‘பரங்குன்று’ என்ற திருப்பரங்குன்றம்: மத நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழும் ஸ்தலத்தின் வரலாறும், சர்ச்சையும்
Published : December 6, 2025 at 12:25 PM IST
மதுரை: திருகார்த்திகை அன்று திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் இந்து அமைப்புகளுக்கும், தமிழக அரசுக்குமான சட்டப் போராட்டம் ஒருபுறம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க, காவல் துறைக்கும் இந்து அமைப்புகளுக்கும் இடையேயான மோதல், ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் என்று கார்த்திகை தீபத்திருநாளில் திருப்பரங்குன்றம் பகுதி அனலாய் கொதித்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஆனாலும் கூட எந்தவித சலனமும் இன்றி எப்போதும்போல தொடர்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது திருப்பரங்குன்றம். அங்கு வாழும் மக்களும் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு் திரும்பிவிட்டனர். பிறகு ஏன் இந்த போராட்டம், ஆர்ப்பாட்டம்? அப்படி என்னதான் பிரச்சனை இந்த பரங்குன்று பகுதியில்? ஒரு பார்வை.
அறுபடைவீடுகளில் முதல் வீடு
தமிழ் கடவுள் என்ற அடையாளத்தோடு தமிழர்களால் வணங்கப்படுகிற தெய்வம் தான் முருகப் பெருமான். முதற்படை வீடான திருப்பரங்குன்றம் உள்ளிட்ட திருச்செந்தூர், பழனி, சுவாமிமலை, திருத்தணி, பழமுதிர்ச்சோலை என குறிப்பிடப்படும் இத்தலங்கள் அனைத்தும் முருகனின் அறுபடை வீடுகளாகும்.
மதுரையில் இருந்து சுமார் எட்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் மதுரை-விருதுநகர் சாலையில் அமைந்துள்ளது இத்திருத்தலம். சங்க இலக்கியங்கள் பலவற்றில் 'பரங்குன்று' என்ற பெயரால் அழைக்கப்படுகிறது. கி.பி.10 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்புவரை சிவனுக்குரிய தலமாக அறியப்பட்டிருந்த திருப்பரங்குன்றம், பிறகு தான் முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டது. பாண்டிய நாட்டின் குடைவரை கோயில் அடையாளங்களில் இக்கோயில் முக்கியமானது. பாண்டிய மன்னர்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த கோயில் விஜயநகர மன்னர்களால் விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டது.
சுமார் 300 மீட்டர் உயரம் கொண்ட திருப்பரங்குன்றம் மலை 3 அடுக்குகளை கொண்டுள்ளது. இங்கு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட ஜைன சமயத்தைச் சேர்ந்த முனிவர்கள் படுக்கைகள் அமைத்து கல்வி, மருத்துவம், ஆன்மிக பணிகள் போன்றவற்றை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதுகுறித்த விவரங்கள் இந்த மலையின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கல்வெட்டுகள் மூலம் தெரிய வருகிறது.
பல்சமய ஆன்மிக திருத்தலம்
குறிப்பாக மலையின் பக்கவாட்டு சரிவில் உள்ள ஒரு இயற்கையான குகைத்தளத்தில் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழ் கல்வெட்டு எழுத்துகள் காணப்படுகின்றன. மலையேறும் பாதையில் உள்ள பழனி ஆண்டவர் கோயிலின் பின்புறம் ஜைன சமயத்தின் தீர்த்தங்கரர் சிலைகள் பாறையிலேயே செதுக்கப்பட்டு, அதன்கீழ் தமிழ் வட்டெழுத்து குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன.
அதேபோன்று மலையின் தென்புற பகுதியில் காசி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு செல்லும் வழியில் மேற்புறம் தீர்த்தங்கரர் சிலைகளும், வட்டெழுத்து கல்வெட்டுகளும் காணப்படுகின்றன. மலையை குடைந்து உருவாக்கப்பட்ட முருகன் கோயில், மலைப்பாதையில் அமைந்துள்ள பழனி ஆண்டவர் திருக்கோயில், மலை மேல் அமைந்துள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில், மலையின் தென்புற உச்சியில் காசி விசுவநாதர் கோயில், மலையின் தென்புறத்தில் உமையாண்டவர் கோயில், மலையின் நடுப்பகுதியில் பள்ளிவாசல் என பல்சமய ஆன்மிகத்தின் திருத்தலமாக இந்த மலை விளங்கி வருகிறது.
விளக்குத்தூண் எங்கு அமைந்திருக்கிறது?
திருப்பரங்குன்றம் கோயிலின் கருவறையிலிருந்து சரியாக நேர் மேலே அமைந்துள்ளது உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில். இந்த இடத்தில்தான் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் சார்பாக ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலில் இருந்து சற்றேறக்குறைய 200 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது ஹஜ்ரத் சுல்தான் சிக்கந்தர் பாதுஷா அவுலியா தர்கா. டில்லி சுல்தான்கள் மதுரையை ஆண்ட காலத்தில் கிபி 14ஆம் நூற்றாண்டில் இந்த பள்ளிவாசல் கட்டப்பட்டிருக்கலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.
