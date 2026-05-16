'கிளாண்டர்ஸ்' நோய் தொற்றால் சென்னையில் குதிரை உயிரிழப்பு

குதிரைகள் அதிகளவில் பராமரிக்கப்படும் இடங்களில் பொதுமக்கள் முறையான வழிகாட்டுதல்களை பயன்படுத்தி எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரித்துறை அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது.

குதிரைகள் பராமரிக்கப்படும் இடத்தில் கிருமி நாசினி தெளிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 16, 2026 at 5:14 PM IST

சென்னை: 'கிளாண்டர்ஸ்' நோய் தொற்றால் சென்னையில் குதிரை உயிரிழந்துள்ள நிலையில், பாதுகாப்பு முன்னேற்பாடுகளை தமிழ்நாடு கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அதிகாரிகள் முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.

சென்னையில் சவாரிக்கு பயன்படுத்தப்படும் குதிரைக்கு திடீரென உடல்நலக்குறைவு ஏற்படவே, அதன் உரிமையாளர் பெசன்ட் மெமோரியல் கால்நடை அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றுள்ளனர். அங்கு குதிரையை கால்நடை மருத்துவர்கள் பரிசோதனை செய்தனர். அதில் குதிரையின் உடலில் பல்வேறு இடங்களில் புண்கள், வீங்கிய கட்டிகள், கடுமையான சதை சுருக்கம் போன்றவற்றைக் கண்டறிந்தனர்.

பின்னர் மாதிரிகளை சேகரித்து ஐசிஏஆர் (ICAR) என்றழைக்கப்படும் இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பி வைத்தனர். பரிசோதனை முடிவில் அந்த குதிரையை 'கிளாண்டர்ஸ்' நோய் தாக்கியிருப்பது உறுதியானது. இதையடுத்து, ஐசிஏஆர் ஆய்வகத்தின் சார்பில் தமிழ்நாடு கால்நடைப் பராமரிப்புத்துறைக்கு அவசர அறிவுறுத்தல்களும், வழிகாட்டுதல்களும் வழங்கப்பட்டன.

அதில், நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குதிரையுடன் இருந்த அனைத்து குதிரைகளையும் உடனடியாகத் தனிமைப்படுத்த வேண்டும், அந்த குதிரைகளின் மாதிரிகளை எடுத்து பரிசோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும், நோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்த கடுமையான கண்காணிப்பு மேற்கொள்ள வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசின் கால்நடைப் பராமரிப்புத்துறை, கால்நடை மருத்துவ சேவைகள், கால்நடை நோய் நுண்ணறிவுப் பிரிவு, கால்நடை நல வாரியம் ஆகிய துறைச் சார்ந்த அதிகாரிகள் குதிரைகளுக்கான நோய்த்தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளை நேரடியாக கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதன்படி, சென்னையில் மொத்தம் உள்ள சவாரிக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் சுமார் 140 குதிரைகளிடம் இருந்து மாதிரிகளைச் சேகரித்து ஆய்வகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்று அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

குதிரைகள் அதிகமாக உள்ள பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குதிரை உள்ளிட்ட எந்தவொரு விலங்குகளையும் கைகளால் தொடாமல் கால்நடை மருத்துவர்கள் அல்லது கால்நடைத்துறை அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கால்நடைகளை வளர்ப்பவர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. குதிரைகள் பராமரிக்கப்படும் இடத்தில் சுகாதாரப் பணியாளர்கள் கிருமி நாசினியைத் தெளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

'கிளாண்டர்ஸ்' என்பது குதிரை, கழுதை, குதிரைக்கழுதை போன்ற விலங்குகளை தாக்கும் மிக ஆபத்தான பாக்டீரியா தொற்று நோயாகும். இது மனிதர்களுக்கும் பரவக்கூடிய ஜூனோட்டிக் நோய் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நோய் நேரடி தொடர்பு, மூக்குச்சீழ், கண் சீழ், புண் சீழ் போன்ற உடல் வெளியேற்றங்களின் மூலம் வேகமாக பரவக்கூடியது.

இதனிடையே, சென்னையில் 'கிளாண்டர்ஸ்' நோய்த்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குதிரை உயிரிழந்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கு முன்பு கோயம்புத்தூரில் குதிரை ஒன்றிற்கு 'கிளாண்டர்ஸ்' வகை நோய்த்தொற்று உறுதியாகியிருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

