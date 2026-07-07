ETV Bharat / state

ரூ.1,000 கோடி முதலீடு, 1,000 புதிய வேலைவாய்ப்புகள் | முதலமைச்சர் முன்னிலையில் ஹிட்டாச்சி நிறுவனம் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்

இந்த ஒப்பந்தம் மூலம் அடுத்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகளில் ஹிட்டாச்சி குழுமம் 1,000 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்யும். மேலும், 1,000 நபர்களுக்கு உயர்தர தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகள் அளிக்கப்படும்.

ரூ.1,000 கோடி முதலீடு, 1,000 வேலைவாய்ப்புகளை தரும் ஹிட்டாச்சி நிறுவனம்- முதல்வர் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
ரூ.1,000 கோடி முதலீடு, 1,000 வேலைவாய்ப்புகளை தரும் ஹிட்டாச்சி நிறுவனம்- முதல்வர் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 7, 2026 at 3:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் ஹிட்டாச்சி குழுமம், ரூ.1,000 கோடி முதலீடு செய்து, 1,000 நபர்களுக்கு உயர்தர தொழில்நுட்ப வேலைவாய்ப்புகளை அளித்திடும் வகையில் தமிழக அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.

ஹிட்டாச்சி குழுமம், உலகளாவிய ஃபார்ச்சூன் 500 (Global Fortune) நிறுவனங்களில் ஒன்றாக இருந்து வருகிறது. ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி இந்தியா லிமிடெட், ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆகிய நிறுவனங்கள் இக்குழுமத்தின் துணை நிறுவனங்கள் ஆகும்.

இதையும் படிங்க.. முதல்வர் விஜய்க்கு உயர் நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் - பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கு தேர்தல் வழக்குகளில் அதிரடி

இந்நிலையில், சென்னையை அடுத்த போரூரில் உள்ள ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி டெக்னாலஜி சர்வீசஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் விரிவாக்கம் மற்றும் செங்கல்பட்டில் உள்ள ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி இந்தியா நிறுவனத்தின் உற்பத்தி விரிவாக்கம் ஆகிய புதிய திட்டங்களுக்கு இன்று தமிழக அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் முன்னிலையில் தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை சார்பில் இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில், ஹிட்டாச்சி குழுமத்தின் 2 நிறுவனங்களின் விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்கு தமிழக அரசுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

இன்று மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் படி, ஹிட்டாச்சி குழுமம், ரூ.1,000 கோடி முதலீடு செய்யும். இந்த புதிய முதலீடு அடுத்த 3 முதல் 5 ஆண்டுகளில் இரு முக்கிய விரிவாக்கத் திட்டங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும். இதன் மூலம் 1,000 இளைஞர்களுக்கு அதி நவீன மற்றும் உயர்தர தொழில்நுட்ப வல்லுநர் வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

இதையும் படிங்க.. இபிஎஸ் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை புறக்கணித்த எம்எல்ஏக்கள் - அதிமுகவில் மீண்டும் விரிசல்?

இந்த நிகழ்வில், தமிழ்நாடு தொழில் துறை அமைச்சர் எஸ். கீர்த்தனா, தமிழ்நாடு அரசின் தலைமைச் செயலாளர் மு. சாய்குமார், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ச. விஜயகுமார், வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமைச் செயல் அலுவலர் தீபக் ஜேக்கப், ஹிட்டாச்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் வேணு நுகரி, ஹிட்டாச்சி இந்தியா நிறுவனத்தின் தலைமை வளர்ச்சி அலுவலர் கார்த்திக் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

TAGGED:

HITACHI GROUP
TVK GOVT CM VIJAY
INVESTMENT AND JOB CREATION
HITACHI INVESTMENT MOU IN TN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.