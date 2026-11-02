பாம்பன் பழைய ரயில் தூக்குப்பாலத்தை அகற்றும் பணிகள் 80 சதவீதம் நிறைவு
பாம்பன் பழைய ரயில் தூக்கு பாலத்தை முழுமையாக அகற்றும் பணி, நவம்பர் இறுதிக்குள் நிறைவடையும் என பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 2, 2026 at 10:49 PM IST
ராமேஸ்வரம்: பாம்பன் பழைய ரயில் தூக்குப் பாலத்தை அகற்றும் பணிகள் 80 சதவீதம் நிறைவு பெற்றுள்ளதாகவும், நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் பாலம் முழுமையாக அகற்றப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேஸ்வரம் தீவை இந்தியாவின் பிற நிலப்பரப்புடன் இணைக்கும் வகையில், பாம்பன் கடலில் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தூக்குப் பாலம் கட்டப்பட்டது. அந்த பழைய ரயில் பாலம், 1914-ஆம் ஆண்டு முதல், ரயில் போக்குவரத்திற்கு பயன்பட்டு வந்தது.
நூற்றாண்டை கடந்து மீனவர்கள், பொதுமக்கள், சுற்றுலாப் பயணிகளின் போக்குவரத்திற்கு முக்கிய பங்காற்றி வந்த இந்த ரயில் பாலத்தில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம், பாலத்தின் வழியாக ரயில் போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து நாட்டின் முதல் செங்குத்து தூக்கு பாலம் என்ற பெருமையுடன் புதிய பாம்பன் ரயில் பாலம் கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் திறக்கப்பட்டு, பயணிகள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்பட்டது.
இதையடுத்து, உறுதித்தன்மையை இழந்த பழைய ரயில் பாலத்தை கப்பல்கள் கடந்து செல்லும்போது இயக்குவதில் சிரமம் ஏற்பட்டதால், அதனை முழுமையாக அகற்ற ரயில்வே நிர்வாகம் முடிவு செய்து ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியது. இதன்படி கடந்த பிப்ரவரி மாதம் பழைய ரயில் பாலத்தை அகற்றும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டு, பாலத்தின் ஒரு பகுதி அகற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து ஜூலை மாதம் முழுவதும் அப்பகுதியை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்றன.
இதன் பின்னர் பாலத்தின் மற்றொரு பகுதியை அகற்றும் பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது மொத்தம் 80 சதவீத பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள பணிகளும் நவம்பர் மாத இறுதிக்குள் முழுமையாக நிறைவடையும் என பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
நூற்றாண்டு காலமாக பயன்பாட்டில் இருந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பழைய பாம்பன் ரயில் பாலத்தை முழுமையாக அகற்றாமல் நினைவுச் சின்னமாக பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது ராமேஸ்வரம் தீவு மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையாக உள்ளது.
ஆனால் பழைய பாலத்தை அகற்றிவிட்டு அதேபோன்று மாதிரி வடிவத்தை உருவாக்கி ராமநாதபுரத்தில் வைக்க ரயில்வே அதிகாரிகள் தரப்பில் திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.