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ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் - அமைச்சர் ராஜ்குமார் உறுதி

காவிரி உபரி நீர் திட்டங்கள் குறித்த கோரிக்கைகள் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் என்று அமைச்சர் ராஜ்குமார் உறுதியளித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜ்குமார்
அமைச்சர் ராஜ்குமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 8:33 PM IST

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தருமபுரி: ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர் திட்டம் விரைவில் நிறைவேற்றப்படும் என்று வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ராஜ்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கலில் ஆண்டுதோறும் ஆடிப்பெருக்கு விழா தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மூன்று நாட்கள் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டிற்கான ஆடிப்பெருக்கு விழா இன்று (ஆகஸ்ட் 02) தொடங்கி ஆகஸ்ட் 4 ஆம் தேதி வரை நடைபெற உள்ளது.

இந்த ஆடிப்பெருக்கு விழாவை அமைச்சர் ராஜ்குமார் இன்று தொடங்கி வைத்தார். மேலும், பல்துறை பணி விளக்க கண்காட்சி அரங்குகள், தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறைகளின் மூலம் 6.98 கோடி ரூபாயில் முடிவுற்ற 22 பணிகளையும் திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து, 1,910 பயனாளிகளுக்கு அரசின் பல்வேறு துறைகள் சார்பில் 15.63 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான நலத்திட்ட உதவிகளையும் அமைச்சர் ராஜ்குமார் வழங்கினார்.

அதன் பின்னர் நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ராஜ்குமார், “இயற்கையைப் போற்றும் நமது தமிழர் பண்பாட்டின் முக்கியமான திருநாள் ஆடிப்பெருக்கு. நமது முன்னோர்கள் நீர் மேலாண்மையையும், விவசாயத்தையும் மதித்துப் பேணியுள்ளனர்.

இந்த ஆடிப்பெருக்கு திருவிழாவை 'தென்னிந்தியாவின் நயாகரா' என்று பெருமையுடன் அழைக்கப்படும் ஒகேனக்கலில் கொண்டாடுவது மிகவும் பெருமையாக உள்ளது.

தற்போது உள்ள தமிழ்நாடு அரசு மக்களின் நலனையே முதன்மையாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை சார்பில் பாதுகாப்பான வீடுகள், குடிநீர், சாலை வசதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு மேம்பாட்டுத் திட்டங்கள் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

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ஒகேனக்கல் கூட்டுக் குடிநீர்த் திட்டம் (Phase 2) மற்றும் காவிரி உபரி நீர் திட்டங்கள் குறித்த கோரிக்கைகள் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய்யின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. அத்திட்டங்கள் விரைந்து நிறைவேற்றப்படும். தருமபுரி மாவட்டத்தை அனைத்து துறைகளிலும் முதன்மை மாவட்டமாக மாற்ற வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து ஒகேனக்கலின் பிரதான அருவி, தொங்கு பாலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளை அமைச்சர் ராஜ்குமார், அதிகாரிகளுடன் சென்று பார்வையிட்டார். இந்த ஆடிப்பெருக்கு நிகழ்ச்சியில், தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன், மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அருண் கபிலன் உள்ளிட்ட பலர் கலந்துகொண்டனர்.

TAGGED:

HOGENAKKAL COMBINED WATER SCHEME
CAUVERY SURPLUS WATER SCHEMES
அமைச்சர் ராஜ்குமார்
MINISTER RAJKUMAR
MINISTER RAJKUMAR IN HOGENAKKAL

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