தர்கா அமைந்துள்ள இடத்திலிருந்து சுமார் 300 அடி தூரத்தில், மலையின் மேற்கு புற சரிவை ஒட்டி அமைந்துள்ளது ஒரு கல்தூண். இந்த தூணைதான் ‘விளக்குத்தூண்’ என இந்துத்துவ அமைப்புகள் குறிப்பிட்டு அந்த இடத்தில் தீபம் ஏற்றப்பட வேண்டும் என கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றன.
அளவைக்கல்தான் தீபத்தூணாக மாறியதா?
அக்குறிப்பிட்ட கல்தூணானது கடந்த 1802 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர் காலத்தில் இந்தியா முழுவதும் Great Trigonometrical Survey மேற்கொள்ளப்பட்டபோது அமைக்கப்பட்டது என தொல்லியல் துறை தரப்பில் கூறப்படுகிறது. அப்போது நாடு முழுவதும் உள்ள பல்வேறு மலைப்பகுதிகளில் இதுபோன்ற சர்வே கற்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது தான் தற்போது தீபத்தூண் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த அளவைக் கல்.
காரணம், மலையின் மூன்றாவது அடுக்கின் உச்சியில் அமைக்கப்பட்ட இந்த தூணிலிருந்து மதுரை நகர்ப்புறம், நாகமலை, யானைமலை, பாலமேடு மலை உள்ளிட்ட பகுதிகளை 360 டிகிரியில் காண முடியும். மதுரைக்கான வரைபடத்தை உருவாக்குவதற்கு வெள்ளையர்கள் குறிப்பிட்ட இந்த இடத்தை பயன்படுத்தி இருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்கின்றனர் மூத்த தொல்லியல் அலுவலர்கள்.
“சுமார் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதுபோன்ற மலைப்பகுதிகளில் வாழ்ந்த துறவிகள், வானிலை கணிப்புகளையும் மேற்கொண்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவர்களைத் தான் கணியர்கள், ஆசீவகர்கள் என்று தமிழ் இலக்கியங்கள் அழைக்கின்றன. உயரமான ஒரு இடத்திலிருந்து குறிப்பாக 360 டிகிரியில் மொத்த பகுதியையும் காண்பதற்கு இதுபோன்ற மலைகளைத்தான் அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்து சூரிய, சந்திர, நட்சத்திர நகர்வுகள் குறித்து அறிந்து கொண்டனர்” என்கிறார் தொல்லியல் ஆய்வாளர் பாலபாரதி.
தீபத்தூண் விவகாரம்
இப்போது தீபத்தூண் (விளக்குத்தூண்) விவகாரத்திற்கு வருவோம். திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோயிலில் தலைமை பட்டராக உள்ள ராஜா பட்டர் கூறுகையில், “பொதுவாக மூல ஸ்தானத்திலிருந்து (கருவறை) நேர் உச்சியில் உள்ள இடத்தில்தான் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது நடைமுறை. அந்த அடிப்படையில் முருகக்கடவுள் உள்ள மூல ஸ்தானத்தில் இருந்து நேர் உச்சியில் உள்ள உச்சிப்பிள்ளையார் கோயிலில் தீபம் ஏற்றுகின்ற நடைமுறை நீண்ட காலமாகவே உள்ளது. மலையின் வேறு எந்த பகுதியிலும் இதுபோன்று விளக்கேற்றிய நடைமுறை கிடையாது” என்கிறார்.
இதுகுறித்து திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது உள்ள சிக்கந்தர் தர்கா தரப்பில் கூறும்போது, “தர்காவிலிருந்து சுமார் 300 அடி தொலைவில் அமைந்துள்ள குறிப்பிட்ட தூணில் தீபம் ஏற்றுவது குறித்து எங்களுக்கு எந்தவித ஆட்சேபனையும் கிடையாது. இந்த மலை சமய நல்லிணக்கத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக உள்ளது. ஆகையால் அதற்கு எந்தவித பாதிப்பும் நேரக்கூடாது என்பதுதான் எங்களது வேண்டுகோள்” என்கின்றனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையை பொறுத்தவரை ஜைன, சைவ, இஸ்லாமிய அடையாளங்களோடு எந்தவித வேறுபாடும் இன்றி திகழ்கிறது. இந்துத்துவ அமைப்புகளால் தற்போது நிகழ்ந்து வரும் போராட்டங்கள் திருப்பரங்குன்றம் மக்களை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை என்பதுதான் ஆச்சரியம். இந்து - இஸ்லாம் என்ற பாகுபாடின்றி இங்குள்ள அனைத்து சமூக மக்களும் ஒருவருக்கொருவர் ஒற்றுமையோடு அன்பு பாராட்டி வாழ்ந்து வருகின்றனர் என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை.