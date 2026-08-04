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குதிரை பேர வழக்கு: காவல் துறையின் ஒட்டுமொத்த விசாரணைக்கும் தடை விதித்த உயர்நீதிமன்றம்

தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜாவிடம் குதிரை பேரம் நடத்திய வழக்கில் உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் -கோப்புப்படம் (Etv Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 8:09 PM IST

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சென்னை: குதிரை பேரம் வழக்கில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் ஒட்டுமொத்த விசாரணைக்கும் தடை விதித்து உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிராக கொண்டு வரப்படும் தீர்மானத்திற்கு நாங்கள் சொல்லும்படி வாக்களித்தால் ரூ.35 கோடி வரை தருவதாக பேரம் பேசியதாக, ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக சட்டமன்ற உறுப்பினர் இளையராஜா சென்னை காவல் ஆணையரிடம் புகாரளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையில், சென்னை அரும்பாக்கத்தை சேர்ந்த திருநாவுக்கரசு, திருச்சியைச் சேர்ந்த நரேஷ், சென்னை மேடவாக்கத்தைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்ட 14 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்த வழக்கில் திமுக முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் சேர்க்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இருவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நிபந்தனையுடன்கூடிய முன்ஜாமீன் பெற்றனர்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் கைதாகி ஜாமீன் பெற்ற ரமேஷ் என்பவர், குதிரை பேரம் பேசப்பட்டது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்துள்ள வழக்கை சி.பி.ஐ.க்கு மாற்ற உத்தரவிடக் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவில், மத்திய - மாநில அரசுகள், சிபிஐ ஆகியோர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, ரமேஷ் மீதான விசாரணைக்கு மட்டும் உயர்நீதிமன்றம் தடை விதித்திருந்தது.

இந்நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) ஜாமீன் பெற்ற சேதுராஜ், கார்த்திக் ஆகியோரும் இந்த வழக்கை சி.பி.ஐ. விசாரணைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்றும், வழக்கில் புதிதாக விசாரணை நடத்த சி.பி.ஐ.க்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகளை தாக்கல் செய்தனர்.

இந்த வழக்குகள் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நடத்தப்பட்ட விசாரணையில், மனுதாரர்கள் தரப்பில் மாநில காவல்துறையினர் விசாரணையில் நம்பிக்கை இல்லை என்பதால் இந்த வழக்கை சிபிஐ அல்லது வேறு ஏதேனும் விசாரணை அமைப்புக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று வாதிடப்பட்டது.

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தொடர்ந்து காவல்துறை தரப்பில், பொய் வழக்காக இந்த வழக்கை ஜோடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆதாரங்கள் சேகரிக்கப்பட்டுள்ளன என்று தெரிவிக்கப்பட்டது. மேலும், தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில், வழக்கின் புலன் விசாரணை ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ளதால் எந்த இடைக்கால உத்தரவும் பிறப்பிக்கக் கூடாது என்று வாதிடப்பட்டது. அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், ஏற்கனவே தாக்கல் செய்யப்பட்ட வழக்குகளுடன் இந்த வழக்கையும் சேர்த்து விசாரிப்பதாக தெரிவித்தனர்.

மேலும், குற்றம்சாட்டப்பட்ட நபர்கள் ஒவ்வொருவராக சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றக்கோரி மனுத்தாக்கல் செய்துவருவதை சுட்டிக்காட்டி, திருவல்லிக்கேணி காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கின் ஒட்டுமொத்த விசாரணைக்கும் தடை விதித்து உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.

இதுகுறித்து திருவல்லிக்கேணி காவல்துறையினர் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, இந்த வழக்கின் விசாரணையை ஆகஸ்ட் 27-ஆம் தேதிக்கு நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

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TRIPLICANE POLICE STATION
MADRAS HIGH COURT
குதிரை பேரம் வழக்கு
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