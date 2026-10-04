தொடர் விடுமுறை முடிந்து நாளை பள்ளிகள் திறப்பு; திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் அலைமோதிய கூட்டம்
திருநெல்வேலி மத்திய பேருந்து நிலையத்திலும் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. சென்னை, கோயம்புத்தூர், பெங்களூரு போன்ற நகரங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளில் கூட்டம் அதிகமாகக் காணப்பட்டது.
Published : October 4, 2026 at 10:47 PM IST
திருநெல்வேலி: தொடர் விடுமுறை முடிந்து பள்ளிகள் நாளை திறக்கப்படவுள்ள நிலையில், திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் பயணிகளின் கூட்டம் அலைமோதியது. ரயில்களில் ஏற முண்டியடித்த பயணிகளால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு காலாண்டு விடுமுறை முடிந்து நாளை (அக்.05) மீண்டும் வழக்கம்போல் பள்ளிகள் திறக்கப்படவுள்ளதாலும், அக்.02- ஆம் தேதி காந்தி ஜெயந்தி மற்றும் வார விடுமுறை என தொடர் விடுமுறை காரணமாகவும், மீண்டும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு செல்வதற்கு பள்ளி, கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளும், பணியிடங்களுக்கு செல்வதற்காக பொதுமக்களும் திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் குவிந்தனர்.
இதனால் திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்தில் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. குறிப்பாக, ரயில்களில் பயணிகள் முண்டியடித்து ஏறியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. குறிப்பாக, நாகர்கோவில் வழியாக தாம்பரம் செல்லும் அந்தியோதயா ரயில், திருநெல்வேலி ரயில் நிலையத்திற்கு வந்தது. அப்போது அதில் ஏறுவதற்காக பயணிகள் தங்களது உடைமைகளுடன் முண்டியடித்து ஏறினர். ரயிலில் இடம் கிடைக்காத பயணிகள் கழிவறைகள் மட்டும் ரயில் பெட்டிகளின் படிக்கட்டுகளில் பயணிகள் அமர்ந்து சென்றனர்.
இந்த ரயில் சாதாரண கட்டணத்தில் இயக்கப்படுவதால், இந்த ரயிலில் பயணிக்க தென் மாவட்ட பயணிகள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். அந்தியோதயா ரயிலில் கூடுதல் பெட்டிகளை இணைத்து இயக்க வேண்டும் என்பதே ரயில் பயணிகளின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேபோல், திருநெல்வேலி மத்திய பேருந்து நிலையத்திலும் பயணிகள் கூட்டம் அலைமோதியது. சென்னை, கோயம்புத்தூர், பெங்களூரு போன்ற நகரங்களுக்கு செல்லும் பேருந்துகளில் கூட்டம் அதிகமாகக் காணப்பட்டது. பயணிகளின் தேவைக்கேற்ப தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகங்கள் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான மாவட்டங்களிலும் பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்களில் பயணிகளின் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது.
தொடர் விடுமுறை முடிந்து பொது போக்குவரத்து மட்டுமின்ற கார்கள், இருசக்கர வாகனங்கள் போன்றவற்றில் சென்னை திரும்பும் மக்களால் திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. அதேபோல், உளுந்தூர்பேட்டை சுங்கச்சாவடியில் 2 கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன. இதனால் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர்.