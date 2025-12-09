ETV Bharat / state

சென்னையில் கார் மோதி போக்குவரத்து போலீஸ் உயிரிழப்பு

போக்குவரத்து காவலர் கார் மோதி உயிரிழந்த வழக்கில் கார் ஓட்டுநர் மீது விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு ஓடுதல் பிரிவின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையம்
பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 9, 2025 at 3:57 PM IST

சென்னை: வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்த போக்குவரத்து காவலர் கார் மோதி உயிரிழந்த சம்பவத்தில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சென்னை மடிப்பாக்கம் பகுதியில் நேற்று நள்ளிரவு போக்குவரத்து காவலர் மேகநாதன் என்பவர் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தார். அப்போது அந்த வழியாக வேகமாக வந்த ஒரு காரை நிறுத்தி, சோதனையில் ஈடுபட முயன்றுள்ளார். அந்த காரை ஓட்டி வந்த சாய்ராம் என்பவர் மது போதையில் இருந்ததாக கூறப்படும் நிலையில், அவர் காரை நிறுத்தாமல் வேகமாக சென்று விட்டார்.

இதனைத் தொடர்ந்து, சாய்ராம் வந்த காரை காவலர் மேகநாதன் இரு சக்கர வாகனத்தில் துரத்திச் சென்றுள்ளார். அப்போது சாய்ராம் ஓட்டிச் சென்ற கார், காவலர் மேகநாதனின் இரு சக்கர் வாகனத்தில் மோதி சுமார் 20 மீட்டர் தூரம் இழுத்துச் சென்றுள்ளது. இதில் போக்குவரத்து காவலர் மேகநாதன் (35) சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். உடனடியாக தலைமைறைவான சாய்ராம், இன்று காலை காவல் துறை கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு போன் செய்து, தனது காரில் அடிபட்டு காவலர் மேகநாதன் உயிரிழந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.

உயிரிழந்த போக்குவரத்து போலீசார் மேகநாதன்
உயிரிழந்த போக்குவரத்து போலீஸ் மேகநாதன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மேலும் இன்று காலை பள்ளிக்கரணை காவல் நிலையத்திற்கு சென்ற சாய்ராம் நடந்த சம்பவத்தை கூறி சரண்டர் ஆகியுள்ளார்.

இதனைத் தொடர்ந்து கார் விபத்து ஏற்படுத்திய சாய்ராம் (32) என்பவரை கைது செய்து அவர் மீது விபத்து ஏற்படுத்தி விட்டு ஓடுதல் பிரிவின் கீழ் பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு காவல் துறையினர் வழக்குப் பதிவு செய்து, மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

