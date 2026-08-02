ஆவடி அருகே சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி வெட்டிப் படுகொலை
தொழில் போட்டி அல்லது முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்கிற கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : August 2, 2026 at 9:47 AM IST
சென்னை: ஆவடி அருகே சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆவடியை அடுத்த பொத்தூர் மாரியம்மன் கோவில் பகுதியை சேர்ந்தவர் சதீஷ் (38). சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளியான இவர், ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்து வந்துள்ளார். மேலும், இவருக்கு மீனா (35) என்ற மனைவியும், 11 மற்றும் 9 ஆம் வகுப்பு படிக்கும் இரண்டு மகள்களும் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், சதீஷ் தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தில் நேற்று (ஆகஸ்டு 1) மாலை பொத்தூர் பகுதியில் உள்ள ஆலமரம் பேருந்து நிறுத்தம் வழியாக சென்றுள்ளார். அப்போது அவரை வழிமறித்த மர்ம நபர்கள் சிலர், திடீரென கத்தி மற்றும் இரும்பு கம்பிகள் உள்ளிட்ட பயங்கர ஆயுதங்களால் சரமாரியாக தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சதீஷ், சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இந்த சம்பவத்தைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த அப்பகுதி பொதுமக்கள், உடனடியாக சம்பவம் குறித்து போலீஸாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ஆவடி காவல் துணை ஆணையர் மற்றும் ஆவடி டேங்க் ஃபேக்டரி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, சதீஷின் உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
சதீஷுக்கு தொழில் ரீதியாக சிலருடன் முன்விரோதம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. மேலும், அவர் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் வழக்குகள் நிலுவையில் இருப்பதாகவும் போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.
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இதனால், தொழில் போட்டி அல்லது முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடந்ததா? அல்லது வேறு ஏதேனும் காரணம் உள்ளதா? என்கிற கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். மேலும், சம்பவம் நடைபெற்ற பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களின் காட்சிகளை கைப்பற்றி, கொலையாளிகளை அடையாளம் காணும் பணியிலும் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஆள்நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கக் கூடிய பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுக் கொண்டிருந்தவரை வழிமறித்த மர்ம நபர்கள் கொடூரமாக வெட்டிப் படுகொலை செய்த சம்பவம் ஆவடி பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.