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ராணுவ துப்பாக்கியின் ஹோலோகிராபிக் சாதனம் - அமெரிக்காவுக்கே டஃப் கொடுக்கும் கோவை தயாரிப்பு

100 மீட்டர் தொலைவிலும் சுமார் ஒரு அங்குல பரப்பிலும் துல்லியமாக குறியீட்டை அமைக்கும் வகையில் ஹோலோகிராபிக் சாதனம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட்
ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 4:23 PM IST

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-BY எஸ்.சீனிவாசன்

கோயம்புத்தூர்: பாதுகாப்புத் துறையில் ராணுவத் துப்பாக்கிகளுக்காக முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே நவீன 'ஹோலோகிராபிக்' குறிவைக்கும் சாதனம் தயாராகியுள்ளது. எதிரிகளை துல்லியமாக குறி வைக்கும் ஹோலோகிராபிக் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது? அதன் செயல்முறைகள் என்ன? என்பது குறித்து விவரிக்கிறது இச்செய்தி கட்டுரை.

நமது எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழையும் பயங்கரவாதிகளை கண்காணிக்கவும், மறைந்து நின்று தாக்குதலில் ஈடுபடும் தீவிரவாதிகளை சுட்டுப்பிடிக்கவும் இந்திய ராணுவ வீரர்கள் பல்வேறு வகையான நவீன துப்பாக்கிகளை கையாளுகின்றனர்.

எதிரிகளைத் துல்லியமாகக் குறிவைத்துச் சுடுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் ராணுவ துப்பாக்கிகளில் ‘ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட்’ என்ற அதிநவீனச் சாதனம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். இந்த சாதனம் பெரும்பாலும் அமெரிக்கா உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ந்த நாடுகளின் தயாரிப்பாக இருக்கும். இதில் அமெரிக்காவை சார்ந்த நிறுவனங்கள் முதன்மையாக உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்த நிலையில், ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட்டை இந்தியாவில் தயாரிக்க டி.ஆர்.டி.ஓ. கடந்த பல ஆண்டுகளாக பல்வேறு சோதனை முயற்சிகளை செய்து வந்தது. இந்நிலையில், கோவை மதுக்கரையைச் சேர்ந்த 'இக்நிட்டா' என்ற குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனம் இந்த சோதனையை வெற்றிகரமாக உள்நாட்டிலேயே தயாரித்து இந்திய ராணுவத்திற்கு வழங்கி வருகிறது.

​உலக அளவில் 3-வது நாடு

இதுவரை அமெரிக்காவின் முழுக் கட்டுப்பாட்டில் மட்டுமே இருந்து வந்த இத்தொழில்நுட்பம், தற்போது பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் (DRDO) வடிவமைப்பைக் கொண்டு இந்தியத் தொழில்நுட்பத்திலேயே உருவாக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், இத்தொழில்நுட்பத்தை வணிக ரீதியாக உற்பத்தி செய்யும் உலகளவிலான 3-வது நாடாக இந்தியா உருவெடுத்துள்ளது.

இக்நிட்டா நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் வடிவேலன்
இக்நிட்டா நிறுவனத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் வடிவேலன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

கண்களை திறந்தபடியே குறி பார்க்கலாம்

​இதுகுறித்து இக்நிட்டா நிறுவனத்தின் இயக்குநரும், விஞ்ஞானியுமான டாக்டர் பி.வடிவேலன் கூறியபோது, “கோவை மாவட்டம் மதுக்கரையில் வெறும் 25 பணியாளர்களுடன் இந்த வரலாற்றுச் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளது. முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்படும் ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட்டால், இரு கண்களையும் திறந்தபடியே இலக்கை குறிவைக்க முடிவதுடன், 100 மீட்டர் தொலைவிலும் சுமார் ஒரு அங்குல பரப்பிலும் துல்லியமாக குறியீட்டை அமைக்கும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

எதிரிகள் நகர்ந்தாலும் குறியீடு இலக்கில் நிலையாக இருக்க 'பேரலாக்ஸ்' தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதில் இரண்டு வகையான ஹோலோகிராபிக் சைட் தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலம் கடந்த 26 வருடங்களாக அமெரிக்க தயாரிப்புகளை இந்தியா வாங்கி வந்த நிலையில், அதை காட்டிலும் தரமாகவும், நீண்ட வருடங்களுக்கு உழைக்கும் வகையிலும், பல்வேறு சிறப்பம்சங்களுடனும் இந்த தயாரிப்பு உள்ளதால் நல்ல வரவேற்பு உள்ளது” என தெரிவித்தார்.

​பல்வேறு துப்பாக்கிகளில் பயன்பாடு

கடந்த 14 ஆண்டுகளாக இதன் முதன்மைப் பகுதியான ஹோலோகிராம் தகடுகளை, பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் ஆயுதத் தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்கி வந்த இக்நிட்டா நிறுவனம், தற்போது முழு சாதனத்தையும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கிறது. இது ஏகே-47, ஏகே-203, எம்பி-5, சிக்சாயர் மற்றும் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்படும் உக்ரம் உள்ளிட்ட பல ரகத் துப்பாக்கிகளிலும் பொருத்திப் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

​அமெரிக்க சாதனங்களை விட 5 மடங்கு குறைந்த விலை

அமெரிக்க இறக்குமதி சாதனங்களை விட 5 மடங்கு குறைந்த விலையில் ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட் இங்கு கிடைக்கிறது. வெளிநாட்டுச் சாதனங்களுக்கு ரூ.2,000 மதிப்பிலான சிறப்பு பேட்டரிகள் தேவைப்படும் நிலையில், இதில் கடைகளில் சாதாரண ரூ.20-க்கு கிடைக்கும் ‘AAA’ பேட்டரியைப் பயன்படுத்தும் வகையில் உள்ளது.

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​நீடித்த உழைப்பு

அமெரிக்கத் தயாரிப்புகள் 6 மாதங்களில் மங்கிவிடும் சூழலில், இந்த உள்நாட்டுச் சாதனம் 14 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எந்தப் பாதிப்புமின்றிச் சிறப்பாக உழைக்கும். சியாச்சின் பனிப்பகுதியின் மைனஸ் 40 டிகிரி செல்சியஸ் உறைபனி முதல், பாலைவனத்தின் 85 டிகிரி செல்சியஸ் கடுமையான வெப்பம் வரை எந்தக் காலநிலையிலும் துல்லியமாக இயங்கும் திறன் கொண்டதாக ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட் உள்ளது இதன் தனிச்சிறப்பு என்கின்றனர் இதன் வடிவமைப்பாளர்கள்.

​அதிநவீன வசதி

துப்பாக்கியில் உள்ள குறிவைக்கும் கண்ணாடி உடைந்தால் கூட, விர்ச்சுவல் முறையில் இலக்கைத் துல்லியமாகக் காட்டும் தொழில்நுட்பம் ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. ​பாதுகாப்புத் துறையில் இந்தியாவின் தற்சார்புப் பயணத்திற்கு கோவையைச் சேர்ந்த இந்நிறுவனத்தின் கண்டுபிடிப்பு மிகப்பெரிய மைல்கல்லாக அமைந்துள்ளது என்று சொன்னால் மிகையாகாது.

TAGGED:

ARMY GUN
HOLOGRAPHIC GUN SIGHT
PRODUCT MANUFACTURED IN COIMBATORE
ஹோலோகிராபிக் வெப்பன் சைட்
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