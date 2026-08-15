நாட்டுத் துப்பாக்கியை காட்டி பொதுமக்களை அச்சுறுத்திய சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி - மடக்கி பிடித்த போலீசார்
இசக்கிமுத்துவை கைது செய்ய முயன்றபோது போலீசாரை சுட்டு விடுவதாக மிரட்டல் விடுத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
Published : August 15, 2026 at 5:40 PM IST
திருநெல்வேலி: தாழையூத்து அருகே நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்களுடன் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் சுற்றித் திரிந்த சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
நெல்லை மாவட்டம் தாழையூத்து காவல் எல்லைக்குட்பட்ட மாடர்ன் ரைஸ் மில் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 14) போலீசார் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அப்பகுதியில் ஒருவர் நாட்டுத் துப்பாக்கியுடன் சுற்றித் திரிவதுடன், பொதுமக்களையும் சுட்டு விடுவதாக அச்சுறுத்திக் கொண்டிருப்பதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, அந்த இடத்திற்கு போலீசார் விரைந்து சென்று, அங்கு சந்தேகப்படும் படியாக நின்று கொண்டிருந்த அந்த நபரை மடக்கி பிடித்தனர். அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில் அவருடைய பெயர் இசக்கிமுத்து (எ) ராஜா என்பதும், அவர் 34 வயதானவர் என்பதும் தெரிய வந்தது. மேலும் இசக்கிமுத்து ராஜவல்லிபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதும், தாழையூத்து காவல் நிலையத்தில் அவர் ‘A’ வகை சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளி என்பதும் தெரியவந்தது.
பொதுமக்களை அச்சுறுத்திய குற்றத்திற்காக போலீசார் அவரை கைது செய்ய முயன்றபோது, தன்னை பிடிப்பதற்கு நெருங்கினால் சுட்டு கொன்று விடுவதாக போலீசாருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளார். ஒருவழியாக இசக்கிமுத்துவை மடக்கி பிடித்த போலீசார், அவரை பாதுகாப்பாக கட்டுப்படுத்தி கைது செய்தனர்.
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மேலும், அவரிடமிருந்து ஒரு நாட்டுத் துப்பாக்கி மற்றும் 5 தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. இச்சம்பவம் குறித்து தாழையூத்து காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, இசக்கிமுத்து (எ) ராஜா நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.