தூய்மை பணியாளர் பெண்ணின் நேர்மையை பாராட்டி ரூ.1 லட்சம் பரிசு வழங்கிய முதல்வர் ஸ்டாலின்
சென்னை மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர் பத்மாவை நேரில் அழைத்து சால்வை அணிவித்து முதல்வர் பாராட்டு தெரவித்தார்.
Published : January 12, 2026 at 5:44 PM IST
சென்னை: நகை வியாபாரி தவறவிட்ட 45 சவரன் தங்க நகையை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்த தூய்மை பணியாளரை பாராட்டி தமிழ்நாடு முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ரூ.1 லட்சம் பரிசு வழங்கினார்.
சென்னை நங்கநல்லூர் பி. வி நகர் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரமேஷ் (46). இவர் கடந்த பத்து வருடங்களாக பழைய தங்க நகைகளை வாங்கி விற்பனை செய்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் நேற்று தி. நகர் பகுதியில் நண்பரை ஒருவரை சந்திப்பதற்காக வந்துள்ளார். அப்போது பிளாஸ்டிக் பையில் வைத்திருந்த தங்க நகையை அங்கு இருந்த தள்ளுவண்டி மீது வைத்துவிட்டு சென்றுள்ளார்.
பின்னர் தங்க நகையை காணாமல் போனதை உணர்ந்தவர், சம்பவ இடத்திற்கு திரும்பி வந்து பார்த்தபோது தங்க நகை வைத்திருந்த பிளாஸ்டிக் பை காணவில்லை. உடனடியாக இச்சம்பவம் தொடர்பாக பாண்டி பஜார் காவல் நிலையத்தில் வாய்மொழி புகார் கொடுத்துள்ளார். பின்னர், சிறிது நேரம் கழித்து சென்னை மாநகராட்சியில் தூய்மை பணியாளராக பணியாற்றி வரும் பத்மா என்பவர் 45 சவரன் தங்க நகை உள்ள பிளாஸ்டிக் பையை காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைக்க வந்துள்ளார். அதனைத் தொடர்ந்து இச்சம்பவம் தொடர்பாக இரு தரப்பினரையும் பாண்டி பஜார் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
அப்போது பத்மா தான் தியாகராய நகர் வண்டிக்காரன் சாலையில் தூய்மை பணியில் ஈடுபட்ட போது நகைகளுடன் ஒரு பை சாலையில் கிடந்ததாகவும், உடனே அதை காவல்நிலையம் எடுத்து வந்தாகவும் தெரிவித்தார். இதையடுத்து பாண்டி பஜார் போலீசார் தூய்மை பணியாளர் பத்மாவின் நேர்மையை பாராட்டினர்.
இந்நிலையில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமைச் செயலகத்தில், சென்னை மாநகராட்சி தூய்மைப் பணியாளர் பத்மாவை நேரில் அழைத்து பிறருக்கு முன்னுதாரணமாக திகழ்ந்ததை பாராட்டி, அவருக்கு சால்வை அணிவித்து வாழ்த்து தெரிவித்து, பரிசுத்தொகையாக ரூபாய் ஒரு லட்சத்திற்கான காசோலையினை வழங்கினார். இந்நிகழ்வின்போது இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு, சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, தலைமைச் செயலாளர் முருகானந்தம் ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்.