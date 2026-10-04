திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி இந்து முன்னணி ஆர்ப்பாட்டம்
தீபம் ஏற்றப்படாததால் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பக்தர்கள் மிகுந்த வருத்தத்தில் உள்ளனர் என ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 4, 2026 at 4:16 PM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தி, சென்னை வியாசர்பாடியில் இந்து முன்னணி சார்பில் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
சென்னை வியாசர்பாடி அம்பேத்கர் கல்லூரி அருகே நடைபெற்ற இந்த ஆர்ப்பாட்டத்த்தில் இந்து முன்னணி வடசென்னை மாவட்ட செயலாளர் புஷ்பராஜ் மற்றும் இந்து நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் பங்கேற்றனர்.இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் பாரம்பரிய முறைப்படி தீபம் ஏற்ற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும், ஏற்கனவே உள்ள நீதிமன்ற உத்தரவை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதையும் வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் பங்கேற்றவர்கள் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.
இந்த ஆர்ப்பாட்டத்துக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இந்து முன்னணி வடசென்னை மாவட்ட செயலாளர் புஷ்பராஜ், ”திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதற்காக சென்னை முழுவதும் போராட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றலாம் என நீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தும், சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளுக்காக, கடந்த திமுக ஆட்சியில் கலவரம் ஏற்பட்டு விடும் எனக் கூறி அதனை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. என்னுடைய நாட்டில், என்னுடைய சாமிக்கு தீபம் ஏற்றுவதற்கு நான் அடுத்தவர்களிடம் அனுமதி கேட்க வேண்டிய நிலை உள்ளது” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், "தமிழகம் ஆன்மிகம் சார்ந்த பூமி. அந்த பூமியில் தெருவுக்குத் தெரு கோவில்கள் உள்ள நிலையிலும் திருப்பரங்குன்றத்தில் அமைந்துள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு நிச்சயமாக தீபம் ஏற்றியாக வேண்டும். இதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் முழுமையாக ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும். இதை வலியுறுத்தியே இந்த ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது” என்றார்.
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இதைத்தொடர்ந்து பேசிய இந்து முன்னணி நிர்வாகி நளினி கூறுகையில், ”எங்களுடைய பாரம்பரிய முறைப்படி திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ள முருகனுக்கு தீபம் ஏற்ற வேண்டும். இதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும். தீபம் ஏற்றப்படாததால் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பக்தர்கள் மிகுந்த வருத்தத்தில் உள்ளனர்” என்றார்.