குதிரை வேகத்தில் நடக்கும் குதிரை பேரம்; தவெகவை கடுமையாக சாடிய மு.க.ஸ்டாலின்

இந்த கண்றாவிக் காட்சிகளைப் பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா? என்று தவெக அரசை மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் -கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : May 25, 2026 at 7:25 PM IST

சென்னை: அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மூன்று பேர் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தவெகவில் இணைந்திருக்கும் நிகழ்வை, 'குதிரை வேகத்தில் நடக்கும் குதிரை பேரம்' என்று திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களான மரகதம் குமரவேல், ஜெயக்குமார், சத்யபாமா ஆகியோர் இன்று (மே 25) சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகரை நேரில் சந்தித்து தங்களது ராஜினாமா கடிதத்தை வழங்கினர். பின்னர், தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவைச் சந்தித்து தங்களை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டனர். இதனிடையே, அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அளித்த ராஜினாமா கடிதத்தை ஏற்பதாக சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.

ராஜினாமா செய்த அதிமுக எம்எல்ஏக்கள், கடந்த மே 13- ஆம் தேதி தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்ததும், அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்களான எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம், சி.விஜயபாஸ்கர் தரப்பு ஆதரவாளர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் தங்களது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு உடனடியாக தவெகவில் இணைந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தும், குதிரைப் பேரம் நடந்துள்ளதாகவும் அதிமுக, திமுக, அமமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் விமர்சித்துள்ளன.

திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், 'குதிரை வேகத்தில் நடக்கும் ‘குதிரை பேரம்’! Scene 1: பெரும்பான்மை இல்லாத நிலையில், தி.மு.க. கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களிடம் ஆதரவு கேட்பது. Scene 2: நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அ.தி.மு.க.வின் ஒரு அணியை ஆதரவாக வாக்களிக்க விலை பேசுவது. அமமுக உறுப்பினரையும் கொசுறு வாங்குவது. Scene 3: அதிமுக உறுப்பினர்கள் சிலரைப் பதவி விலகச் செய்து, தலைமைச் செயலகத்தில் வைத்தே தன் கட்சியில் இணைப்பது.

இந்த கண்றாவிக் காட்சிகளைப் பார்க்கத்தான் மக்கள் உங்களுக்கு வாக்களித்தார்களா? ‘தூயசக்தி’ என்று சுயதம்பட்டம் அடித்தவர்கள், ‘துயரசக்தி’ என அம்பலப்பட்டிருக்கிறார்கள். NDA ஆதரவைக் கோராமல் இருந்தால் மட்டுமே ஆதரவு எனச் சொல்லிக் கடிதம் அளித்துவிட்டு, இப்போது நடக்கும் காட்சிகளை அமைச்சரவையில் இருந்து இரசித்து விசிலடிக்கும் காங்கிரசின் போலி பாஜக எதிர்ப்பும் பல்லிளிக்கிறது!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசை விமர்சித்து திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட முதல் பதிவு இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

திமுக தலைவருக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ள காங்கிரஸ் கட்சியின் மக்களவை கொறடா மாணிக்கம் தாகூர், "மக்களின் தீர்ப்பை ஏற்க முடியாமல் இன்று நாடகம் ஆடுவது யார் என்பதை தமிழ்நாடு பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறது. 107 எம்.எல்.ஏக்களுடன் விஜய்க்கே மக்கள் ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்பு அளித்தார்கள். உங்களிடம் இருந்தது 59 எம்.எல்.ஏக்கள் மட்டுமே மக்கள் உங்களை பாதியிலேயே நிறுத்திவிட்டார்கள். ஆனால் என்ன நடந்தது?

உதயநிதியும், பழனிசாமியும், பாஜக மூத்த தலைவரின் “connecting call” அரசியலில் ஈடுபட்டு, மக்கள் தீர்ப்பை டெல்லி சக்தியால் மாற்ற முயன்றார்கள். அந்த “underground operation” எங்களுக்கு தெளிவாகத் தெரிந்தது. அதனால்தான் காங்கிரஸ் உறுதியாக முடிவு எடுத்தது .தமிழ்நாட்டில் பின்வாசல் வழியாக பா.ஜ.க. ஆட்சியை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று. அதனால் தான் நாங்கள் TVK அரசை ஆதரித்தோம். இடதுசாரிகள் ஆதரவு அளித்தனர். IUML, VCK அரசில் இணைந்தனர். உங்கள் மகனின் திட்டம் மீண்டும் தோல்வியடைந்தது.

இப்போது மூன்று அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் தங்கள் இடங்களை ராஜினாமா செய்து, வெளிப்படையாக TVK-வில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். இது மக்கள் முன்னிலையில் நடந்த அரசியல் முடிவு. இதில் ஏன் இவ்வளவு கதறல்?மக்களின் தீர்ப்பை மதிக்காமல் டெல்லி அதிகாரத்துடன் சேர்ந்து யார் விளையாடினார்கள், மக்களின் ஆட்சியை காப்பாற்ற யார் நின்றார்கள் என்பதை தமிழ்நாடு அறியும். மூன்று தொகுதி மக்களும் விரைவில் தீர்ப்பு சொல்லட்டும்' என்று ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

