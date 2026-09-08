ஒரே வேட்பாளருக்கு ஆதரவு அளித்த திமுக, அதிமுக; தமிழக இடைத்தேர்தல்களின் வரலாறு என்ன?
கடந்த 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து அதிமுகவும், திமுகவும் ஒரே நேரத்தில் விலக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், இரு தொகுதிகளுக்கு நடைபெறும் இந்த இடைத்தேர்தல் இரு கட்சிகளுக்கும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
Published : September 8, 2026 at 8:18 PM IST
By - சுதாகர் பழனிவேல்
கடந்த இரண்டு மாதமாக தமிழக அரசியலில் பெரிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருந்த சஸ்பென்ஸுக்கு விடை கொடுத்திருக்கிறது இந்திய தேர்தல் ஆணையம்.
அடுத்தடுத்து ராஜிநாமா; காலியான 7 தொகுதிகள்
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு வெளியான சில நாட்களில் இரண்டு (பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு) தொகுதிகளில் வென்றதன் காரணமாக, திருச்சி கிழக்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை முதலமைச்சர் விஜய் ராஜிநாமா செய்தார். இதனால் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி காலியானதாக அறிவிக்கப்பட்டது.
இதனால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவு வெளியான பரபரப்பு அடங்குவதற்குள், திருச்சி கிழக்கு தொகுதிக்கு எப்போது இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வெளியாகும்? மீண்டும் தவெக வெல்லுமா? இல்லை எதிர்க்கட்சிகளுக்கு மக்கள் வாக்களிப்பார்களா? என்பது போன்ற பல கேள்விகள் வலம் வந்த நிலையில், அதிமுவை சேர்ந்த 6 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களின் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்துவிட்டு அடுத்தடுத்து ஆளும் கட்சியான தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதனால் திருச்சி கிழக்கு இடைத்தேர்தலோடு, மேலும் ஆறு தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது. தவெகவுக்கு மெஜாரிட்டிக்கான எண்ணிக்கை இல்லாத போது, இந்த இடைத்தேர்தலை தங்களுக்கான வாய்ப்பாகவே தவெக பார்த்தது.
ஆனால், இதில் பெரிய அரசியல் ட்விஸ்ட்டாக இந்த 7 தொகுதிகளில் 5 தொகுதிகளில் (மதுராந்தகம், தாராபுரம் தவிர) தேர்தல் வழக்குகளை மேற்கோள் காட்டி இடைத்தேர்தல் நடத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. இதனால் இப்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் இடைத்தேர்தல் நடைபெற வாய்ப்பில்லையோ? என்ற சந்தேகம் நிலவி வந்த நிலையில், அனைவருக்கும் ஆச்சரியம் அளிக்கும் விதமாக தேர்தல் வழக்கில் சிக்கிக் கொள்ளாத மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கான இடைதேர்தல் அறிவிப்பை தேர்தல் ஆணையம் நேற்று வெளியிட்டது. அதன்படி வரும் அக்.6-ம் தேதி இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் இடைத்தேர்தல் நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாட்டின் இடைத்தேர்தல் வரலாறு
இந்தியா தேர்தல் ஜனநாயகத்திற்குள் வந்த பிறகு தமிழகம் 16 சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. ஏறக்குறைய 100-க்கும் மேற்பட்ட இடைதேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆட்சியிலும், நடைபெறும் இடைத்தேர்தல் அப்போதைய ஆட்சியாளர்களின் ஆட்சியை எடை போடும், எடைத்தேர்தலாக பார்க்கப்படுவதால், தமிழ்நாட்டில் மட்டும் இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பு வந்தவுடனேயே அந்த பரபரப்பு தொற்றிக் கொள்கிறது. அந்த வகையில் இன்னும் 28 நாட்களில் நடைபெறவுள்ள தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதிகளில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போதே எழுந்துள்ளது.
தமிழக அரசியலில் இதற்கு முன்பு பரபரப்பையும், திருப்புமுனையும் ஏற்படுத்திய இடைத்தேர்தல்கள் எவை? அரசியல்ரீதியாக ஏற்பட்ட தாக்கமென்ன? என்பதை அறிய வேண்டியது அவசியமாகிறது.
தமிழ்நாட்டின் முதல் இடைத்தேர்தல்
தமிழகத்தின் (சென்னை மாகாணம்) முதல் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் 1952-ல் நடைபெற்ற நிலையில், யாருக்கும் தனி மெஜாரிட்டி கிடைக்காத நிலையில், ராஜாஜி முதல்வராக பொறுப்பேற்றார். தொடர்ந்து அப்போது ஏற்பட்ட அரசியல் நெருக்கடி காரணமாக காமராஜர் முதல்வராக 1954-ஆம் ஆண்டு பொறுப்பேற்றார். சட்டமன்ற உறுப்பினராக இல்லாத காமராஜர், திடீரென முதல்வரானதால் 6 மாதங்களில் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்வாக வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டது.
