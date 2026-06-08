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பேசின் பிரிட்ஜ் அருகே கோர விபத்து; ரேஷன் அரிசி ஏற்றி வந்த லாரி மோதியதில் இருவர் உயிரிழப்பு

ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தாறுமாறாக சென்ற லாரி, முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த 3 இருசக்கர வாகனங்கள் மீது மோதி, மூலக்கொத்தளம் சந்திப்பு வரை இழுத்துச் சென்றுள்ளது.

பேசின் பிரிட்ஜ் அருகே விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரி
பேசின் பிரிட்ஜ் அருகே விபத்தை ஏற்படுத்திய லாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 8:26 PM IST

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சென்னை: சென்னை பேசின் பிரிட்ஜ் அருகே, ரேஷன் அரிசி ஏற்றி வந்த லாரி, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து முன்னால் சென்ற இருசக்கர வாகனங்களின் மீது மோதியதில், சென்னை உயர்நீதிமன்ற உதவி பதிவாளர் உள்பட 2 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். பலத்த காயமடைந்த பெண் ஒருவர், அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

வடசென்னையில் பேசின்பிரிட்ஜையும், மின்ட் சாலையையும் இணைக்கும் மூலக்கொத்தளம் சந்திப்பு வாகனப் போக்குவரத்துடன் எப்போதும் பரபரப்பாகவே இருக்கும். இன்று காலையும் சைக்கிள், இருசக்கர வாகனங்களில் அலுவலகம் செல்பவர்கள், பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு செல்பவர்கள் என இந்த சந்திப்பு பரபரப்பாக இருந்தது. பொதுமக்கள் நடமாட்டமும் அதிகமாக காணப்பட்டது.

அப்போது, வியாசர்பாடியில் உள்ள குடோனில் இருந்து ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை ஏற்றிக் கொண்டு லாரி ஒன்று பேசின் பிரிட்ஜ் வழியாக மின்ட் நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது. லாரியை கோயம்பேடு பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜ்குமார் என்பவர் ஓட்டி வந்தார்.

விபத்தில் உயிரிழந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற உதவி பதிவாளர் முரளிதரன்
விபத்தில் உயிரிழந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற உதவி பதிவாளர் முரளிதரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பேசின் பிரிட்ஜ் மேம்பாலத்தின் இறக்கத்தில் லாரி சென்று கொண்டிருந்தபோது திடீரென பிரேக் செயலிழந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஓட்டுநர் லாரியை நிறுத்த முயன்றுள்ளார். இருப்பினும் அந்த லாரி, ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து தாறுமாறாக சென்று, முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த 3 இருசக்கர வாகனங்கள் மீது மோதி, அவற்றை மூலக்கொத்தளம் சந்திப்பு வரை இழுத்துச் சென்றுள்ளது.

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இந்த விபத்தில், முகப்பேரில் வசித்து வந்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற உதவி பதிவாளர் முரளிதரன், திருவள்ளூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கௌதம் ஆகிய இருவரும் லாரி சக்கரத்தில் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர்.

மற்றொரு இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த ராஜேஸ்வரி என்பவரின் இடுப்பு பகுதியில் லாரியின் சக்கரம் ஏறி இறங்கியது. அவரை அருகில் இருந்த பொதுமக்கள் மீட்டு அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். அங்கு அவருக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது.

விபத்து குறித்து தகவல் அறிந்த வண்ணாரப்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார் விரைந்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதைத் தொடர்ந்து, லாரி ஓட்டுநர் ராஜ்குமாரை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர். விபத்துக்குள்ளான லாரியும் போலீசாரால் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த சாலைகளில் ஒன்றான மூலக்கொத்தளம் சந்திப்பில், அலுவலக நேரத்தில் நடந்த இந்த விபத்து காரணமாக நீண்ட தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணி வகுத்து நின்றன. இதனால் சுமார் 2 மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது. இந்த விபத்து குறித்து போலீசார் மேலும் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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