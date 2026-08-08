திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயிலில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா சாமி தரிசனம்
உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவின் வருகையை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலையில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
Published : August 8, 2026 at 8:27 PM IST
திருவண்ணாமலை: தமிழ்நாடு வந்துள்ள உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அண்ணாமலையார் கோயிலில் சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு அவருக்கு பூர்ண கும்ப மரியாதை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
பஞ்சபூத தலங்களில் அக்னி தலமாக விளங்குகிற திருவண்ணாமலையில் உள்ள அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் ஆடி மாசத்தை முன்னிட்டு, ஆடிப்பூரம் பிரம்மோற்சவ விழா விமரிசையாக நடைபெற்று வருகிறது. தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, அண்டை மாநிலங்களைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் நாள்தோறும் வருகைபுரிந்து, அண்ணாமலையார் மற்றும் உண்ணாமுலையம்மனை தரிசித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், அண்ணாமலையார் கோயில் பிரம்மோற்சவ விழாவில் பங்கேற்க மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா இன்று திருவண்ணாமலை வருகை தந்தார். இதற்காக, மும்பை விமான நிலையத்திலிருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் பொன். ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன், அக்னி கிருஷ்ணகுமார், சரத்குமார், தமிழிசை சௌந்தரராஜன் ஆகியோர் அவரை வரவேற்றனர்.
இதையடுத்து சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து தனி ஹெலிகாப்டர் மூலம் அமித் ஷா திருவண்ணாமலைக்கு புறப்பட்டார். பின்னர், அண்ணாமலையார் கோயிலுக்கு சொந்தமான ஹெலிபேட் மைதானத்தில் ஹெலிகாப்டர் தரையிறங்கியது.
திருவண்ணாமலையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள வந்த அமித் ஷாவை, மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் புத்தகம் வழங்கி வரவேற்றார்.
பின்னர், அங்கிருந்து கார் மூலமாக கிரிவலப் பாதையில் உள்ள ரமண ஆசிரமத்துக்கு சென்று, அங்கு நடைபெற்ற சிறப்பு பூஜையில் பங்கேற்றார். தொடர்ந்து, மாலை 5.40 மணியளவில் அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு வந்தடைந்த அமித் ஷா, பிரம்மோற்சவ விழாவில் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தார். அங்கு அவருக்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் பூர்ண கும்பம் மரியாதை அளிக்கப்பட்டது.
அமித் ஷாவின் வருகையை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலையில் மூன்றடுக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருந்தன. ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காவலர்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். குறிப்பாக, அமைச்சர் பயணிக்கும் பகுதிகளில் ட்ரோன்கள் பறக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலையிலிருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலம் புதுச்சேரி செல்லும் அவர், இரவு அங்குள்ள தனியார் நட்சத்திர விடுதியில் தங்கவுள்ளார். தொடர்ந்து, நாளை கோரிமேடு காவலர் மைதானத்தில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் அவர், புதுச்சேரி காவல் துறையினருக்கு குடியரசுத் தலைவரின் வண்ண விருதுகளை வழங்கவுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டைப் போலவே, அமித் ஷாவின் வருகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரியிலும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. புதுவையிலும் ட்ரோன்கள் பறக்க விதிக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.