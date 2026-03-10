தேனீக்களை பாதுகாக்க தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு செயல்முறை பயிற்சி
தேனீக்கள் இல்லாமல் போனால் மகரந்த சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டு விவசாய உற்பத்தி பெருமளவு குறையும் அபாயம் ஏற்படும்.
Published : March 10, 2026 at 7:57 PM IST
சேலம்: தேனீக்களை பாதுகாத்து உயிரோடு மீட்டெடுக்க தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு நேரடி செயல்முறை விளக்கம் மற்றும் சிறப்பு பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.
இயற்கை சமநிலையை பேணுவதிலும் விவசாய உற்பத்தியிலும் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் தேனீக்களை பாதுகாக்கும் நோக்கில் தமிழ்நாடு தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறை சார்பில் சேலத்தில் தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது. வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலைத் துறை சார்ந்த பயிர்களில் இயற்கை முறையில் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற தேனீக்கள் குறிப்பாக மலை தேனீக்கள் மிகவும் அவசியமானவை.
தேனீக்கள் இல்லாமல் போனால் மகரந்த சேர்க்கை பாதிக்கப்பட்டு விவசாய உற்பத்தி பெருமளவு குறையும் அபாயம் ஏற்படும். சமீபகாலமாக குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேனீக்கள் கூடு கட்டும்போது மக்கள் அச்சத்தால் அவற்றை தீயிட்டுக் கொளுத்தி அழிக்கும் சம்பவங்கள் அதிகரித்து வருகின்றன.
இதனை தடுத்து தேனீக்களை உயிரோடு மீட்டு மீண்டும் வன பகுதிகளில் விடுவிப்பதே இந்த பயிற்சியின் முதன்மை நோக்கமாகும். சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, நாமக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 70 தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு இந்த சிறப்பு பயிற்சி சேலம் மணியனூரில் உள்ள தீயணைப்பு நிலைய அலுவலகத்தில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
மேலும், இந்த பயிற்சியின்போது கொசுத்தேனீ, கொம்பு தேனீ, அடுக்கு தேனஈ, மலைத்தேனீ என்ற நான்கு வகை தேனீக்களின் இயல்புகள் குறித்தும், குறிப்பாக மலைத்தேனீக்கள் அதிக அளவில் மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவுவதால் அவற்றை பாதுகாப்பதன் அவசியம் என்றும் பயிற்சியின்போது வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்த பயிற்சி முகாமில் 'தேனீக்கள் மனிதன்' என்கிற சுந்தரச் செல்வன் என்கின்ற பயிற்சியாளரால் தேனீக்களை கலைக்காமலும் அவற்றிற்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தாமல் நவீன நுட்பங்களை பயன்படுத்தி எவ்வாறு பாதுகாப்பது, அவற்றை எப்படி அப்புறப்படுத்துவது என்பது குறித்து நேரடி வகுப்புகள் மற்றும் செயல்முறை விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன. நேரடி ஒத்திகை பயிற்சியின்போது தீயணைப்பு வீரர்கள் தேனீக்களை கையாளுவது குறித்தும் விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும் இனிவரும் காலங்களில் தேனீக்களை தீயிட்டு அழிக்காமல் அவற்றை சீரிய முறையில் மீட்டெடுத்து சுற்றுச்சூழலையும் விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என தீயணைப்பு மீட்பு பணிகள் துறை சார்பில் வலியுறுத்தப்பட்டது. இந்த பயிற்சி முகாமில் சேலம் நிலைய உதவி மாவட்ட அலுவலர் சிவக்குமார், மாவட்ட தீ தடுப்பு குழு நிலைய அலுவலர் ராஜசேகரன் உள்ளிட்ட தீயணைப்பு வீரர்கள் கலந்து கொண்டனர்.