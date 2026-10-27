அன்று வேலூர்...இன்று தேனி...சிறைச்சாலைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பும் சம்பவங்கள் உணர்த்தும் பாடம் என்ன?
தேக்கம்பட்டி கிளை சிறைச்சாலையிலிருந்து நேற்று இரவு 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்றதைப் போன்று சிறைக்குள் சுமார் 153 அடி நீளத்திற்கு சுரங்கம் அமைத்து 43 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற வரலாறும் தமிழகத்திற்கு உண்டு.
Published : October 27, 2026 at 7:03 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 7:29 PM IST
-BY இரா.சிவக்குமார்
தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டி கிளை சிறைச்சாலையிலிருந்து நேற்றிரவு 17 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதேபோன்று, சிறைக்குள் சுமார் 153 அடி நீளத்திற்கு சுரங்கம் அமைத்து 43 கைதிகள் தப்பிச் சென்ற வரலாறும் தமிழகத்திற்கு உண்டு.
அதிக சிறைச்சாலைகள் கொண்ட இரண்டாவது மாநிலம்
சென்னை புழல், கோயம்புத்தூர், மதுரை, பாளையங்கோட்டை, திருச்சி, வேலூர், சேலம் மற்றும் கடலூரில் மத்திய சிறைச்சாலைகளும், பிற மாவட்டங்களில் கிளை சிறைச்சாலைகளும் என இந்தியாவிலேயே ராஜஸ்தான் மாநிலத்திற்கு அடுத்தபடியாக சிறைகள் அதிகம் உள்ள மாநிலம் தமிழ்நாடு தான்.
தமிழகம் முழுவதும் 142 சிறைச்சாலைகள் உள்ள நிலையில், இவற்றில் 24 ஆயிரத்து 513 பேரை சிறை வைக்கும் அளவுக்கு இட வசதி உள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கிளைச்சிறைகளின் எண்ணிக்கை மட்டும் 106. சிறைத்துறை அண்மையில் வெளியிட்டுள்ள புள்ளிவிபரங்களின் அடிப்படையில், கிளைச்சிறைகளில் மட்டும் 1904 கைதிகள் உள்ளனர்.
பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ள தேக்கம்பட்டி சிறைச்சாலை
அது போன்ற ஒரு சிறைதான் தேனி மாவட்டம் தேக்கம்பட்டியில் அமைந்துள்ள கிளைச்சிறை. இதிலிருந்த கைதிகளில் 17 பேர் நேற்று இரவு சிறைக்காவலர்களைத் தாக்கிவிட்டு தப்பியோடிய சம்பவம் தற்போது தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதுமட்டுமன்றி சிறையில் நிலவும் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்தும் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. சிறைகள், தடுப்பு முகாம்கள், சிறார் பாதுகாப்பு மையங்கள் போன்றவற்றிலிருந்து கைதிகள் தப்பியோடிய பரபரப்பு சம்பவர்கள் இதற்கு முன்னும் தமிழகத்தில் நிகழ்ந்துள்ளன.
தப்பி சென்றவர்களில் 13 பேர் இதுவரை கைது
தேக்கம்பட்டி கிளைச்சிறையில் நேற்று இரவு 10.30 மணியளவில் கைதி ஒருவருக்கு வலிப்பு ஏற்பட்டதாகக் கூறி மற்ற கைதிகள் சிறையில் பணியிலிருந்த காவலர்களை உதவிக்கு அழைத்துள்ளனர். அதற்காகச் சென்ற சிறைக்காவலர்களை கைதிகள் தாக்கிவிட்டு கைதிகள் தப்பி ஓடியதாகவும், தாக்குதலுக்கு ஆளான காவலர் தங்கப்பாண்டி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளன. தற்போது வரை 13 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை தரப்பு தெரிவித்துள்ளது.