இதனால் காமராஜர் போட்டியிடுவதற்கு வசதியாக குடியாத்தம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த அருணாச்சலம், தனது பதவியை ராஜிநாமா செய்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்த சில மாதங்களில் அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. காங்கிரஸ் சார்பில் காமராஜர் வேட்பாளராக களமிறங்கினார். இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, காமராஜரை எதிர்த்து கோதண்டராமன் என்பவரை களமிறக்கியது. திமுக ஆரம்பிக்கப்பட்டு 5 ஆண்டுகள் மட்டுமே ஆன நிலையில், அக்கட்சி காமராஜரை ஆதரிப்பதாக அறிவித்தது.
குறிப்பாக தந்தை பெரியார் பச்சை தமிழர் காமராஜர் வெற்றி பெற திராவிடர் கழகத்தினர் கடுமையாக உழைப்பார்கள் என்றார். அதைப் போலவே அண்ணாவும், "குணாளா! மணாளா! குலக்கொழுந்தே! குடியாத்தம் சென்று வா! வென்று வா" என கட்டுரை எழுதி வாழ்த்தினார்.
அந்த வகையில், பெரிய நெருக்கடிகள் ஏதுமின்றி தேர்தலை சந்தித்த காமராஜர், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் வேட்பாளரை பல ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று தனது முதல்வர் நாற்காலியை சூழ்ந்திருத்த நெருக்கடிக்கு விலக்களித்தார். அந்த வகையில் முதல்வர் பதவியை தொடர காமராஜருக்கு இடைத்தேர்தல் வழிவகுத்ததால், குடியாத்தம் இடைத்தேர்தல் வெற்றி என்பது மிக முக்கிய அரசியல் நிகழ்வாக 70 ஆண்டுகளை கடந்தும் நினைவுகூரப்படுகிறது.
காமராஜருக்கு மீண்டும் 'கை'கொடுத்த இடைத்தேர்தல்
1967-ல் முதன்முறையாக திமுக ஆட்சியை கைப்பற்றியது. குறிப்பாக விருதுநகரில் போட்டியிட்ட காமராஜர், திமுக வேட்பாளர் சீனிவாசனிடம் தோல்வி அடைந்தார். இந்த நிலையில், 1968-ம் ஆண்டு நாகர்கோவில் தொகுதி மக்களவை உறுப்பினராக இருந்த காங்கிரஸை சேர்ந்த நேசமணி திடீரென உயிரிழந்தார். இதனால் இந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆட்சி அதிகாரத்தில் திமுக கோலோச்சி வந்த வந்த நிலையில், மீண்டும் காங்கிரஸ் வேட்பாளராக நாகர்கோவிலில் களமிறங்கினார் காமராஜர். அவருக்கு எதிராக திமுக ஆதரவுடன், ராஜாஜியின் சுதந்திரா கட்சி சார்பாக மத்தியாஸ் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டார்.
தேர்தல் முடிவு மீண்டும் காமராஜருக்கு சாதகமாக வந்தது. சுமார் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று மீண்டும் நாடாளுமன்றம் சென்றார் காமராஜர். அந்த வகையில் தோல்வியால் சோர்வுற்றிருந்த காங்கிரஸ் கட்சிக்கு, நாகர்கோவில் இடைத்தேர்தல் 'கை' கொடுத்து என்றால் மிகையல்ல.
அதிமுகவுக்கு உயிர் கொடுத்த திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல்
1972-ல் திமுகவில் இருந்து பிரிந்த எம்ஜிஆர் அதிமுகவை தொடங்கினார். 1971-ல் சட்டமன்ற, நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடைபெற்றதால், அடுத்த தேர்தலுக்காக எம்ஜிஆர் நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டும் என்ற சூழ்நிலை நிலவி வந்த நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத வகையில் 1973-ல் திமுகவின் திண்டுக்கல் மக்களவை உறுப்பினர் ராஜாங்கம் காலமானார். இதையடுத்து நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலில் அதிமுக சார்பாக மாயத்தேவர் களமிறங்கினார். தமிழக தேர்தல் வரலாற்றில் முதன்முறையாக திமுகவின் உதயசூரியனும், அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னமும் தேர்தல் களத்தை சந்தித்தன.
இதில் அதிமுகவின் மாயத்தேவர் திமுக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்களை வீழ்த்தி சுமார் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார்.
