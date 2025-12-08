ETV Bharat / state

தென் மாவட்டங்களின் அடையாளமாக திகழும் ஏவி மேம்பாலம் - 139 ஆண்டுகள் கடந்த நிலையில் சீரமைக்குமா அரசு?

மதுரையின் அடையாளமான ஆல்பர்ட் விக்டர் மேம்பாலத்தை யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னமாக அறிவிப்பதற்கு தேவையான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள முதலமைச்சரிடம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

மதுரை ஏவி மேம்பாலம்
மதுரை ஏவி மேம்பாலம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 8, 2025 at 6:01 AM IST

3 Min Read
BY -இரா. சிவக்குமார்

மதுரை: ஆங்கிலேயர் நமது நாட்டை ஆட்சி செய்த காலத்தில் டச்சுக்காரர்களை ஆதரித்த பர்மிய மன்னருக்கும் ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இடையே போர் நடந்தது. அப்போது தென் தமிழகத்தில் வாழ்ந்து வந்த பர்மா தமிழர்கள் ஆங்கிலேயர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் விதமாக, மதுரையில் பிரிட்டிஷ் வைஸ்ராய் எர்ல் ஆஃப் டஃப்ரைனால் (Lord Dufferin) ஒரு மேம்பாலம் கட்டப்பட்டது. அதுதான் ஏவி மேம்பாலம் என்று அழைக்கப்படும் ‘ஆல்பர்ட் விக்டர்’ மேம்பாலம்.

மதுரையின் அடையாளங்களில் ஒன்றாக திகழ்கிற இந்த மேம்பாலம் கட்டப்பட்டு இன்றுடன் (டிச.8) 139 ஆண்டுகள் நிறைவடையும் நிலையில், அதுகுறித்த ஓர் சிறப்பு தொகுப்பை பார்க்கலாம்.

தமிழர்களின் கட்டடக் கலைக்கு சான்று

ஏவி மேம்பாலம் கட்டப்பட்டதிலிருந்து 139 ஆண்டுகளை கடந்த பின்னரும் இப்போதுவரை தொடர்ச்சியாக பயன்பாட்டில் இருந்து வருகிறது. மதுரையின் தென் கரையையும் வட கரையையும் இணைக்கிற வைகை ஆற்றின் முதல் பாலம் இதுதான். மதுரையை மட்டுமல்ல, தென் மாவட்டங்களை வட மாவட்டங்களோடு இணைப்பதற்கான போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பாலமாகவும் இன்றளவும் திகழ்கிறது. கரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் பல வழிகள் அடைக்கப்பட்டிருந்த போதும், நோயாளிகளை அவசர சிகிச்சைக்கு அழைத்துவர திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்த ஒரே பாலம் இது மட்டும்தான்.

மணல், சுர்க்கி, சுண்ணாம்பு, கடுக்காய், முட்டை உள்ளிட்ட பொருட்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட கட்டுமானங்களில் ஏவி மேம்பாலமும் ஒன்று. தமிழர்களின் கட்டடக்கலை திறனுக்கு இது ஒரு சான்றாகும். 1886 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 8ஆம் தேதி இந்த பாலம் கட்ட அன்றைய வைஸ்ராய் எர்ல் ஆஃப் டஃப்ரைன் என்பவரால் அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது.

ஏவி மேம்பாலத்தின் விவரப் பலகை
ஏவி மேம்பாலத்தின் விவரப் பலகை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த பாலம் குறித்து மதுரை அரசு அருங்காட்சியாக காப்பாட்சியர் முனைவர் மீ மருது பாண்டியன் கூறுகையில், “மரபு கட்டுமானங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அடையாளங்களுள் ஒன்றாக ஏவி மேம்பாலம் பார்க்கப்படுகிறது. ஆங்கிலேயரான டப்ரின் பிரபு, 1884 முதல் 1888 வரை பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் கவர்னர் ஜெனரலாக கல்கத்தாவில் பணியாற்றினார்.

கடந்த 1885ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி ஆங்கிலேயர்களுக்கும், பர்மிய அரசர் திபாவிற்கும் இடையே 3ஆம் ஆங்கிலேய - பர்மியப் போர் நடைபெற்றது. டச்சுக்காரர்களோடு சேர்ந்து கொண்டு பர்மிய மன்னர் முன்பு ஏற்படுத்திக் கொண்ட வணிக ஒப்பந்தத்தை மீறியதால் நடைபெற்ற இந்தப் போரில் ஆங்கிலேயர்களுக்கு உறுதுணையாக நின்றவர்கள் அன்றைக்கு தென் தமிழகத்தில் வாழ்ந்த பர்மா மக்கள். இந்தப் போர் வெற்றிகரமாக நிறைவுற்ற ஓராண்டில் நான்கு முக்கிய காரணங்களை முன்னிட்டு கவனர் ஜெனரல் டப்ரின் பிரபு வைகை ஆற்றின் குறுக்கே மேம்பாலம் கட்ட முடிவு செய்தார்.

