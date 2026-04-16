EXCLUSIVE | உத்திரமேரூரின் சிறப்பை பறைசாற்றும் குடவோலை தேர்தல் முறை: இன்றைய நவீன தேர்தல் எப்படி இருக்கிறது?
சோழர்கள் காலத்தில் கிராம சபை உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க பின்பற்றப்பட்ட குடவோலை முறை மற்றும் தற்போதுள்ள நவீன தேர்தல் முறை குறித்த ஓர் சிறப்பு தொகுப்பு.
Published : April 16, 2026 at 9:41 PM IST
BY சுபாஷ் தயாளன்
காஞ்சிபுரம்: மின்னணு இயந்திரத்தின் மூலம் வாக்குப்பதிவு, நாம் யாருக்கு வாக்குப்பதிவு செய்கிறோம் என்பதை வாக்காளர் ரகசியமாக அறியும் வசதி என்று இன்றைய தொழில்நுட்ப உலகில் தேர்தல் நடைமுறை எங்கோ போய்விட்டது. தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் வேட்பு மனு தாக்கலின்போது தங்களின் சொத்து விவரங்கள், குற்றப் பின்னணி குறித்த தகவல்களை எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவிக்க வேண்டும், தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளபோது பொதுமக்கள் குறிப்பிட்ட மதிப்புக்கு அதிகமான பணத்தையோ, தங்கம் உள்ளிட்ட பொருள்களையோ உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளையும் தேர்தல் ஆணையம் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் விதித்து வருகிறது.
ஆனால் அதுவே நவீனம் மற்றும் தொழில்நுட்ப வசதிகளே இல்லாத காலகட்டத்தில் தேர்தல் எப்படி நடந்திருக்கும்? நினைத்து பார்க்கும்போது வியப்பாக இருக்கிறதல்லவா? அதிலும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழ்நாட்டில் தேர்தல் நடந்திருக்கிறது என்றால் நம்பமுடிகிறதா? ஆம், தமிழ்நாட்டின் அரசியல் வரலாற்றில் தனித்துவமான இடத்தை பெற்றிருக்கிற காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் உத்தரமேரூரில் அப்போதே தேர்தல் நடந்திருக்கிறது. அதற்கு பெயர்தான் 'குடவோலை முறை'.
சோழர் ஆட்சிக்காலத்தில் குடவோலை முறை தேர்தல்
கி.பி 10 -ம் நூற்றாண்டில் உத்திரமேரூரை பராந்தக சோழன் என்ற மன்னன் ஆட்சி புரிந்தான். அப்போது குடவோலை முறை மூலம் தேர்தல் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது வேட்பாளர்களின் பெயர்கள் ஓலை சீட்டுகளில் எழுதப்பட்டு ஒரு குடத்திற்குள் போடப்படும். அந்த ஓலைகளை சிறுவர்கள் எடுப்பார்கள். யார் அதிக வாக்குகள் பெறுகிறார்களோ அவர்கள் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவர். இதுதான் குடவோலை முறை.
இந்த குடவோலை முறை குறித்து உத்திரமேரூரில் அமைந்துள்ள வைகுண்ட பெருமாள் கோயிலில் தெளிவான கல்வெட்டுகளாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து அறிந்துகொள்ள ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகக் குழு உத்திரமேரூருக்கு பயணித்தது. அங்கு வைகுண்ட பெருமாள் கோயில் சுற்றுச்சுவர், மண்டப கற்கள் முழுவதும் குடவோலை முறை குறித்து விளக்கப்பட்டிருக்கிறது.
தற்போதுள்ள ஜனநாயக முறையில் சட்டப்படி தகுதிபெற்ற எந்த நபரும் தேர்தலில் வேட்பாளராக நிற்க முடியும். ஆனால் குடவோலை முறையில் மக்கள் பிரதிநிதிகளாக நிற்கும் வேட்பாளர்களுக்கு கடுமையான தகுதி, நிபந்தனைகள் விதிக்கப்பட்டு இருந்தன.
வயது வரம்பு, சொத்து நிலை, வரி செலுத்துதல், கல்வி அறிவு, ஒழுக்க நெறி போன்ற பல நிபந்தனைகளின் அடிப்படைகளில் மட்டுமே தேர்தலில் போட்டியிட ஒருவர் அனுமதிக்கப்பட்டார். மேலும் தவறு செய்தவர்கள் மற்றும் அவர்களது ரத்த உறவினர்களுக்கு கூட போட்டியிட தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது. அந்த கால ஆட்சி நிர்வாகத்தில் நேர்மை மற்றும் தகுதிக்கு அளிக்கப்பட்ட முக்கியத்துவத்தை அந்த கல்வெட்டுகள் நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றன.
உலகமே வியந்து பார்த்த உத்திரமேரூர்
இந்த கல்வெட்டுகள் குறித்து உத்திரமேரூர் வரலாற்று ஆய்வு மையத் தலைவர் கொற்றை ஆதவன் ஈடிவி பாரத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டியளித்தார்.