அதிமுகவின் அரசியல் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என அந்த காலகட்டத்தில் வாதப்பிரதிவாதங்கள் எழுந்த நிலையில், அனைத்திற்கு இந்த வெற்றியின் மூலம் எண்ட் கார்டு போட்டார் எம்ஜிஆர். அந்த வகையில் அதிமுக அரசியல் வரலாற்றில் திண்டுக்கல் இடைத்தேர்தல் அதி முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாக இன்றளவும் இருந்து வருகிறது.
இடைத்தேர்தலில் காங்கிரஸுக்கு ஆதரவளித்த திமுக, அதிமுக
திமுகவும், அதிமுகவும் சேர்ந்து ஒரு கட்சிக்கு ஆதரவளித்த சம்பவமும் இடைத்தேர்தல் வரலாற்றில் நிகழ்ந்துள்ளது என்றால் அதை நம்பித்தான் ஆக வேண்டும். அந்த வகையில் 1981-ல் திருப்பத்தூர் தொகுதியில் வென்றிருந்த இந்திரா காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திடீரென உயிரிழந்தார். 1980-ல் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக, இந்திரா காங்கிரஸ் அணிகள் ஒன்றாக போட்டியிட்டு தோல்வியை சந்தித்தன. எம்ஜிஆர் மற்ற கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியில் அமர்ந்தார்.
இந்திரா காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ திடீர் மரணம் காரணமாக, அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் இருந்ததால், கடந்த முறை காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட்டதன் அடிப்படையில் இந்திரா காங்கிரஸ் கட்சிக்கு திமுக ஆதரவளிப்பதாக அறிவித்தது.
இதனிடையே ஒரு தொகுதியில் வேட்பாளர் இறந்து விட்டால் அந்த கட்சிக்கே மீண்டும் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்திய எம்ஜிஆர், இந்திரா காங்கிரஸ், திமுகவுக்கு அதிர்ச்சி அளிக்கும் விதமாக அதிமுக வேட்பாளரை நிறுத்தாது என்று அறிவித்தார். அறிவித்ததோடு மட்டுமல்லாமல், இந்திரா காங்கிரஸ் வேட்பாளரை ஆதரித்து பரப்புரையிலும் ஈடுபட்டார். இந்த தேர்தலில் சுமார் 25 ஆயிரம் வாக்கு வித்தியாசத்தில் இந்திரா காங்கிரஸ் வேட்பாளர், ஜனதா கட்சி வேட்பாளரை தோற்கடித்தார்.
வரலாற்றில் முதன்முறையாக அதிமுக, திமுக இணைந்து ஒரு வேட்பாளரை வெற்றிபெற வைத்த சம்பவம் இந்த இடைத்தேர்தலில் நடைபெற்றதால், தமிழக அரசியலில் மறக்க முடியாத தேர்தலாக மாறியது.
புதிய வரலாறு படைத்த மருங்காபுரி, மதுரை கிழக்கு இடைத்தேர்தல்
1989-ம் ஆண்டு திமுக வென்று ஆட்சியை பிடித்த நிலையில், இரண்டு அணிகளாக தேர்தலை சந்தித்த அதிமுக தோல்வி அடைந்தது. சில மாதங்களுக்குப் பிறகு ஜானகி அம்மையார் அரசியலில் இருந்து விலகிய நிலையில், ஜெயலலிதாவின் கைகளுக்குள் அதிமுக முழுமையாக வந்தது.
1989 தேர்தலில் மருங்காபுரி மற்றும் மதுரை கிழக்கு தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த நிலையில், சில மாதங்களுக்கு பிறகு அந்த தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டது. அதிமுக, திமுக சார்பாக வேட்பாளர்கள் களமிறக்கப்பட்ட நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக அதிமுக இரண்டு தொகுதிகளிலும் அந்த கட்சி வென்றது. அரசியல்ரீதியாக தன்னை நிலை நிறுத்திக் கொள்ள ஜெயலலிதாவுக்கு இந்த தேர்தல் பெரிதும் கைகொடுத்தது. அந்த வகையில் அதிமுக வரலாற்றில் இந்த தேர்தல் முக்கியமான தேர்தலாக பார்க்கப்படுகிறது.
துறைமுகம் தொகுதியில் கரைசேர்ந்த கருணாநிதி
1991-ல் தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தலில் திமுக படுதோல்வி அடைந்த நிலையில், அதிமுக கூட்டணி 220-க்கும் அதிகமான இடங்களை பெற்று ஆட்சி அமைத்து.
அப்போது திமுக தலைவராக இருந்த கருணாநிதி மட்டுமே துறைமுகம் தொகுதியில் இருந்து வெற்றி பெற்றார். இதனிடையே தேர்தல் தோல்விக்கு பொறுப்பேற்று தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை அவர் ராஜிநாமா செய்தார். அந்த வகையில், துறைமுகம் தொகுதிக்கும், அதே போன்று தேர்தலுக்கு முன்பு வேட்பாளர் மறைவால், தேர்தல் நடைபெறாமல் ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்த எழும்பூர் தொகுதிக்கும் சேர்த்து ஒன்றாக இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது.