அக்காரணங்களாவன,

1. பர்மியப் போர் வெற்றியில் தங்களுக்காக உடனிருந்து உழைத்த மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, விருதுநகர் மக்களுக்கு ஆற்றும் நன்றிக் கடன்;

2. 3ஆம் ஆங்கிலேய - பர்மியப் போர் வெற்றியின் நினைவு;

3. மதுரையின் வடபகுதியில் இருந்த அமெரிக்கன் கல்லூரி, ஜம்புரோபுரம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியிருந்த ஐரோப்பியப் பிரபுக்கள் வாழ்ந்த குடியிருப்புப் பகுதிகளின் போக்குவரத்து வசதி கருதி;

4. தென்கரை பகுதி மக்களின் வணிகம் மற்றும் பிற நடவடிக்கைகளுக்காக நீண்ட காலமாக விடுக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்

ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. அப்போது பிரிட்டிஷ் இளவரசராக இருந்த ஆல்பர்ட் விக்டர் நோய்வாய்ப்பட்டு மரணமடைந்ததால் அவரது நினைவாக இந்தப் பாலத்திற்கு அவருடைய பெயர் சூட்டப்பட்டது” என்கிறார்.

ஆல்பர்ட் விக்டர் மருத்துவமனை கட்டடம்
ஆல்பர்ட் விக்டர் மருத்துவமனை கட்டடம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஆல்பர்ட் விக்டர் நினைவு சின்னங்கள்?

விக்டோரியா மகாராணியின் மகன் வழி பேரனான ஆல்பர்ட் விக்டரின் பெயரில் மூன்று நினைவுச் சின்னங்கள் உள்ளன. அதில் ஒன்று இங்கிலாந்திலும், மற்ற இரண்டு மதுரையிலும் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கடந்த 1896 ஆம் ஆண்டு, ராமநாதபுரம் சேதுபதி சமஸ்தானத்தின் நன்கொடையால் மதுரையின் முதல் பொது மருத்துவமனை கட்டப்பட்டது. அப்போது அந்த மருத்துவமனைக்கு ஆல்பர்ட் விக்டர் என பெயர் சூட்டப்பட்டது. மதுரை கீழவெளி வீதியில் உள்ள இந்த கட்டடம் இன்றைக்கும் அதே அடையாளத்தோடு, அதாவது ஆல்பர்ட் விக்டர் மருத்துவமனை கட்டடம் (A.V.H. Building) என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ஆனால் அக்கட்டடம் இப்போது மதுரை ராமநாதபுரம் சி.எஸ்.ஐ திருச்சபை அலுவலகமாக இயங்கி வருகிறது.

இதுகுறித்து வைகை நதி மக்கள் இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜன் கூறுகையில், “மதுரையின் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நூற்றாண்டு அடையாள சின்னமாக திகழும் ஆல்பர்ட் விக்டர் மேம்பாலத்திற்கு ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 8ஆம் தேதி பல்வேறு அமைப்புகள் இணைந்து கேக் வெட்டி கொண்டாடி வருகிறோம். அதேபோல், மதுரையின் அடையாளமான ஆல்பர்ட் விக்டர் மேம்பாலத்தை யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னமாக அறிவிப்பதற்கு தேவையான முயற்சிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என முதலமைச்சரிடம் நாங்கள் வலியுறுத்தியுள்ளோம்” என்கிறார்.

மேம்பாலம் கட்டப்பட்ட தினத்தை நினைவுகூறும் வகையில் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய வைகை நதி மக்கள் இயக்கம்
மேம்பாலம் கட்டப்பட்ட தினத்தை நினைவுகூறும் வகையில் கேக் வெட்டி கொண்டாடிய வைகை நதி மக்கள் இயக்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாலம் சீரமைக்கப்படுமா?

மதுரையின் போக்குவரத்து நெரிசலை குறைப்பதற்காக தற்போது ஏவி மேம்பாலத்தின் அருகிலேயே மற்றொரு பாலம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. இதற்காக கோரிப்பாளையத்திலிருந்து மேலே ஏறும் பாலம் முழுவதுமாக இடிக்கப்பட்டிருந்தாலும் வைகை ஆற்றுக்குள் அமைந்துள்ள ஏவி பாலத்தின் கருங்கல் கட்டமைப்பு அப்படியே பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது. இருந்த போதும் இந்த பாலத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் மிகவும் சிதிலமடைந்து காணப்படுகின்றன. பாலத்தின் மீது உள்ள சாலையும் நடைமேடையும் தற்போது சமமாக உயர்ந்துவிட்ட நிலையில், இந்த பாலத்தை சீரமைத்து பாதுகாக்க வேண்டியது அரசின் கடமை” என குறிப்பிடுகிறார் நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பு இயக்கத்தின் நிறுவனர் அபூபக்கர்.

ஏவி மேம்பாலத்தின் இன்றைய நிலை
ஏவி மேம்பாலத்தின் இன்றைய நிலை (ETV Bharat Tamil Nadu)

நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் கடந்து செல்லும் ஆல்பர்ட் விக்டர் மேம்பாலத்தை உலகத்தின் எந்த மூலையில் உள்ளவர்களும் நிச்சயம் அறிந்திருப்பார்கள். ஏனென்றால் இதன் அருகில்தான் உலகப் புகழ்பெற்ற கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளும் நிகழ்வு நடைபெறுவது வழக்கம். கட்டுமான தொழில்நுட்பத்திற்கும் பாரம்பரியத்திற்கும் பழமைக்கும் உதாரணமாக திகழும் ஆல்பர்ட் விக்டர் மேம்பாலம் யுனெஸ்கோ பாரம்பரிய நினைவுச் சின்னமாய் அறிவிக்கப்பட தமிழக அரசு உடன் முயற்சிக்க வேண்டும் என்பதே பலரின் வேண்டுகோளாக உள்ளது.

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

