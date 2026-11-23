16 கிலோ நெய்.. மண் சட்டி... கற்பூரம்: திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற பூஜைப் பொருட்களுடன் சென்ற சிவசேனா
தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு தேவையான 5 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மண் சட்டி, 16 கிலோ நெய், கற்பூரம், தீப்பெட்டி, தேங்காய், வாழைப்பழம் உள்ளிட்ட பூஜைப் பொருட்களை கோயில் நிர்வாகத்திடம் அவர்கள் வழங்கினர்.
Published : November 23, 2026 at 5:54 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை உடனடியாக அமல்படுத்தக் கோரி தீபம் ஏற்றுவதற்கான பூஜைப் பொருட்களுடன் சென்று கோயில் நிர்வாகத்திடம் சிவசேனா உள்ளிட்ட இந்து அமைப்பினர் மனு அளித்தனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உச்சி பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீபத்தூணில் பல்லாண்டு காலமாக கார்த்திகை தீபத்திருநாள் அன்று தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருகிறது. இதனிடையே, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அருகே உள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்கக் கோரி இந்து அமைப்புகள் நீதிமன்றத்தை நாடின.
இந்த வழக்கை கடந்த ஆண்டு விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு, அவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று கல் தூணில் தீபம் ஏற்றுமாறு உத்தரவிட்டது. ஆனால், சட்டம் - ஒழுங்கை காரணம்காட்டி தமிழக அரசு இதற்கு அனுமதி மறுத்தது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து அமைப்புகள் தொடர்ந்த வழக்கில், முந்தைய உத்தரவை உறுதிப்படுத்தி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இந்த உத்தரவுக்கு எதிராக உச்ச நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு மேல்முறையீடு மனுத் தாக்கல் செய்தது. இந்த மனுவை அண்மையில் விசாரித்த நீதிமன்றம், இந்த ஆண்டு மட்டும் திருப்பரங்குன்றம் சிக்கந்தர் பாதுஷா மசூதி அருகே உள்ள கல்தூணில் தீபம் ஏற்ற இடைக்கால உத்தரவை வழங்கியது. அடுத்த ஆண்டு விவகாரத்தை பிறகு பார்த்துக் கொள்ளலாம் எனவும் உச்ச நீதிமன்றம் தெரிவித்தது.
உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த தீர்ப்பு தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து தமிழக அரசு சார்பில் மறுஆய்வு மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. நாளை (நவ.24) கார்த்திகை தீபத்திருவிழா என்பதால் இந்த விவகாரம் தற்போது உச்சக்கட்ட பரபரப்பை எட்டியுள்ளது..
இந்நிலையில், உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில் திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு இந்து அமைப்பினர் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, சிவசேனா, அகில பாரத அனுமன் சேனா, இந்து மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட இந்து அமைப்புகளைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள், மேளதாளங்களுடன் இன்று கோயிலுக்கு வந்தனர்.
அப்போது, தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு தேவையான 5 லிட்டர் கொள்ளளவு கொண்ட மண் சட்டி, 16 கிலோ நெய், கற்பூரம், தீப்பெட்டி, தேங்காய், வாழைப்பழம் உள்ளிட்ட பூஜைப் பொருட்களை கோயில் நிர்வாகத்திடம் அவர்கள் வழங்கினர்.
இந்த நிகழ்வில் சோலை கண்ணன், வேல்முருகன், ராமலிங்கம், வெற்றிவேல் முருகன் உள்ளிட்ட பல்வேறு இந்து அமைப்புகளின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
அப்போது, உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த இடைக்கால உத்தரவின்படி, தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை கோயில் நிர்வாகம் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.