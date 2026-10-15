எச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட பெண், குழந்தைக்கு ரூ.37.50 லட்சம் கூடுதல் இழப்பீடு - அரசு வழக்கறிஞருக்கு நீதிமன்றம் பாராட்டு
ஏற்கனவே வழங்கிய ரூபாய் 2.50 லட்சம் போக மீதமுள்ள ரூபாய் 37.50 லட்சத்தில் 17.50 லட்சத்தை இரண்டு வாரத்திலும், ரூபாய் 20 லட்சத்தை நான்கு வாரத்திலும் வழங்க வேண்டும் என நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 15, 2026 at 10:47 PM IST
மதுரை: எச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் மற்றும் அவரது குழந்தைக்கு கூடுதலாக தலா ரூபாய் 20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்த அரசு தரப்புக்கு, உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு பாராட்டு தெரிவித்துள்ளது.
திருச்சியைச் சேர்ந்த இளம்பெண் ஒருவர், பிரசவத்துக்காக திருச்சி அரசு மகாத்மா காந்தி நினைவு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அப்போது, அவருக்கு ரத்தம் செலுத்தப்பட்டது. பின்னர் அவருக்கு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. அதைத் தொடர்ந்து பெண்ணுக்கும், அவரது குழந்தைக்கும் நடத்தப்பட்ட ரத்தப் பரிசோதனையில் எச்ஐவி தொற்று இருப்பது தெரியவந்தது. இதையடுத்து, பாதிக்கப்பட்ட தனக்கும், தனது குழந்தைக்கும் ரூபாய் 20 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கக்கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு இன்று (அக்.15) நீதிபதி சரவணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரருக்கு செலுத்தப்பட்ட ரத்தத்தைத் தானமாக வழங்கியவரிடம் ரத்த தானம் செய்யப்பட்டபோது மேற்கொண்ட பரிசோதனையில் அவருக்கு எச்ஐவி நோய்த்தொற்று இருப்பது கண்டறியப்படவில்லை. அந்த ரத்தத்தால் மனுதாரரும், அவரது குழந்தையும் எச்ஐவி தொற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இருப்பினும் ரத்தத்தில் 'விண்டோ பீரியட்' காலத்தில் இருக்கும் தொற்றுகளைக் கண்டறியும் அறிவியல் முறைகளோ அல்லது அமைப்போ இல்லை. இந்நிலையில் இழப்பீட்டு தொகையை தாமாக முன்வந்து உயர்த்துவது தொடர்பான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராயுமாறு கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் பரதன், கூடுதல் அரசு வழக்கறிஞர் பார்த்தீபன் ஆகியோருக்கு நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.
இதையடுத்து மனுதாரருக்கும், அவரது குழந்தைக்கும் சேர்த்து மொத்தமாக ரூபாய் 40 லட்சம் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என அரசு சார்பில் நீதிமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதை பதிவுச் செய்து கொண்ட நீதிபதி, ஏற்கனவே வழங்கிய ரூபாய் 2.50 லட்சம் போக மீதமுள்ள ரூபாய் 37.50 லட்சத்தில் 17.50 லட்சத்தை இரண்டு வாரத்திலும், ரூபாய் 20 லட்சத்தை நான்கு வாரத்திலும் வழங்கவும்
உத்தரவிட்டார்.
இந்த வழக்கில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கும், அவரது குழந்தைக்கும் கூடுதல் இழப்பீடு வழங்க அரசு சார்பில் ஆஜரான கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் மற்றும் அவருக்கு உதவியவர்கள் மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளை நீதிமன்றம் பாராட்டுகிறது எனக் குறிப்பிட்டு மனுவை முடித்து வைத்து உத்தரவிட்டார்.