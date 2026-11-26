தமிழகத்தின் சட்டம் ஒழுங்கு நிலவரம் - உயர் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன் உள்துறை செயலாளர் ஆலோசனை
குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதை தடுக்க காவல்தூறைய்னர் காண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அறிவுறுத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
Published : November 26, 2026 at 2:19 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலவரம் குறித்து தமிழ்நாடு உயர் காவல்துறை அதிகாரிகளுடன், உள்துறை செயலாளர் இன்று (நவம்பர் 26) ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்சினை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதாக திமுக, அதிமுக, பாஜக உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்சியினர் தொடர்ந்து கண்டனங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனைத் தொடர்ந்து, கொலை, கொள்ளை, குழந்தைகள் கடத்தல் எனத் தொடர்ந்து தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் ஆட்சியில் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாக எதிர்க்கட்சியினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இதுபோன்ற சூழலில், ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டில் சட்டம் - ஒழுங்கு நிலவரம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில், தொடர்ந்து 3 நாட்கள் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடைபெற்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துவது தொடர்பாக காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளுடன், தலைமைச் செயலாளர் சாய்குமார் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
இந்நிலையில், இன்று (நவம்பர் 26) தமிழ்நாடு உள்துறை செயலாளர் கார்த்திக் தலைமையில், தமிழ்நாடு உயர் காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலவரம், அண்மையில் நடைபெற்ற கொலை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்கள், குற்றங்களைத் தடுப்பதற்காக காவல்துறை மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளைத் தீவிரப்படுத்துவது மற்றும் மாநிலம் முழுவதும் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கைப் பாதுகாப்பது தொடர்பாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
மேலும், குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெறுவதைத் தடுக்க காவல்துறையினர் கண்காணிப்பைத் தீவிரப்படுத்தவும், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கைப் பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளவும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் உள்துறை செயலாளர் கார்த்திக் அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது.
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இதனைத் தொடர்ந்து, உள்துறை செயலாளர் கார்த்திக் தலைமையில் இன்று நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் மற்றும் தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டங்களில் விவாதிக்கப்பட்ட சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு நிலவரம், அண்மைக்கால குற்றச் சம்பவங்கள், அவற்றைத் தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள், காவல்துறையின் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்து தொடர்ந்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.