சட்டமன்ற தேர்தல் தோல்வியால் அதிர்ச்சியில் இருந்த திமுகவுக்கு, ஆக்ஸிஜன் அளிப்பதை போன்று இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் திமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றனர். அந்த வகையில் துறைமுகம் இடைத்தேர்தல் வெற்றி என்பது, திமுக எதிர்கால அரசியல் வெற்றிகளுக்கு நங்கூரமாக அமைந்தது.
ஆளுங்கட்சிகளுக்கு சாதகமான இடைத்தேர்தல்
குறிப்பாக, 2001-ம் ஆண்டு தேர்தலுக்கு பிறகு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சிகளே தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகின்றன. அப்போது நடைபெற்ற தேர்தலில், டான்சி நில பேர வழக்கில் தண்டனை பெற்றது மற்றும், ஒரே நேரத்தில் 4 தொகுதிகளில் மனு தாக்கல் செய்தது போன்றவற்றால் ஜெயலலிதாவின் மனுக்கள் தேர்தல் அதிகாரிகளால் நிராகரிக்கப்பட்டன. இருப்பினும், அதிமுக பெருவாரியான தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றதால், ஜெயலலிதா மீண்டும் முதல்வராக 2-வது முறையாக பதவியேற்றார்.
இதை எதிர்த்து திமுக, உச்ச நீதிமன்றம் சென்ற நிலையில், தனது முதல்வர் பதவியை அவர் ராஜினாமா செய்தார். இதைத்தொடர்ந்து 2002-இல் ஆண்டிபட்டி இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டு அவர் வெற்றி பெற்றார். அந்த வகையில் ஆண்டிபட்டி இடைத்தேர்தல் வெற்றி ஜெயலலிதாவுக்கு மிக முக்கிய தேர்தலாக மாறியது.
அதைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற பெரும்பாலான சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்களில் ஆளும் கட்சியே தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வந்தன. குறிப்பாக, 2017-ல் ஆர்.கே.நகர் தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட டி.டி.வி.தினகரன் பெருவாரியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்று அதிமுக, திமுக வேட்பாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி அளித்தார்.
அதைத் தொடர்ந்து இந்த 9 ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் ஆளும் கட்சியோ அல்லது ஆளுங்கட்சி ஆதரவுடன் கூட்டணி கட்சிகளோ மட்டுமே இடைத்தேர்தலில் வென்று வந்துள்ளன.
முதன்முறையாக இடைத்தேர்தலில் தவெக
தனிப் பெரும்பான்மை பலம் இல்லாத நிலையில் அரசை நடத்தி வரும் தவெக, கூடுதலாக சில எம்எல்ஏக்கள் கிடைத்தால் அரசியல்ரீதியான நெருக்கடிகளில் இருந்து தப்பித்து, ஆட்சியை தொடரலாம் என நினைக்கிறது.
எனவே 7 தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டும் என்பதே அவர்களின் எண்ணமாக உள்ளது. ஆனால் வழக்கு காரணமாக தற்போது இரண்டு தொகுதிகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இரண்டிலும் வெற்றி பெற்றே ஆக வேண்டும் என்ற இலக்கில் தவெக களமிறங்கும் என்பதில் யாருக்கும் எந்தவித சந்தேகமும் இருக்கப்போவதில்லை.
கடந்த 50 ஆண்டுகளில் முதல்முறையாக ஆட்சி அதிகாரத்தில் இருந்து அதிமுகவும், திமுகவும் ஒரே நேரத்தில் விலக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், இரு தொகுதிகளுக்கு நடைபெறும் இந்த இடைத்தேர்தல் அவர்களுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.
அதிமுக வெற்றி பெற்ற தொகுதிகள் என்பதால், மீண்டும் வெற்றி பெற வேண்டிய நெருக்கடியில் அதிமுகவும், தோல்வியில் துவண்டு போய் உள்ள தொண்டர்களுக்கு இடைத்தேர்தல் வெற்றி டானிக்காக இருக்கும் என்பதால் திமுகவும் வெற்றியை நோக்கி களமிறங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
ஆனால், ஆட்சியை கூட்டணி கட்சிகளின் தொந்தரவின்றி தொடர இடைத்தேர்தல் வெற்றி அதிமுக்கியம் என்பதால் தவெகவினர் தீயாக வேலை செய்வார்கள் என்பதால், இடைத்தேர்தலில் யார் வெற்றிபெறுவார்கள் என்பதை தமிழகம் கடந்து இந்தியாவே உற்றுநோக்கி வருகிறது .