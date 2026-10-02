தொடர் விடுமுறை எதிரொலி: திருவண்ணாமலையில் குவிந்த பக்தர்கள்- சிறப்பு ஏற்பாடுகள் என்ன?
பக்தர்கள் விரைந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கு கோயில் நிர்வாகம் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : October 2, 2026 at 6:36 PM IST
திருவண்ணாமலை: காந்தி ஜெயந்தி, வார இறுதி நாட்கள் என தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, திருவண்ணாமலையில் உள்ள அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது. நீண்ட நேரம் காத்திருந்து பக்தர்கள் அண்ணாமலையாரை தரிசனம் சென்றனர்.
உலகப்புகழ் பெற்ற திருவண்ணாமலையில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் பக்தர்களின் வருகை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டு மட்டுமின்றி ஆந்திரா, தெலங்கானா, கேரளம், கர்நாடகா போன்ற பல்வேறு மாநிலங்களில் இருந்தும், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் பக்தர்கள் அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு வருகை தந்து அண்ணாமலையார் மற்றும் உண்ணாமலையம்மனை சுவாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். அதுமட்டுமின்றி திரைப் பிரபலங்களும் இக்கோயிலுக்கு வருகை புரிகின்றனர்.
பக்தர்களுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள் என்னென்ன?
அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் விரைந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக திருக்கோயில் நிர்வாகம் பல்வேறு ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளது. பக்தர்களுக்காக க்யூ லைன் வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
பொது தரிசனத்திற்காக ராஜகோபுரம் (கிழக்கு கோபுரம்) வழியாக பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். இதேபோல். அம்மணி அம்மன் கோபுரம் (வடக்கு கோபுரம்) வழியாக, ரூபாய் 50 கட்டண தரிசனம் மேற்கொள்ளும் பக்தர்களுக்காக தனி வழித்தடம் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தரிசனம் முடித்த பக்தர்கள் கூட்டமாக ஒரே பகுதியில் நிற்காமல் வெளியேறுவதற்காகத் தனி வழியும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருக்கும் பக்தர்களின் சிரமத்தைக் குறைக்கும் வகையில் தேவையான இடங்களில் நிழற்பந்தல்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வெயிலில் பக்தர்கள் நிற்க வேண்டிய நிலை ஏற்படாமல் தரை விரிப்புகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
குறிப்பாக வயதானவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள், கர்ப்பிணிகள் மற்றும் கைக்குழந்தைகளுடன் வரும் பெண்கள் சிரமமின்றி தரிசனம் செய்வதற்காக தனிவரிசையும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த வசதிகளை மாவட்ட நிர்வாகமும் கோயில் நிர்வாகமும் ஆய்வு செய்துள்ளன.
பக்தர்கள் அதிகமாகக் கூடும் பகுதிகளில் தூய்மை பணியாளர்கள் மூலம் தொடர்ந்து சுத்தம் செய்யும் பணிகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. கூட்ட நெரிசல் ஏற்படும் பகுதிகளைக் கண்காணித்து, பக்தர்களை வரிசைப்படுத்தி அனுப்பும் பணியில் கோயில் பணியாளர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
திருக்கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களுக்காக குடிநீர் வசதிகள், கழிப்பறை வசதிகள் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. பக்தர்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு திருக்கோயில் நுழைவு பகுதிகளில் மருத்துவ வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
தொடர் விடுமுறை- அலைமோதிய பக்தர்களின் கூட்டம்
தற்போது தமிழ்நாட்டில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு காலாண்டு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்று (அக்.02) காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார விடுமுறை என தொடர் விடுமுறை என்பதால் இன்று அருள்மிகு அருணாசலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதியது.
குறிப்பாக, நீண்ட நேரம் வரிசையில் காத்திருந்து பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்யும் நிலை ஏற்பட்டது. விரைந்து சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகளை திருக்கோயில் நிர்வாகம் எடுக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.