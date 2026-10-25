காஞ்சிபுரம்: 42 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் தேர் வெள்ளோட்டம்
பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு தேர் வந்தபோது அப்பகுதி மக்கள் தீபாராதனை காண்பித்து உற்சாகத்துடன் தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து வழிபட்டனர்.
Published : October 25, 2026 at 6:55 PM IST
காஞ்சிபுரம்: வாலஜாபாத் அருகே 42 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதியில் தேர் வெள்ளோட்டம் நடைபெற்றது.
வாலாஜாபாத் அருகே உள்ள புத்தகரம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள முத்து கொளக்கி அம்மன் கோவிலுக்குப் புதிதாகத் தேர் செய்யப்பட்ட நிலையில், அந்த தேர் பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கும் வர வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். ஆனால், அதற்கு ஒரு தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இது தொடர்பான வழக்கில், பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கும் தேர் செல்ல வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இருப்பினும் நீண்ட காலமாக தேர் பவனி நடைபெறாமல் இருந்து வந்தது.
இந்நிலையில், மாவட்ட நிர்வாகத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி புத்தகரம் முத்து கொளக்கி அம்மன் கோயில் தேர் வெள்ளோட்டம் இன்று தொடங்கியது. அயலகத் தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் தென்னரசு, வனத்துறை அமைச்சர் ரஞ்சித் குமார் ஆகியோர் தேரை வடம் பிடித்து வெள்ளோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தனர்.
தேர் வெள்ளோட்டத்தை முன்னிட்டு, மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன் தலைமையில், 4 டி.எஸ்.பி., 2 எஸ்.பி., 10 இன்ஸ்பெக்டர் என 200-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் கிராமம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பில் ஈடுபட்டனர். போலீஸ் பாதுகாப்புடன், தேர் கிராமத்தின் பல்வேறு பகுதிகள் வழியாக வலம் வந்து கோவிலில் நிலை கொண்டது.
42 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பட்டியலின மக்கள் வசிக்கும் பகுதிக்கு தேர் வந்ததை தொடர்ந்து, அப்பகுதி மக்கள் தீபாராதனை காண்பித்து தேரை வடம் பிடித்து இழுத்து செண்டை மேளம், மேளம் தாளங்கள் ஒலிக்க வெள்ளோட்டத்தை கோலாகலமாக கொண்டாடினர்.