அப்போது அவர், “பல்லவர்கள் மற்றும் சோழர் கால ஆட்சியில் இந்த உத்திரமேரூர் சிறப்பாக விளங்கியது. ஆனாலும் உலகமே வியந்து பார்த்த மற்றும் புகழ்ந்து பேசியது என்னவோ, இங்கு நடைபெற்ற குடவோலை தேர்தல் முறையைத்தான்.
தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் இந்த குடவோலை முறை குறித்து தகவல்கள் இருந்தாலும் உத்திரமேரூர் பகுதியில் மட்டும் தான் வேட்பாளர் யார்? வேட்பாளரின் தகுதி என்ன? அவர்களை எப்படி தேர்ந்தெடுத்தார்கள்? அவர்களின் சொத்து மதிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும்? அவர்களின் ஒழுக்க நெறி எப்படி இருக்க வேண்டும்? அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் என்னென்ன? போன்றவை குறித்து விரிவான தகவல்கள் கல்வெட்டுகளாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.
உத்திரமேரூரில் நடைமுறையில் இருந்த இந்த குடவோலை தேர்தல் முறையானது முதலாம் பராந்தக சோழன் ஆட்சிக் காலத்தைச் சேர்ந்தவை என கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றன. இந்த வைகுண்ட பெருமாள் கோயிலின் நான்கு பக்கங்களில் மூன்று பக்க சுவர் முழுவதும் கல்வெட்டுகள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன.
சோழர்கள் ஆட்சி காலத்தில் உத்திரமேரூர் பகுதி 30 குடும்புகளாக (வார்டு) பிரிக்கப்பட்டு, அவற்றுக்கான வேட்பாளர்களை குடவோலை முறையில் இந்த மகா மண்டப சபையில் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். அவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் வருடாந்திர குழுவினராகவும், ஏரி வாரிய உறுப்பினராகவும், தோட்ட வாரிய உறுப்பினராகவும் செயல்பட்டுள்ளனர்.
குடவோலை முறையில் போட்டியிடுவோருக்கான விதிமுறைகள்
- குடவோலை முறையில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள் 35 வயது முதல் 70 வயது வரை இருக்க வேண்டும்.
- தனது சொந்த மனையில் வீடு கட்டி இருக்க வேண்டும்.
- அரசுக்கு வரி கட்டியிருக்க வேண்டும்.
- குறைந்தபட்சம் ஆறு ஏக்கர் நிலம் வைத்திருக்க வேண்டும்.
- வேதம் அறிந்திருக்க வேண்டும். அதை மற்றவர்களுக்கு கற்றுத் தருபவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
- ஒழுக்கம் உடையவராக இருக்க வேண்டும்.
- ஒரு நபர் தனது வாழ்நாளில் 3 முறை மட்டுமே தேர்தலில் போட்டியிட முடியும்.
ஆகிய நிபந்தனைகள் இருந்ததாகவும் கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றன.
மேலும் தவறு செய்தவர்கள், உண்ணக்கூடாத பொருட்களை உண்ணும் நபர்கள், தவறான கணக்கு காண்பித்தவர்கள், அவர்களின் ரத்த உறவுகள் யாரும் இந்த தேர்தலில் போட்டியிட முடியாது எனவும் கல்வெட்டில் தெளிவாக குறிப்பிட்டுள்ளது” என்று கொற்றை வேந்தன் தெரிவித்தார்.
இதுபோன்ற விதிமுறைகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள், அந்த காலத்தில் மக்களாட்சி நிர்வாகம் எவ்வளவு ஒழுக்கமாகவும், கண்ணியமாகவும் நடந்திருக்கிறது என்பதை நமக்கு எடுத்துக் காட்டுகின்றன. காலப்போக்கில் குடவோலை முறை மாறி, காகித வாக்குச்சீட்டு முறை என்றானது. பின்னர் அதுவும் மாறி தற்போது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலம் தேர்தல் நடைபெறும் அளவிற்கு தொழில்நுட்பங்கள் வளர்ந்திருக்கின்றன.
தற்போதைய நவீன காலதேர்தல்
இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் தேர்தல் ஆணையம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடனும் கண்காணிப்புகளுடனும் தேர்தலை நடத்தி வருகிறது. வாக்காளர்கள் அடையாள அட்டையுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து ரகசியமாக வாக்குகளை பதிவு செய்கிறார்கள். தேர்தல் முழுவதும் கண்காணிப்பு பாதுகாப்பு விதிமுறைகளுடன் நடைபெறுகிறது.
மேலும் தேர்தல் நேரத்தில் பணப்பட்டுவாடா, குற்ற பின்னணி, பொய் வாக்குறுதிகள் போன்ற குற்றசாட்டுகள் இந்த கால அரசியலில் வாடிக்கையான ஒன்றாகவிட்டது. ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மக்களால் மக்களுக்காக நடத்தப்பட்ட குடவோலை ஆட்சிமுறையானது இன்றும் உத்திரமேரூரின் சிறப்பாக பேசப்படுகிறது.