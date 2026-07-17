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குதிரை பேர வழக்கு; மனுதாரரின் கோரிக்கையை நிராகரித்த உயர்நீதிமன்றம்

குதிரை பேரம் தொடர்பாக கூடுதல் ஆதாரங்கள் தன்னிடம் இருப்பதாகவும், திங்கட்கிழமை வாதம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி முன்பு மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 2:11 PM IST

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சென்னை: குதிரை பேரம் தொடர்பாக சிபிஐ விசாரணை கோரிய வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மீண்டும் விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்ற மனுதாரரின் கோரிக்கையை ஏற்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக தீர்மானம் கொண்டு வர இருப்பதாகவும், ஆளும் தவெக கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்தாலும் அத்தீர்மானத்தின் மீதான வாக்கெடுப்பின் போது தாங்கள் சொல்லும்படி நடந்து கொண்டால் சன்மானமாக 35 கோடி ரூபாய் வரை தருவதாக சிலர் பேரம் பேசியதாக ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜா சென்னை காவல் துறை ஆணையாளரிடம் புகார் அளித்திருந்தார்.

புகாரின் அடிப்படையில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடத்தப்பட்டது. இந்த வழக்கில் சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த யூ-டியூபர் திருநாவுக்கரசு, திருச்சியை சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தை சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்ட 10- க்கும் மேற்பட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் சென்னை புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், சிலரை காவலில் எடுத்து காவல் துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.

இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றம் அவரது சகோதரர் அசோக்குமாருக்கு தொடர்பு இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், விசாரணைக்கு ஆஜராகும்படி இருவருக்கும் காவல் துறை சம்மன் அனுப்பியும் ஆஜராகாத நிலையில், இருவரும் உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகி, நிபந்தனை முன்ஜாமீன் பெற்றுள்ளனர்.

இந்நிலையில் தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம் நடைபெற்றது குறித்து காவல் துறை பதிவு செய்துள்ள வழக்கை சிபிஐ விசரணைக்கு மாற்றி உத்தரவிடக் கோரி திருப்பூரை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பாலசுப்பிரமணி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி அமர்வு முன்பு நேற்று (ஜூலை 16) விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஜோதி, "குதிரை பேரம் குறித்து வாக்குமூலம் அளிக்க காவல்துறையால் கட்டாயப்படுத்தப்பட்டோம் என கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளனர். இதுவரை 5 பேர் குதிரை பேரம் தொடர்பாக புகார் அளித்துள்ளனர். புகாரின் மீது காவல்துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. வழக்கும் பதிவு செய்யவில்லை. காவல்துறை ஒருதலைபட்சமாக செயல்படுகிறதோ? என்ற சந்தேகம் ஏற்படுகிறது" என்று வாதிட்டார்.

இதையடுத்து, தலைமை நீதிபதி அமர்வு, "நிலைமைக் கட்டுக்கடங்காமல் சென்றுள்ளது என கூற முடியும். எந்த ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டது? ஆதாரங்கள் இல்லாமல் வழக்கை சிபிஐக்கு மாற்ற முடியாது" எனத் தெரிவித்து தீர்ப்பை ஒத்திவைத்திருந்தனர்.

இந்நிலையில் இன்று (ஜூலை 17) காலை தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அமர்வில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஜோதி, குதிரை பேரம் குறித்து கூடுதல் ஆதாரங்கள் தன்னிடம் இருப்பதாகவும், திங்கட்கிழமை வாதம் செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைத்தார்.

அவரது கோரிக்கையை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், ஏற்கனவே போதுமான அவகாசம் வழங்கப்பட்டு வழக்கின் தீர்ப்பு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. அதனால், தற்போது மீண்டும் வாதம் செய்ய அனுமதிக்க முடியாது எனத் தெரிவித்து கோரிக்கையை நிராகரித்தனர்.

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TAGGED:

குதிரை பேரம் வழக்கு
நிராகரித்த உயர்நீதிமன்றம்
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