அன்று வேலூர்...இன்று தேனி...சிறைச்சாலைகளில் இருந்து கைதிகள் தப்பும் சம்பவங்கள் உணர்த்தும் பாடம் என்ன? #Jailbreak | #TheniJailbreak | #PrisonReform | #Vellore1995 | #PrisonSecurity | #PoliceProtocol | #TamilNaduPolice | #ETVBharatTamilNadu Read More : https://t.co/uUOxoYkxi0 https://t.co/uncuzWJ0bJ— ETV Bharat Tamil Nadu (@ETVBharatTN) October 27, 2026
சிறையில் இருந்து தப்பிய ரவுடி ஆட்டோ சங்கர்
கடந்த 1990-ஆம் ஆண்டு சென்னையைக் கலக்கிய ஆட்டோ சங்கர் எனும் ரவுடி, சென்னை மத்திய சிறையிலிருந்து தான் உள்ளிட்ட 5 கைதிகளோடு தப்பியோடிய சம்பவம் அப்போது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. காவல்துறையின் தீவிர தேடுதல் வேட்டை காரணமாக தப்பி ஓடிய ஆட்டோ சங்கர் பின்னர் ஒடிசா மாநிலத்தில் பதுங்கியிருந்தபோது கைது செய்யப்பட்டார்.
அதே போன்று கடந்த 1991-ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 15ஆம் தேதி நள்ளிரவில் வேலூர் மத்திய சிறையின் 6ஆவது பிளாக்கிலிருந்த ஆயுள் தண்டனைக் கைதிகள் 8 பேர் மேற்கூரையின் ஓடுகளை அகற்றி, சிறையின் சுற்றுச்சுவரில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த ஏணி போன்ற அமைப்பை பயன்படுத்தி தப்பி ஓடினர்.
வேலூர் கோட்டையில் சுரங்கம் தோண்டி தப்பிய கைதிகள்
1995-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 27-ஆம் தேதி சென்னை மத்திய சிறையில் தடா சட்டத்தின் கீழ் அடைக்கப்பட்டிருந்த 9 கைதிகள் தப்பிச் சென்றனர். விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பினரோடு தொடர்பில் இருந்தவர்கள் எனும் குற்றச்சாட்டின் கீழ் அவர்கள் தண்டனை பெற்றிருந்தனர். அதற்குப் பிறகு 1995-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 14-ஆம் தேதி இரவு வேலூர் கோட்டை திப்பு மகாலின் உள்ளே தடுப்புக் காவலில் இருந்த 43 பேர் தப்பிச் சென்ற சம்பவம் தான் மிகப் பெரும் எண்ணிக்கையில் கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவமாகும்.
சிறைக்குள்ளிலிருந்து வெளிப்புறம் வரை 153 அடிக்கு பூமிக்கு அடியில் சுரங்கம் அமைத்து தப்பிச் சென்றனர். விடுதலைப்புலிகள் அமைப்பினரோடு தொடர்பு கொண்டிருந்தவர்கள் என்ற அடிப்படையில் இவர்கள் தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அரசினர் பாதுகாப்பு இல்ல சிறார்களும் விதிவிலக்கல்ல
கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 27ஆம் தேதி வேலூர் அரசினர் பாதுகாப்பு இல்லத்தில் இருந்த 7 சிறார்கள் கழிவறை ஜன்னல் வழியாக தப்பிச் சென்றனர். மேலும் 2023-ஆம் ஆண்டு கோவையில் சிறைத்துறை நடத்தும் பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தில் பணிபுரிந்த தண்டனைக் கைதி ஒருவர் காணாமல் போனார். இச்சம்பவமும் அப்போது பரபரப்பாகப் பேசப்பட்டது.
"காவலர் எண்ணிக்கை போதுமான அளவில் இல்லை"
அதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது நடைபெற்ற தேக்கம்பட்டி கிளைச் சிறை சம்பவமும் பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்புகின்றன. இதுகுறித்து தமிழகத்தில் தேனி, மதுரை, நெல்லை உள்ளிட்ட பல்வேறு சிறைகளில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்ற பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத உயர் சிறைத்துறை அலுவலர் ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திடம் மேம்படுத்த வேண்டிய பல்வேறு பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்துப் பேசினார்.
