனத்திலிருந்து ரூபாய் 2.82 கோடி பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இந்த பணம் கணக்கில் வராத பணம் எனவும் காவல்துறையினர் கண்டுபிடித்தனர்.
மேலும் இந்த வழக்கில் ஹவாலா பணம் பரிமாற்றம் நடந்து இருப்பதையும் போலீசார் கண்டுபிடித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த வழக்கில் இதுவரை கணக்கில் வராத பணம் உட்பட மூன்று கோடி ரூபாய் மேல் பறிமுதல் செய்யப்பட இருப்பதாக போலீசார் தரப்பிலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குதிரைப் பேர வழக்கில் இதுவரை ரூபாய் 3 கோடிக்கு மேல் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் கூறுகின்றனர்.
இந்த சூழலில், இவ்வழக்கில் கைதான நரேஷ், திருநாவுக்கரசின் கார் ஓட்டுநர் கிருஷ்ணா ஆகிய இருவரையும் திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் இன்று (ஜூலை 24) ஒருநாள் மட்டும் காவலில் எடுத்து தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இருவரிடமும் தனித்தனியே துருவித்துருவி விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த விவகாரத்தில் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்கும் பணியில் நரேஷ் ஈடுபட்டிருந்ததும், இவர் மூலமே பணப்பரிமாற்றங்கள் நடந்திருப்பதும் தெரிய வந்துள்ளது. வேறு யாரிடமாவது நரேஷ் பணம் கொடுத்துள்ளாரா? என்ற கோணத்திலும் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.