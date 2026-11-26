திருச்செந்தூரில் கனமழை - பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் திருச்செந்தூர், காயல்பட்டினம், குரும்பூர், நாசரேத் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் இடைவிடாது மழை பெய்து வருகிறது.
Published : November 26, 2026 at 7:52 AM IST
தூத்துக்குடி: கனமழை காரணமாக திருச்செந்தூர் வட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நேற்று (நவ.25) காலை முதலே வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. அவ்வப்போது மிதமான மழையும், பலத்த மழையும் பெய்து வந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து நேற்று இரவு 7 மணி முதல் தூத்துக்குடி மாநகரம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் விட்டுவிட்டு பலத்த மழை பெய்து வருகிறது.
மேலும், திருச்செந்தூர், காயல்பட்டினம், குரும்பூர், நாசரேத் உள்ளிட்ட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இரவு முழுவதும் இடைவிடாது மிதமானது முதல் கனமழையும் பெய்து வருகிறது. இதனால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது.
குறிப்பாக, பள்ளி வளாகங்களில் மழைநீர் தேங்கியுள்ளது. இதனால் பள்ளிக்கு வரும் மாணவர்களின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக திருச்செந்தூர் வட்டத்தில் உள்ள பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவித்து மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.