அப்போது அவர், "தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு சிறைகளில் காவலர்கள் போதுமான எண்ணிக்கையில் இல்லை என்பதுதான் இந்நிகழ்வின் மிக முக்கிய வெளிப்பாடு. சிறைத்துறை சார்ந்த உயர் அதிகாரிகளின் திடீர் வருகை, கண்காணிப்புகள், சிறைச்சாலை அதிரடி சோதனைகள் அடிக்கடி நடைபெற வேண்டும். தற்போது இவையெல்லாம் குறைந்திருப்பதாக உணர்கிறேன். அப்போதுதான் பணியில் இருக்கின்ற காவலர்கள் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள் எப்போதும் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் பணியாற்றுவர்.
"சிறைச்சாலைகளுக்குள் உளவுப் பிரிவு"
மதுரையில் உள்ளது போன்று மத்திய சிறைச்சாலைகளின் சுவரை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள மரங்களின் உட்புறக் கிளைகளை வெட்டி தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும். நான் மதுரையில் பணியாற்றியபோது இதுபோன்ற நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தேன். சிறைக்குள் அடைபட்டிருக்கும் கைதிகளை அதிகப்படியான சிந்தனைக்கு ஆட்படுத்தவே கூடாது. ஒவ்வொரு கைதியையும் தொடர்ந்து கண்காணிப்பது எவ்வளவு அவசியமோ, அவனை சரியான முறையில் வேலை வாங்குவதும் முக்கியம்.
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அப்போது தான் அவன் சிந்திப்பதற்கான அவகாசமே இருக்காது. காவலரைக் காட்டிலும் கைதி மிகக் கூர்மையாகச் சிந்திப்பான். அதேபோன்று சிறைச்சாலைகளுக்கு உள்ளேயே இயங்கக்கூடிய உளவுப் பிரிவு மிக மிக அவசியம். அப்போதுதான் கைதிகளின் எண்ண ஓட்டங்களை உணர முடியும். நான்கு பேர் ஒன்றாக உட்கார்ந்து பேசுகிறார்கள் என்றால் அதனை இடைமறித்து, அச்சேர்க்கையைப் பிரிப்பது மிக முக்கியம். அதேபோன்று அவர்களை வெவ்வேறு அறைகளில் அடைத்து அந்த சேர்க்கையை முறித்துவிட வேண்டும். 'மூவிங் பாரா' என்பதை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
"காவலர்களின் பாதுகாப்பும் முக்கியம்"
உள்ளே இருக்கும் கைதிக்கு ஏதேனும் ஒன்று என்றால், உடனடியாக அச்சமயம் பணியில் இருக்கும் அனைத்துக் காவலர்களும் உடன் செல்ல வேண்டும். சிறைக்கதவைத் திறந்து உள்ளே செல்லும் போது, திட்டமிட்டு பின்னாலிருந்து தாக்குதல் நடைபெறக்கூடும். அச்சமயம், நம்மோடு வருகின்ற காவலர்களின் கண்காணிப்பும், கூட்டணியும் மிக மிக அவசியம். காவலர் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தினால் மட்டும்தான் இதுபோன்ற சிக்கல்களைக் களைய முடியும். என் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் நான் முன் வைத்துள்ள ஆலோசனைகளையும் நமது சிறைத்துறை கடைப்பிடித்தால் சிறப்பாக இருக்கும்' என்றார்.
வெறும் வரலாற்று பதிவுகள் அல்ல... ஒவ்வொன்றும் பாடங்கள்
கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த சிறைத் தப்புதல் சம்பவங்கள் வெறும் வரலாற்றுப் பதிவுகளாக முடிந்துவிடாமல், அவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் பாடங்கள் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளில் உரிய மாற்றங்களாக அமையுமா? என்பதே தற்போது எழுந்துள்ள முக்கியக் கேள்வி.